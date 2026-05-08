Colombia

Este es el estado de salud del niño de dos años que cayó de un cuarto piso en Suba: Icbf investiga el caso

Tras caer desde la terraza de una vivienda en Bogotá, un niño fue rescatado por vecinos y llevado a un centro médico, mientras el Instituto de Bienestar Familiar investiga si hubo negligencia por parte de los padres

Guardar
Google icon

En medio de gritos y tensión, residentes de La Gaitana coordinaron un rescate improvisado segundos antes de que el niño de dos años cayera desde la terraza de un cuarto piso en Suba - crédito @dona_pily2/X

La comunidad del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, vivió una noche de angustia tras el incidente que involucró a un menor de apenas dos años.

El episodio, registrado el jueves 7 de mayo, conmocionó a los residentes cuando el niño fue visto colgando de la terraza de una vivienda de cuatro pisos poco antes de precipitarse al vacío.

PUBLICIDAD

Según información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), el menor fue asistido inmediatamente y trasladado a un centro hospitalario, donde se confirmó que el niño no presentó ninguna lesión tras la caída.

El oficial Javier Cárdenas, de la Mebog, detalló a los medios que la intervención comunitaria fue decisiva para evitar un desenlace fatal. “No presentó ninguna lesión”, afirmó el uniformado.

PUBLICIDAD

Vecinos del barrio La Gaitana, en Suba, improvisaron una red con cobijas y chaquetas para salvar a un niño de dos años que cayó desde un cuarto piso; el menor sobrevivió con heridas leves - crédito @dona_pily2/X
El menor de dos años que cayó desde una terraza en el barrio La Gaitana fue rescatado ileso por la comunidad de Suba - crédito @dona_pily2/X

La noticia generó alivio entre los familiares y la comunidad, que presenció el momento en el que el menor fue auxiliado por una red improvisada de cobijas y sábanas tendida por los vecinos.

El estado de salud del menor: parte oficial y declaración de los padres

El diagnóstico médico tras la caída fue motivo de atención pública. Tanto la madre como el padre del niño confirmaron a diferentes medios locales que el niño no tiene fracturas ni signos de trauma grave. El menor fue sometido a exámenes clínicos y se encontraba “juguetón como siempre”, sin fiebre ni síntomas de alerta.

Andrea, madre del niño, relató a Alerta Bogotá que el accidente ocurrió en un breve instante en el que se había ausentado para entrar al baño. “Él se salió solito de la casa y gracias a Dios no le pasó nada. Estamos acá en el hospital y todo salió superbién”, expresó. La mujer aclaró que, hasta ese momento, el niño no había intentado salir solo a la terraza, y que se encontraba bajo observación médica preventiva para descartar cualquier afectación interna.

Primer plano de la mano de un bebé recién nacido en una camilla de hospital, con aparatos médicos y un poste de suero visibles al fondo.
Padres del niño que cayó en Suba aseguraron en medios locales que el menor presentó un estado de salud óptimo y sin síntomas de alerta - crédito Visuales IA

Por su parte, el padre, Edilberto Murillo, explicó a CityTV que al regresar de una tienda cercana se encontró con la escena de pánico: su hijo colgado del muro del cuarto piso mientras los vecinos organizaban una red de salvamento. “El niño no presenta ninguna fractura, está en buen estado, (…) ya solo es esperar a que nos lleven al Icbf donde van a adelantar el proceso del caso”, puntualizó.

Investigación oficial y actuaciones del ICBF

El incidente activó un protocolo de investigación para esclarecer cómo fue posible que un menor de esa edad terminara en una situación de riesgo extremo. Las autoridades informaron que el caso fue remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad encargada de revisar el entorno familiar del niño y determinar si existió negligencia o descuido por parte de los responsables.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que la prioridad es establecer las condiciones en las que ocurrió el hecho, así como evaluar el ambiente en el que vive el menor. El Icbf informó que trabajadores sociales del hospital ya tienen previsto dialogar con la familia para determinar eventuales medidas de protección y restablecimiento de derechos.

