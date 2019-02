Porque a la hora de tomar algo en verano hay más opciones que ir por unas cervezas. Sofisticados y con su toque de creatividad, cada vez más los cocktails ganan terreno. Livianos y amigables, van un poco más allá de los mocktails (los tragos sin alcohol) y son ideales para degustar entre comidas, protagonistas del brunch y un definitivo must al compartir un after al atardecer. Así, a clásicos veraniegos como el mojito, el Long Island, la caipirinha o la piña colada se van sumando nuevas opciones. Y no sólo reviven los gin tonics, ¡hay más!