"Me gusta comer sabroso. Siempre me alimenté bien, variado y fresco, aunque a veces una se permite cositas no tan buenas. Con Ramón el ejemplo me está costando. Tomo gaseosa y cuando veo que él también quiere me pongo a pensar que no es bueno ni para mí ni para él… ¿Cómo le enseño que no tome si me ve a mí tomando?", comenta mientras pica acá y allá.