Porque libros veganos no faltan, pero lo que no había era uno con recetas 100 % nacionales, esos sabores que son un rotundo sí. Además, nos pasaba que, en general, los libros de recetas tienen muchos ingredientes complicados, caros y difíciles de conseguir, por eso también pensamos que nuestro libro Comida Típica Argentina Vegana (Albatros), tenía que tener recetas con ingredientes en su mayoría accesibles. Pero así como "ojos que no ven, corazón que no siente", sabemos que "paladar que no prueba, no cree", así que les compartimos tres de nuestras recetas favoritas para que hagan en casa y compartan con quienes más quieran.