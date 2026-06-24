Se entrenó en una pileta para llegar al Mundial 2026 y fue figura contra Inglaterra: la historia de Benjamín Asare

Un video viral en transporte público, un auto regalado por un empresario y humildes sesiones de entrenamiento. Así llegó el portero ghanés que todavía no recibió goles en la Copa del Mundo

Benjamin Asare detuvo a Inglaterra en el Mundial 2026 con intervenciones que apagaron las ilusiones de Harry Kane y compañía. Pero la historia del arquero del Hearts of Oak no empieza en el Estadio Boston de Foxborough: empieza mucho antes, en una pileta de natación, en una playa de Korle Gonno y en un colectivo rumbo a un partido.

El portero de 32 años que hoy figura como titular de los Black Stars de Ghana en la Copa del Mundo llegó hasta aquí por un camino que pocos imaginaban hace apenas un año. Su primera convocatoria a la selección nacional se produjo durante las eliminatorias para este mismo torneo, y desde entonces su ascenso no se detuvo. En la temporada previa al Mundial, se afianzó como una de las figuras del Hearts of Oak en la Ghana Premier League, con 15 vallas invictas en 24 partidos de liga, un registro que habla por sí solo de su solidez bajo los tres palos.

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La preparación de cara al torneo incluyó métodos que llamaron la atención en redes sociales. Videos que circularon en las semanas previas al Mundial mostraron a Asare en una piscina, parte de una rutina de entrenamiento especializado orientada a mejorar sus reflejos, su recuperación, su equilibrio y su estado físico general. Los porteros suelen recurrir al trabajo en el agua para reducir la presión sobre músculos y articulaciones, al tiempo que trabajan la resistencia, la flexibilidad y la coordinación de movimiento.

Otro video, grabado tras una sesión en la playa, lo mostró repartiendo guantes de portero entre otros arqueros que entrenaban junto a él. El gesto circuló ampliamente entre los aficionados al fútbol de su país.

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Un video viral en transporte público, un auto regalado por un empresario y humildes sesiones de entrenamiento. Así llegó el portero ghanés que todavía no recibió goles en la Copa del Mundo

Esa imagen de generosidad no fue la primera que lo puso en el centro de la conversación. En marzo de 2025, una fotografía lo captó viajando en transporte público rumbo a un partido, apenas días después de su debut con la selección nacional.

La imagen se viralizó de inmediato y desató una ola de reacciones: muchos destacaron la humildad del jugador, mientras que otros apuntaron a la falta de respaldo hacia los futbolistas locales, incluso cuando estos representan a su país a nivel internacional.

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La repercusión llegó hasta Alhaji Seidu Agongo, CEO del Class Media Group, quien decidió responder con un gesto concreto: le obsequió un automóvil nuevo a Asare en una ceremonia realizada en el centro comercial del club. Visiblemente emocionado, el arquero agradeció el reconocimiento. “Es increíble que se tenga un gesto tan bonito con alguien como yo”, declaró y reconoció también el apoyo de su entrenador Aboubakar Ouattara y de quienes fueron parte de su crecimiento. El propio Ouattara, al tiempo que elogió su evolución, le dejó un mensaje claro: debía mantener la concentración y recordar que ese reconocimiento llegó gracias a su trabajo dentro del campo.

Asare también había ganado visibilidad pública por su participación en una jornada de limpieza de playa en Korle Gonno, uno de sus lugares habituales de entrenamiento. Ese episodio sumó otro capítulo a la imagen que los aficionados ghaneses fueron construyendo de él: un portero que entrena en el agua, regala guantes en la playa y limpia la arena antes de volver al arco.

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Ghana e Inglaterra empataron 0-0 en el Estadio Boston, con Asare como figura ante los avances de Kane, Madueke y Gordon (REUTERS/Pilar Olivares)

Todo ese recorrido desembocó en el Estadio Boston, en Foxborough, Massachusetts, donde Ghana e Inglaterra empataron 0-0 en la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El equipo de Thomas Tuchel dominó la posesión y volcó su juego sobre las bandas con Noni Madueke, Anthony Gordon y Harry Kane, pero las contenciones de Benjamin Asare desactivaron los avances más peligrosos.

La ocasión más clara llegó a los 86 minutos, cuando Kane falló un disparo dentro del área chica por excederse en la potencia. Tuchel recurrió a Bukayo Saka, Morgan Rogers y Eberechi Eze desde el banco, sin lograr torcer el resultado.

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Con cuatro puntos en dos presentaciones, Ghana e Inglaterra comparten la cima del grupo, aunque los europeos tienen ventaja en diferencia de gol. La definición llegará el sábado: los Black Stars enfrentarán a Croacia en Filadelfia, mientras que Inglaterra recibirá a Panamá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ambos partidos en simultáneo a partir de las 18:00 (hora argentina).