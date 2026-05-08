Este es el estado de salud del niño de dos años que cayó de un cuarto piso en Suba: Icbf investiga el caso

En medio de gritos y tensión, residentes de La Gaitana coordinaron un rescate improvisado segundos antes de que el niño de dos años cayera desde la terraza de un cuarto piso en Suba - crédito @dona_pily2/X

La comunidad del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, vivió una noche de angustia tras el incidente que involucró a un menor de apenas dos años.

El episodio, registrado el jueves 7 de mayo, conmocionó a los residentes cuando el niño fue visto colgando de la terraza de una vivienda de cuatro pisos poco antes de precipitarse al vacío.

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Según información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), el menor fue asistido inmediatamente y trasladado a un centro hospitalario, donde se confirmó que el niño no presentó ninguna lesión tras la caída.

El oficial Javier Cárdenas, de la Mebog, detalló a los medios que la intervención comunitaria fue decisiva para evitar un desenlace fatal. “No presentó ninguna lesión”, afirmó el uniformado.

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El menor de dos años que cayó desde una terraza en el barrio La Gaitana fue rescatado ileso por la comunidad de Suba - crédito @dona_pily2/X

La noticia generó alivio entre los familiares y la comunidad, que presenció el momento en el que el menor fue auxiliado por una red improvisada de cobijas y sábanas tendida por los vecinos.

El estado de salud del menor: parte oficial y declaración de los padres

El diagnóstico médico tras la caída fue motivo de atención pública. Tanto la madre como el padre del niño confirmaron a diferentes medios locales que el niño no tiene fracturas ni signos de trauma grave. El menor fue sometido a exámenes clínicos y se encontraba “juguetón como siempre”, sin fiebre ni síntomas de alerta.

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Andrea, madre del niño, relató a Alerta Bogotá que el accidente ocurrió en un breve instante en el que se había ausentado para entrar al baño. “Él se salió solito de la casa y gracias a Dios no le pasó nada. Estamos acá en el hospital y todo salió superbién”, expresó. La mujer aclaró que, hasta ese momento, el niño no había intentado salir solo a la terraza, y que se encontraba bajo observación médica preventiva para descartar cualquier afectación interna.

Padres del niño que cayó en Suba aseguraron en medios locales que el menor presentó un estado de salud óptimo y sin síntomas de alerta - crédito Visuales IA

Por su parte, el padre, Edilberto Murillo, explicó a CityTV que al regresar de una tienda cercana se encontró con la escena de pánico: su hijo colgado del muro del cuarto piso mientras los vecinos organizaban una red de salvamento. “El niño no presenta ninguna fractura, está en buen estado, (…) ya solo es esperar a que nos lleven al Icbf donde van a adelantar el proceso del caso”, puntualizó.

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Investigación oficial y actuaciones del ICBF

El incidente activó un protocolo de investigación para esclarecer cómo fue posible que un menor de esa edad terminara en una situación de riesgo extremo. Las autoridades informaron que el caso fue remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad encargada de revisar el entorno familiar del niño y determinar si existió negligencia o descuido por parte de los responsables.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que la prioridad es establecer las condiciones en las que ocurrió el hecho, así como evaluar el ambiente en el que vive el menor. El Icbf informó que trabajadores sociales del hospital ya tienen previsto dialogar con la familia para determinar eventuales medidas de protección y restablecimiento de derechos.

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) abrió una investigación para determinar si hubo negligencia en el hecho ocurrido en La Gaitana - crédito Colprensa

El incidente no solo generó consternación, también reacciones violentas. La madre denunció ataques a la vivienda y a la ambulancia que atendió la emergencia. “Entiendo que se preocuparon por el niño, pero esa no debe ser la razón. Nosotros no lo hicimos con la intención de que el niño se cayera porque imagínate, es mi hijo”, manifestó Andrea.

Algunos vecinos señalaron una supuesta falta de reacción de temor por parte de la madre, información que sigue bajo indagación. Las autoridades enfatizaron que la investigación sigue en curso para esclarecer todos los aspectos del caso y garantizar el bienestar del menor.

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