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La T y la M llenó de música Infobae Mundial y contaron cómo los descubrió la Selección argentina

En una charla con Marcelo Tinelli, el dúo recordó sus inicios, el inesperado respaldo de los futbolistas campeones y el presente que los encuentra recorriendo escenarios de todo el continente

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La T y la M repasó en Infobae Mundial cómo pasó de grabar videos caseros en la pandemia a realizar una gira por Estados Unidos

La T y la M, el dúo integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen, pasó por Infobae Mundial y repasó el camino que los llevó de grabar videos caseros durante la pandemia a realizar una gira por Estados Unidos. En una charla distendida con Marcelo Tinelli, los músicos recordaron sus inicios, el inesperado vínculo con la Selección argentina y el crecimiento de una carrera que hoy los encuentra entre los referentes de la música popular.

El primer encuentro entre ambos ocurrió en pleno aislamiento. A través de las redes sociales comenzaron a intercambiar mensajes hasta que decidieron conocerse personalmente. “Nos conocimos por las redes. Le dije: ‘Amigo, el jueves a las cinco de la tarde estate en casa’. El jueves a las cinco menos diez ya estaba en mi casa”, recordó Tobías entre risas.

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Durante la entrevista, los artistas repasaron su presente profesional y los shows que vienen realizando en territorio estadounidense. “Arrancamos la gira en Nueva York, después fuimos a Los Ángeles y de ahí vinimos a hacer un show acá en Miami”, contó Medrano.

Del trabajo en la construcción al reconocimiento masivo

Tinelli destacó la particular historia detrás del nacimiento del dúo. Durante la pandemia, Tobías publicaba canciones desde su casa en Florencio Varela, mientras Matías tenía un pequeño estudio de grabación. Un conocido en común fue quien les sugirió unir fuerzas.

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(Infobae en Vivo)
Marcelo Tinelli destacó que La T y la M construyó su carrera a partir de la unión entre las canciones de pandemia y un estudio de grabación (Infobae en Vivo)

“Nos conocimos en pandemia. Él hacía música por su lado y subía videos tocando la guitarra. Nos dijeron que teníamos que hacer algo juntos y así arrancó todo”, recordó Rapen.

Antes de dedicarse por completo a la música, Medrano trabajaba en la construcción. El cambio de rumbo llegó de manera inesperada, cuando algunos futbolistas de la selección argentina comenzaron a compartir sus canciones en redes sociales.

“El primero que nos empezó a escuchar fue Ota. Me acuerdo cuando Nicolás Otamendi subió una historia con un tema nuestro. No teníamos ningún contacto con ellos, fue el primero”, relató Tobías. A partir de allí, el vínculo se fue fortaleciendo hasta convertirse en una relación cercana con varios integrantes del plantel campeón del mundo.

“Hablo bastante seguido con los chicos, con Ota, con Rodrigo De Paul, con Leandro Paredes. También con Leo, muy de vez en cuando. Tenemos un vínculo muy genuino”, explicó.

Las canciones del grupo terminaron transformándose en una banda sonora habitual para la selección argentina, acompañando celebraciones y concentraciones en distintos torneos internacionales.

Una gira que supera todos los sueños

El crecimiento del proyecto también quedó reflejado en la convocatoria que hoy tienen fuera del país. Tinelli resaltó la repercusión de la gira estadounidense y el impacto que logró la banda en los últimos años.

La T y la M afirmó que mantiene un vínculo cercano con futbolistas de la selección argentina como Rodrigo De Paul y Leandro Paredes

“La realidad es que todo esto nos superó, superó incluso lo que soñábamos. Siempre fui muy soñador, pero la música nos llevó a lugares inimaginables, tanto desde lo artístico como en la posibilidad de viajar y darle una mejor calidad de vida a nuestras familias”, aseguró Tobías.

Matías coincidió y destacó el apoyo recibido desde los primeros pasos de la carrera. “También es un logro para toda la familia, que fue la que estuvo bancando desde el momento cero”, señaló.

Con actuaciones en algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos y una agenda que continúa sumando fechas, ambos reconocen que atraviesan un presente que parecía imposible cuando comenzaron a grabar contenido desde sus casas durante la pandemia.

El presente fuera de los escenarios

Sobre el final de la entrevista, la conversación derivó hacia aspectos más personales. Consultados por su situación sentimental y la rutina fuera de los escenarios, ambos coincidieron en que hoy la prioridad está puesta en la música.

El encuentro cerró con música en vivo. A pedido de Tinelli, La T y la M interpretó “Soy Favela”, uno de los temas más representativos de su repertorio, y recibió el aplauso de todo el estudio de Infobae Mundial.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, Marcelo Sottile, Benito y Yiyo Garcilazo.

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