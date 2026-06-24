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El error de Panamá que provocó la derrota y eliminación ante Croacia en el Mundial: la marca que alcanzó Modric

El seleccionado centroamericano perdió 1-0 y es el quinto país que se quedó afuera de la Copa del Mundo a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos

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Mundial 2026 - Panamá 0 - Croacia 1

Panamá cayó 1-0 ante Croacia en el Estadio Toronto y quedó eliminado del Mundial 2026 en la segunda fecha del Grupo L. En primer turno, Inglaterra empató con Ghana y ambos permanecen como líderes de la zona, mientras que los croatas quedaron terceros con 3 puntos y buscarán el boleto a la próxima fase en la última jornada.

Los Vatreni sobrevivieron a una pésima primera etapa, en la que fueron superados por el elenco de Thomas Christiansen. Sin embargo, los panameños padecieron dolores de cabeza para ser finos en la definición y quedó en el aire la sensación de que, si no marcaban un gol, lo iban a pagar caro por la jerarquía de su oponente.

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Y el segundo tiempo fue la mejor muestra para comprobarlo. Los centroamericanos se quedaron sin energías y Croacia aprovechó el bajón de rendimiento para romper la paridad en Canadá a los 53 minutos. Josip Stanisic se asoció con un compañero, llegó hasta el fondo de la cancha y levantó un centro que intentó interceptar el arquero Orlando Mosquera, pero no alcanzó a desviarlo y Ante Budimir apareció en el segundo palo para empujar la pelota a la red.

Los europeos pudieron liquidarlo tres minutos después tras una mala administración en una pelota detenida del adversario, que terminó en una pérdida ofensiva y un mano a mano fallado por Marco Pasalic. Con el resultado adverso, el plantel de Christiansen buscó de diferentes maneras alcanzar la igualdad, pero transformó en figura al guardameta Dominik Livaković y se retiró del recinto con las manos vacías.

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El festejo de Ante Budimir tras marcar el 1-0 en Canadá (Crédito: Reuters/John E Sokolowski)
El festejo de Ante Budimir tras marcar el 1-0 en Canadá (Crédito: Reuters/John E Sokolowski)

Vale recordar que Panamá obtuvo la clasificación vía Concacaf al segundo Mundial de su historia, luego de su presencia en Rusia 2018, edición en la que perdió los tres juegos y quedó afuera en primera fase. Su camino en la cita mundialista de este año comenzó con una derrota por 1-0 ante Ghana en Toronto debido al gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo adicionado de la segunda parte.

Por otro lado, los croatas llegaron al continente americano con la intención de mantenerse en los primeros planos después de ser subcampeones en Rusia y terceros en Qatar 2022. Pero su estreno mundialista no fue el mejor con una dura derrota 4-2 frente a Inglaterra en Dallas. Esa caída le puso más presión a los dirigidos por Zlatko Dalic, quienes hace dos años fueron eliminados en fase de grupos de la Eurocopa.

Con ese detalle a cuestas, la victoria de este martes le dejó un buen sabor a Luka Modric, que alcanzó la histórica cifra de 200 partidos con esta camiseta. Es el futbolista de su país con mayor cantidad de presencias en el seleccionado.

Antes de completarse la segunda fecha en su totalidad, Panamá se sumó a otras cuatro selecciones que ya no tienen posibilidades de luchar por la clasificación a la siguiente fase. De ese cuarteto, Turquía es el nombre más destacado porque el plantel de Arda Güler arribó con otras ilusiones, aunque sus traspiés con Australia y Paraguay lo dejaron fuera de la pelea en el Grupo D, que también tiene a Estados Unidos.

Panamá sigue sin sumar puntos en Copas del mundo (Crédito: Reuters/Benoit Tessier)
Panamá sigue sin sumar puntos en Copas del mundo (Crédito: Reuters/Benoit Tessier)

Al equipo de Vincenzo Montella se sumó Túnez, que afrontó muchas turbulencias durante la Copa del Mundo. La Federación decidió despedir al entrenador Sabri Lamouchi después de perder 5-1 ante Suecia en el debut por el Grupo F y eligió a Hervé Renard como su reemplazo. Eso no impidió que pierda 0-4 ante Japón en su segunda presentación. Haití y Jordania son las otras selecciones sin aspiraciones rumbo a la última jornada en el Grupo C y J, respectivamente.

Cabe mencionar que el elenco jordano se medirá el sábado a las 23:00 (hora argentina) a la Albiceleste de Lionel Scaloni, que se llevó sus primeros duelos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0). La Scaloneta ya se aseguró el primer lugar de la zona y afrontará su cruce de 16avos de final el próximo viernes 3 de julio desde las 19:00.

El fixture del Grupo L del Mundial 2026

FECHA 1

INGLATERRA 4-2 CROACIA

GHANA 1-0 PANAMÁ

Mundial 2026 - Ghana 1 - Panamá 0

FECHA 2

INGLATERRA 0-0 GHANA

Mundial 2026 - Inglaterra 0 - Ghana 0

PANAMÁ 0-1 CROACIA

FECHA 3

Sábado 27 de junio - 18:00 - Panamá vs. Inglaterra, en el Estadio Nueva Jersey-Nueva York

Sábado 27 de junio - 18:00 - Ghana vs. Croacia, en el Estadio Filadelfia

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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