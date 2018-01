La mayoría de las mamás aprovechamos las siestas para dormir con nuestro bebé acurrucados, ya que generalmente "papá no está". Hay entidades que consideran que ésta es una práctica peligrosa por el riesgo de asfixia, y otras que no están para nada en contra . El Dr. Cohen indica que si bien hubo poquísimos de estos casos, es mejor dormir junto al bebé, pero no acurrucados.