El Icbf aclara que los padres con custodia pueden denunciar el incumplimiento de la cuota alimentaria si existe una obligación previa - crédito Colprensa
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) abrió una investigación para determinar si hubo negligencia en el hecho ocurrido en La Gaitana - crédito Colprensa

El incidente no solo generó consternación, también reacciones violentas. La madre denunció ataques a la vivienda y a la ambulancia que atendió la emergencia. “Entiendo que se preocuparon por el niño, pero esa no debe ser la razón. Nosotros no lo hicimos con la intención de que el niño se cayera porque imagínate, es mi hijo”, manifestó Andrea.

Algunos vecinos señalaron una supuesta falta de reacción de temor por parte de la madre, información que sigue bajo indagación. Las autoridades enfatizaron que la investigación sigue en curso para esclarecer todos los aspectos del caso y garantizar el bienestar del menor.

Temas Relacionados

Niño de 2 añosSuba La GaitanaSuba niño cae de terrazaIcbfNiño cae de cuarto pisoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Acolfutpro denunció intentos de amaño en la Copa BetPlay: los jugadores reportaron la situación

La agremiación de futbolistas profesionales aseguró que las autoridades competentes ya están al tanto de lo ocurrido, previo al inicio del certamen copero

Acolfutpro denunció intentos de amaño en la Copa BetPlay: los jugadores reportaron la situación

Así están las cuentas de los clubes colombianos en la Copa Libertadores: solo uno estaría cerca de los octavos

Luego de la eliminación del Junior, los que quedan vivos en el certamen son Medellín, Santa Fe y Deportes Tolima, a falta de dos jornadas

Así están las cuentas de los clubes colombianos en la Copa Libertadores: solo uno estaría cerca de los octavos

Informe pericial contradice la versión de Ricardo Roa sobre compra de lujoso apartamento en Bogotá

El análisis contable revisado en el proceso no encontró registros de pagos directos del presidente de Ecopetrol ni de su entorno hacia la empresa vendedora, y reporta consignaciones asociadas a la operación cuyo origen y trazabilidad continúan siendo objeto de verificación dentro de la investigación

Informe pericial contradice la versión de Ricardo Roa sobre compra de lujoso apartamento en Bogotá

Sandra Ortiz pidió nuevamente su libertad por vencimiento de términos por caso Ungrd: “Quiero que el país conozca todo lo que ha pasado”

La ex consejera presidencial aseguró ante un juez de Bogotá que lleva más de 470 días privada de la libertad sin que haya iniciado el juicio en su contra

Sandra Ortiz pidió nuevamente su libertad por vencimiento de términos por caso Ungrd: “Quiero que el país conozca todo lo que ha pasado”

Video: James Rodríguez y su serie documental de Netflix tienen nuevo tráiler

La producción dirigida por Simón Brand revisa desde los inicios del jugador en Envigado hasta los logros con la Selección Colombia y clubes europeos, incluyendo testimonios de destacados referentes del fútbol mundial

Video: James Rodríguez y su serie documental de Netflix tienen nuevo tráiler
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

Lenny Tavares y Justin Quiles revelaron cómo fue que Karol G los volvió millonarios “Después de eso me quedé a vivir en Miami”

Alfredo Redes sorprendió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno al pedirles $30 millones para su cumpleaños: así reaccionaron

⁠Reykon reveló cómo Karol G llegó a ser su corista cuando estaban empezando en Medellín: “Enriqueció el show”

Alexa Torrex encontró su apartamento destruido tras la separación con Jhorman Toloza: la ‘influencer’ ya inició acciones legales

Deportes

Acolfutpro denunció intentos de amaño en la Copa BetPlay: los jugadores reportaron la situación

Acolfutpro denunció intentos de amaño en la Copa BetPlay: los jugadores reportaron la situación

Así están las cuentas de los clubes colombianos en la Copa Libertadores: solo uno estaría cerca de los octavos

Video: James Rodríguez y su serie documental de Netflix tienen nuevo tráiler

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el partido clave de la Tricolor por el cupo al Mundial Sub-17 Femenino

Carlos Antonio Vélez criticó al director deportivo del Minnesota United por sus comentarios sobre James Rodríguez: “Si es tan bueno, ¿por qué no juega?”