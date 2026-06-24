Los curiosos pedidos de un canal de streaming de Portugal a Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa: “Sos el mejor jefe”

Um repórter da LiveMode TV (a “CazeTV” de Portugal) foi entrevistar o Cristiano Ronaldo depois do jogo e.. PEDIU UM AUMENTO



Se você não sabe, o Cristiano é um dos ACIONISTAS da LiveMode. pic.twitter.com/qSkt3oUrlY — DataFut (@DataFutebol) June 23, 2026

Tras la goleada de Portugal ante Uzbekistán por 5-0 en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo atendió a la prensa. Entre las preguntas habituales sobre su doblete y sus marcas personales, dos periodistas de LiveMode —plataforma de streaming de la que el delantero es accionista— aprovecharon la conferencia para pedirle un aumento de sueldo y uno de sus autos. La respuesta de CR7 fue breve y directa: “Es un día para tener sentido del humor”.

El momento se produjo cuando un periodista de LiveModeTV tomó la palabra y, antes de formular su pregunta, le recordó al propio Ronaldo su nueva condición dentro de la empresa. “Recientemente adquiriste una parte de Livemode. Por lo tanto, técnicamente, eres nuestro jefe”, le señaló el comunicador entre risas, para luego añadir: “Primero, eres el mejor jefe del mundo. Y en segundo lugar, queríamos preguntarte cuándo podremos negociar un aumento”.

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Su colega no se quedó atrás. Con el mismo tono, planteó su propio pedido: “¿Se puede tener coche de empresa? Puede ser cualquiera de los tuyos”. El portugués escuchó ambas solicitudes con una sonrisa y respondió sin rodeos: “Sentido del humor, me gusta. Hoy es un día para tener sentido del humor”. Luego añadió una distinción que marcó el contraste con lo vivido días antes: “El último partido no lo era. Hoy sí”.

La referencia al partido inaugural no fue casual. Portugal había debutado en el torneo con un resultado que dejó a Ronaldo sin goles pese a tener chances claras, lo que desató una semana de críticas. El propio jugador lo reconoció en la misma rueda de prensa al hablar con Sport TV, según consignó A Bola: “Dios ayuda a los que trabajan duro. Sabía que mis compañeros también me ayudarían. Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que ya estaba retirado del fútbol, pero seguí adelante, como siempre, porque creo en el trabajo duro”.

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El delantero portugués marcó un doblete ante Uzbekistán, reconoció que la semana previa al partido fue difícil y celebró la victoria con una frase sobre el trabajo duro (REUTERS/Phil Noble)

El vínculo entre Ronaldo y LiveModeTV tiene su origen en un acuerdo formalizado el 14 de mayo de este año, cuando las partes anunciaron en un comunicado conjunto que el delantero se incorporaba como socio estratégico y accionista de la plataforma. El objetivo declarado fue ampliar la presencia internacional de la empresa antes del Mundial 2026. Ronaldo describió la alianza como una oportunidad de “acercar el deporte a todo el mundo, de una forma totalmente nueva”.

LiveModeTV es la rama de expansión internacional de LiveMode, compañía brasileña fundada en 2017 con sede en Brasil y especializada en medios e inversión deportiva. Su canal principal, CazéTV, se consolidó en el streaming deportivo en América Latina al distribuir contenidos de forma gratuita en plataformas digitales, con un modelo financiado por publicidad y patrocinadores.

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En 2024, CazéTV acumuló 3.700 millones de visualizaciones solo en YouTube. Thiago Tourinho, CEO de LiveMode, señaló que la incorporación de Ronaldo representa una validación de los planes de la empresa.

El acuerdo con LiveModeTV se enmarca en una estrategia de diversificación que Ronaldo viene construyendo fuera del fútbol. En 2023 ingresó como inversor en Cofina Média, grupo mediático portugués rebautizado como Medialivre, propietario de publicaciones como Correio da Manhã, Record y Jornal de Negócios.

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A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta... ¡Y NO QUISO RESPONDER!



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Ese mismo año lanzó su canal de YouTube UR Cristiano, que acumula 78,8 millones de seguidores. A ese portafolio se suman hoteles, una clínica de trasplantes capilares y una marca de agua embotellada.

De vuelta en la conferencia de prensa, y más allá del intercambio con los periodistas de LiveMode, Ronaldo también respondió a una pregunta sobre un posible cruce con Lionel Messi en los playoffs del torneo: “No sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido, pero sería top. Lo más importante era ganar hoy. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia la próxima fecha, pero el objetivo ya lo logramos: jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado bien y seguimos”.

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Con 4 puntos tras dos fechas, Portugal lidera su grupo y espera conocer los resultados del choque entre Colombia y República Democrática del Congo. La última jornada del Grupo K se disputará el sábado, con Portugal ante Colombia y República Democrática del Congo ante Uzbekistán, ambos partidos a las 20:30 hora de Argentina.