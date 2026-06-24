Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Austria de Fórmula 1: el antecedente que ilusionó a sus fanáticos

Franco Colapinto correrá en el GP de Austria (REUTERS/Bruna Casas)

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Austria de Fórmula 1 con la confianza de un equipo que acumula puntos y la advertencia de que el Red Bull Ring no perdona errores: el ritmo de vuelta será determinante en la pista más corta de la temporada. El pilarense cuenta con antecedentes que le permiten ilusionarse de cara a la carrera del domingo.

El piloto argentino de Alpine anticipó el fin de semana en Spielberg con una lectura clara del desafío que presenta el circuito de la región de Estiria. “Es el tiempo de vuelta más corto de la temporada, lo que lo hace sentir implacable y, por eso, el ritmo a una vuelta tiene que ser fuerte porque las diferencias probablemente serán más pequeñas que en la mayoría de los circuitos”, señaló Franco Colapinto en el comunicado oficial del equipo.

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El Red Bull Ring, enclavado en las montañas de los Alpes austríacos, ofrece un trazado que asciende 60 metros con un gradiente del 12% hasta la curva 3, para luego descender a través de una larga recta trasera y una sucesión de curvas de alta velocidad. Las vueltas de clasificación rondan el minuto en los últimos años, lo que comprime los márgenes entre pilotos al mínimo.

Colapinto sumó en el GP de Barcelona (REUTERS/Nacho Doce)

Para Colapinto, el circuito no es territorio desconocido. “El trazado es muy divertido y tiene un buen flujo. He tenido cierto éxito allí en el pasado, incluyendo un podio en la carrera principal de Fórmula 2 en 2024 y un podio en mi temporada de debut en Fórmula 3 en 2022″, recordó el argentino. Esa experiencia en categorías formativas le otorga una referencia concreta sobre las exigencias del trazado.

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El argentino llega a Austria con el impulso de una actuación sólida en el Gran Premio de Barcelona, donde cruzó la bandera a cuadros en octavo lugar. Una penalización de 10 segundos por no respetar las banderas amarillas lo relegó al décimo puesto y le quitó tres puntos, aunque Alpine igualmente celebró al sumar con los dos autos: Pierre Gasly terminó séptimo. “Fue positivo para el equipo conseguir otro doblete de puntos la última vez. Hay muy buenas sensaciones ahora que estamos bien encaminados en Europa y estoy deseando que llegue la próxima doble cita que comienza esta semana en Spielberg", expresó Colapinto.

El director deportivo del equipo, Steve Nielsen, reconoció que la clasificación es el área donde Alpine debe mejorar, aunque destacó la capacidad de recuperación en carrera. “Incluso con autos fuera de lugar en la grilla, hemos recuperado bien los domingos y hemos podido sumar puntos”, afirmó Nielsen, quien también anticipó la llegada de actualizaciones técnicas en las próximas fechas. “Traeremos nuevos elementos al auto en algunas de las próximas carreras mientras continuamos nuestro impulso para mejorar el rendimiento”, agregó.

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El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, también trazó su propia lectura del circuito: “Austria es un trazado exigente, con poco descanso al volante. Es de alta velocidad, muchos cambios de elevación, zonas de frenada fuerte y bastante corto en duración, lo que significa que hay que ser impecable porque cualquier pequeño error penaliza mucho el tiempo de vuelta”.

La actividad en el Red Bull Ring arranca este viernes 26 de junio con la Práctica Libre 1 a las 8:30 (horario de Argentina) y la Práctica Libre 2 a las 12:00. El sábado 27 habrá Práctica Libre 3 a las 7:30 y clasificación a las 11:00. La carrera se disputará el domingo 28 de junio a las 10:00. Toda la actividad se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.

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EL CALENDARIO DE COLAPINTO TRAS EL GP DE AUSTRIA

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA