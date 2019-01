-En determinado momento surgió la curiosidad de saber qué era lo que me pasaba. Consulté a psicólogos y ninguno pudo ayudarme. ¡Por momentos pensaba que estaba loca! Fue entonces cuando me fui a vivir a Brasil. Ahí me topé con un mundo de espiritualidad tan distinto, que inmediatamente me sentí a gusto. Empecé a frecuentar lugares donde se leen las cartas y se reciben espíritus. Y es allí donde comencé a recibir mensajes impactantes. De hecho, en ese primer viaje, me hablaron de los próximos diez años de mi vida y con el paso del tiempo todo se cumplió.