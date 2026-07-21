Día Mundial del Perro: cuáles son las 10 razas más inteligentes, según expertos

Más allá de la lealtad, muchos perros sorprenden por su capacidad para aprender, adaptarse y comunicarse con las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha dedicada a reconocer la importancia de estos animales en la vida cotidiana de millones de familias. Más allá de su compañía y lealtad, muchos sorprenden por su capacidad para aprender, adaptarse y comunicarse con las personas.

El American Kennel Club (AKC) clasifica la inteligencia de las razas según su rapidez para aprender órdenes y su desempeño en tareas como el trabajo, el deporte y la obediencia. Por su parte, el profesor Stanley Coren desarrolló un método para medir la inteligencia canina a partir de tres aspectos: la capacidad de aprender a partir de la experiencia, la comprensión de señales humanas y el instinto para tareas específicas.

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Estudios recientes analizaron en profundidad cómo distintas razas enfrentan desafíos, controlan sus impulsos y resuelven situaciones nuevas, lo que aporta evidencia sobre las diferencias cognitivas entre los perros.

¿Cómo se entiende la inteligencia en los perros?

Estudios recientes analizan cómo distintas razas enfrentan desafíos, controlan sus impulsos y resuelven situaciones nuevas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia canina abarca mucho más que la capacidad de aprender trucos o responder a órdenes. Según la Asociación Americana de Psicología (APA), el estudio de la cognición en perros permite explorar cómo evolucionan las habilidades sociales y cognitivas en los animales.

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Los investigadores descubrieron que los perros pueden formar lazos emocionales profundos con los humanos, interpretar gestos, recordar experiencias pasadas y hasta mostrar rasgos de empatía. Estas habilidades no solo dependen de la genética, sino también de la experiencia, la educación recibida y el entorno en el que crecen.

Expertos como Stanley Coren y equipos de universidades internacionales señalan que la inteligencia en los perros se divide en varias áreas: por un lado, la capacidad de resolver problemas y aprender a partir de la experiencia; por otro, la rapidez con la que asocian palabras u órdenes con objetos y acciones.

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Además, los estudios demostraron que algunos perros pueden diferenciar el significado de palabras y gestos, e incluso recordar acciones propias para repetirlas después. Estas diferencias individuales y de raza ayudan a entender por qué ciertos perros destacan más en tareas sociales, deportivas o de asistencia, y por qué la relación entre humanos y perros resulta tan especial y única.

Las 10 razas de perros más inteligentes

Border collie

El border collie lidera los rankings de inteligencia canina, sobresale por su rapidez mental y su capacidad para resolver problemas complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El border collie lidera los rankings de inteligencia canina, tanto en pruebas de obediencia como en tareas de resolución de problemas. Según el American Kennel Club (AKC), este perro pastor sobresale por su rapidez mental y alta energía, características que lo convierten en un verdadero “empleado estrella” capaz de aprender tareas complejas y adaptarse a diferentes entornos laborales.

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El estudio dirigido por Stanley Coren destaca su instinto para el pastoreo y su capacidad para resolver problemas de manera independiente. Una investigación publicada en Scientific Reports muestra que el border collie se destaca en pruebas donde debe controlar sus impulsos y pensar antes de actuar.

Por ejemplo, en el test del “V-detour”, el perro se enfrenta a una barrera en forma de V que le impide ir directo hacia una golosina. Para superar este desafío, necesita buscar un camino alternativo y no dejarse llevar por la ansiedad de llegar rápido a la recompensa. El Border Collie resuelve este tipo de retos con mucha eficacia, lo que demuestra su gran capacidad para planificar y tomar buenas decisiones en situaciones difíciles.

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Poodle

El poodle destaca por su facilidad para el aprendizaje, responde rápidamente a instrucciones y aprende nuevos comandos con sorprendente velocidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poodle destaca por su facilidad para el aprendizaje y su deseo de complacer a los humanos. Responde rápidamente a las instrucciones explícitas y constantes, y aprende nuevos comandos con sorprendente velocidad.

En las pruebas de inteligencia, demuestran una alta capacidad de adaptarse a nuevas tareas y ambientes. Este perro es capaz de resolver problemas tanto de tipo social (seguir gestos humanos) como de lógica básica.

