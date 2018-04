La particular explicación de Claudio Tapia tras su polémica foto con las copas de Boca

El presidente de la AFA ensayó una aclaración luego de que se filtren fotos de una cena con directivos en las que había insignias de Boca. "No puedo ir a la casa de alguien que me invita a comer y llevarme un plato, cubiertos o una copa. No voy de camping", justificó