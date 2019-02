"Empecé haciendo tortas y vendiéndoselas a amigas y a amigas de amigas por Facebook. Sí, Facebook se convirtió en mi aliado", recuerda. ¿Qué cocinaba? "Sobre todo dulce, que es lo que más me gusta comer. Pensaba 'qué rico sería comer tal cosa…' y lo llevaba adelante. Todo tuneado, todo con un extra. Es que no soporto lo común. ¿Una chocotorta? Me gusta, pero con algo que no la haga igual resto. Odio la pastelería clásica. ¿El chocolate chorreado perfecto? No… a mí me gusta que parezca que cocinó la abuela, me gusta cumplir antojos y que se note que lo que hago es argentino", destaca sobre esta aventura –hoy, un imperio de locales y productos– que comenzó hace ocho años con su espacio en la calle Nicaragua, en Palermo. Pani se abrió camino.