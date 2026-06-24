Honduras activará la emergencia sanitaria por gripe aviar tras detectar casos en aves silvestres

La medida en Honduras busca reforzar la vigilancia, sumar fondos extraordinarios y mejorar la respuesta técnica tras detectar contagios en fauna silvestre y eliminar más de quinientos ejemplares afectados. (Visuales IA)

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras anunció que declarará emergencia sanitaria por influenza aviar con el objetivo de reforzar las medidas de vigilancia y control ante la detección reciente de casos en aves silvestres. Según informó HCH, la medida permitirá disponer de recursos adicionales para el monitoreo epidemiológico y la respuesta técnica, tras la identificación y eliminación de más de quinientas aves afectadas.

El titular de la SAG, Moisés Molina, explicó que la decisión busca atender de forma más eficiente la aparición de gripe aviar de alta patogenicidad, fenómeno que ya se había registrado anteriormente en el país. “Honduras es y continúa siendo un país libre de influenza aviar de alta patogenicidad, porque la ocurrencia de estos casos no cambia el estatus”, afirmó Molina en declaraciones recogidas por HCH. El funcionario detalló que, en episodios previos, como el ocurrido en Pelícano, se logró contener la propagación aplicando los protocolos sanitarios internacionales.

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De acuerdo con el reporte de HCH, las autoridades han invertido cerca de dos millones de lempiras en la gestión de la emergencia, monto cubierto hasta ahora con el presupuesto operativo del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA). La declaratoria habilitará el acceso a fondos extraordinarios para fortalecer la vigilancia, el control y la respuesta ante nuevos brotes. “El decreto de emergencia nos habilita a acceder a otros recursos para poder mantener la vigilancia”, señaló Molina.

El ministro hizo un llamado a la población para evitar cualquier contacto físico con aves silvestres que presenten signos de enfermedad o sean halladas muertas. “El único cuidado que debemos tener es que si encontramos un ave enferma, silvestre, no debemos manipularla, debemos reportarla”, manifestó Molina. Recomendó informar de inmediato a las autoridades sanitarias para la evaluación y el manejo adecuado de estos casos.

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Las autoridades sanitarias ampliarán el monitoreo epidemiológico y el control con apoyo extraordinario, mientras piden a la población no tocar animales enfermos o muertos y reportarlos de inmediato. (Imagen de cortesía)

Según la SAG, no existe riesgo de transmisión para los consumidores de carne de pollo o huevo, ni se prevé una reducción en la oferta de estos productos. “No hay, repito, no existe, en primer lugar, riesgo de contaminación por consumir carne de pollo o por consumir huevo. No existe ningún riesgo”, aseguró el titular. Además, aclaró que la granja intervenida no producía alimentos para consumo humano, sino aves de reemplazo para otras explotaciones.

La emergencia por influenza aviar se decreta en un contexto de vigilancia reforzada en el país, sin que se hayan reportado casos en humanos ni afectaciones directas a la cadena alimentaria, según lo informado por HCH.

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FEDAVIH respalda acciones de SENASA y SAG para proteger la sanidad avícola en Honduras

La Federación de Avicultores de Honduras (FEDAVIH) comunicó que mantiene un monitoreo permanente sobre la situación sanitaria que afecta al sector avícola, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

La gripe aviar en aves silvestres llevó a Honduras a reforzar la vigilancia epidemiológica en varias zonas del país.

En un pronunciamiento oficial, FEDAVIH informó que la detección de un caso sospechoso activó los protocolos nacionales de emergencia sanitaria, con el objetivo de contener y mitigar cualquier riesgo para la producción avícola. La federación subrayó que la prioridad es preservar la sanidad en las granjas, garantizar la continuidad de la producción y proteger la seguridad alimentaria de las familias que dependen de los productos avícolas como fuente esencial de proteína.

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FEDAVIH expresó su respaldo a las acciones implementadas por las autoridades bajo el Plan Nacional de Contingencia de SENASA, enfocadas en la prevención y el control de enfermedades que puedan afectar al sector. La organización reiteró su compromiso con la aplicación de medidas preventivas y de bioseguridad en todas las granjas del país.