El contrataque de Wanda Nara: “Mauro Icardi nunca me consultó para hacerle cinco agujeros en la oreja a mi hija”

La conductora de MasterChef Celebrity salió al aire para rechazar las acusaciones de negligencia presentadas por Mauro Icardi y detalló el seguimiento médico de su hija (Video: SQP/ América TV)

El regreso de Mauro Icardi al país motivó nuevos capítulos en la guerra que mantiene la expareja. En una comunicación telefónica con SQP (América TV), Wanda Nara defendió su rol materno y desmintió las acusaciones de negligencia que impulsó Mauro Icardi a través de sus abogadas. Molesta, contraatacó a su ex al hablar de decisiones parentales unilaterales, como la realización de cinco perforaciones en la oreja de la niña sin su consentimiento y una llamativa coincidencia con la China Suárez.

La animadora aseguró que estaba molesta porque se conozcan temas de salud de las menores y mencionó que, hasta el momento, nunca había hecho mención a uno de los puntos más controversiales de una denuncia que presentó por la realización de cinco perforaciones en la oreja de una de sus hijas, sin su autorización. Relató que se enteró en un acto escolar, al ver a la niña con la oreja infectada. “Nunca me consultaron, va totalmente en contra de lo que yo hubiera autorizado”, expresó Wanda. Subrayó que, además del riesgo sanitario, las normas del colegio prohíben asistir con múltiples aros.

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“Nunca me consultaron, va totalmente en contra de lo que yo hubiera autorizado”, expresó Wanda sobre las perforaciones en las orejas de Mauro Icardi (Instagram)

La empresaria sostuvo que no autoriza ni piercings ni tatuajes para sus hijos y que el colegio tampoco lo permite. “Tengo hijos adolescentes y no tienen un solo tatuaje, ninguno. Yo no autorizo piercings, no autorizo tatuajes”, afirmó. Además, planteó que estas situaciones surgen por la falta de acuerdos parentales y acusó a Icardi de tomar decisiones para incomodarla.

Consultada sobre el origen de la decisión, Nara deslizó que fue el propio Icardi quien llevó a la niña a hacerse las perforaciones, aunque reconoció no saber si fue por iniciativa de la menor, una influencia externa o por imitación de la actual pareja del futbolista, China Suárez.

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“¿Por qué cinco aritos? Ahora que lo pienso, la China también tiene muchos aritos en la oreja", resaltó Yanina Latorre. “No sé. La verdad que no sé. Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo”, aseveró la influencer.

“¿Por qué cinco aritos? Ahora que lo pienso, la China también tiene muchos aritos en la oreja", resaltó Yanina Latorre. “No sé. La verdad que no sé. Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo”, aseveró Wanda Nara (Instagram)

“¿Mauro llevó a las nenas a perforarles para que se parezcan a su novia o las chicas se lo pidieron porque querían ser como la China?“, insistió la conductora del ciclo de América TV. ”No tengo ni idea, pero lo que sé es que la oreja está perforada cinco veces... Obviamente, como madre, pegué el grito en el cielo. Tampoco lo publiqué, eso está en el expediente, pero como veo que del otro lado están sacando un montón de cosas del expediente o se me culpa a mí de denunciar”, señaló. “Entonces, me parece que hay cosas que como padres tenemos que consensuar”, enfatizó.

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La animadora explicó que la comunicación con Icardi se reduce a un chat grupal en el que también interviene la licenciada Matera. Señaló que, pese a los reiterados pedidos de la psicóloga, el futbolista rara vez responde. “Ese chat es solo para hablar cosas de las nenas”, remarcó.

Admitió que la judicialización de la dinámica familiar afecta la cotidianeidad y que muchas veces se generan situaciones de desencuentro o información cruzada entre los padres. “Llega un momento donde los chicos son chicos y son los grandes los que se tienen que poner de acuerdo”, sostuvo.

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“Tengo hijos adolescentes y no tienen un solo tatuaje, ninguno. Yo no autorizo piercings, no autorizo tatuajes”, afirmó.

La escalada judicial y mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo cuando las abogadas del futbolista, Lara Piro y Elba Marcovecchio, aseguraron públicamente que una de las hijas tenía “los ligamentos rotos” y que la madre no respetó las indicaciones profesionales. La polémica expuso la intimidad familiar y las tensiones económicas que atraviesan la relación.

Nara negó con firmeza la acusación. “Nunca se interrumpió el tratamiento de Francesca; Mauro tenía toda la información en el chat grupal”, sostuvo la conductora y empresaria. Subrayó que el seguimiento médico fue constante y que tanto la médica de cabecera como los kinesiólogos supervisaron la evolución de la niña con estudios periódicos.

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