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Pastor alemán

El pastor alemán es reconocido por su papel en servicios de seguridad, demuestra obediencia y adaptabilidad en escenarios complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastor alemán es reconocido internacionalmente por su papel en servicios de seguridad y asistencia. El AKC lo describe como un animal valiente, confiado y con una inteligencia superior, capaz de discernir entre diferentes situaciones y personas.

Su versatilidad y capacidad de aprendizaje lo mantienen como una de las razas preferidas para trabajos que requieren obediencia, rapidez de reacción y adaptabilidad en escenarios complejos.

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Golden retriever

El golden retriever se destaca por su rapidez para aprender nuevas órdenes y su fuerte vínculo con las personas y las familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalidad afable y la disposición para complacer de los golden retriever los convierten en una de las razas preferidas para familias y para tareas de asistencia. Destaca su rapidez para aprender nuevas órdenes y su competitividad en pruebas de obediencia.

De acuerdo con la investigación de Scientific Reports, el golden retriever tiende a buscar la ayuda de los humanos durante tareas imposibles, lo que refleja una alta dependencia social y un fuerte vínculo con las personas.

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Doberman pinscher

El doberman pinscher combina inteligencia y vigilancia, es ideal para funciones de seguridad gracias a su concentración y adaptabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Doberman pinscher representa la combinación de inteligencia y vigilancia. Esta raza, desarrollada para proteger y servir, demuestra una notable capacidad de aprendizaje y una percepción aguda de su entorno.

Es capaz de realizar tareas de obediencia complejas y mantener la concentración bajo presión. Estudios académicos respaldan que su adaptabilidad y rapidez en la toma de decisiones lo hacen ideal para funciones de seguridad y protección.

Pastor de las islas Shetland

El pastor de las islas Shetland es ágil mental y físicamente, muestra rapidez para aprender rutinas y destaca en deportes caninos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastor de las islas Shetland o “sheltie” se distingue por su agilidad mental y física. Según el AKC, sobresale en deportes caninos y tareas de pastoreo, mostrando rapidez para aprender rutinas y comandos. En los estudios científicos analizados, el sheltie participó en pruebas de habilidades cognitivas junto a otras razas.

Su desempeño general en las evaluaciones confirma que es un perro inteligente y versátil. Su tamaño compacto no representa una limitación para su capacidad de aprendizaje y adaptación a diferentes desafíos.

Labrador retriever

El labrador retriever es popular y versátil, se desempeña en tareas de búsqueda, rescate y asistencia con una actitud amigable y activa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El labrador retriever es una de las razas más populares y versátiles. Es un perro amigable, activo y afectuoso, características que se reflejan en su rendimiento en tareas de búsqueda, rescate y asistencia.

En el estudio de la Universidad de Helsinki, el Labrador demostró una destacada habilidad para comprender gestos humanos y resolver problemas básicos.

Papillón

El papillon combina un tamaño pequeño con gran capacidad intelectual, aprende comandos rápido y se adapta a situaciones nuevas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papillón, cuyo nombre significa “mariposa” en francés por el aspecto de sus orejas, reúne un tamaño pequeño con una gran capacidad intelectual. Es el único miembro del grupo Toy incluido en los primeros lugares de inteligencia. Resalta por su velocidad y agilidad en competencias deportivas, así como por su habilidad para aprender comandos y adaptarse a situaciones nuevas.

Rottweiler

El rottweiler posee una herencia ligada al trabajo y la protección, es fuerte y responde bien a tareas de obediencia complejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rottweiler posee una herencia ancestral ligada al trabajo y la protección. El AKC lo identifica como un guardián confiado y fuerte, con gran capacidad para aprender tareas de obediencia y reaccionar ante situaciones complejas.

Pastor ganadero australiano

El pastor ganadero australiano se especializa en el pastoreo de ganado, muestra energía inagotable y una notable inteligencia adaptativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastor ganadero australiano, también conocido como Blue, Red o Queensland Heeler, destaca por su energía inagotable y tenacidad. De acuerdo con el AKC, esta raza desciende del dingo australiano y se especializa en el pastoreo de ganado, mostrando una notable inteligencia adaptativa.