Oriana Sabatini contó los temores que enfrentó al mostrar su novela: “Me iban a matar por mi apellido y mi marido”

Oriana Sabatini contó los temores que enfrentó al mostrar su novela: "Sabía que me iban a matar sin haberla leído, por mi apellido, por mi marido"

Oriana Sabatini, conocida por su trayectoria como actriz, cantante y modelo, sumó un nuevo capítulo a su carrera con la publicación de su primera novela, “Podría quedarme acá”. La presentación del libro tuvo lugar en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro y generó reacciones variadas en el público y el ámbito literario. Así las cosas, este martes, la joven se refirió por primera vez de manera extensa a las críticas y comentarios negativos surgidos tras la aparición de su obra.

En una entrevista concedida a “Entre libros”, el ciclo conducido por Gonzalo Heredia en Blender, Sabatini relató cómo vivió el desafío de incursionar en un terreno completamente nuevo para ella. “Es un rubro al cual no había pisado nunca. Y decía: ‘¿Cómo me irán a recibir?’. Entiendo todo el prejuicio que viene conmigo, de mi apellido, de quién soy, del marido y padre (Paulo Dybala) de mi hija (Gia) que tengo”, explicó.

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Sabatini reconoció que su mayor inquietud antes del lanzamiento era el juicio anticipado: “Yo sabía que me iban a matar sin haberla leído. Ese era mi miedo más grande, que por ahí no me iban a dar ni siquiera la chance de decir: ‘Che, por ahí esta novela está mal, es mala, o sea, no me gusta’. Pero por lo menos la leían”.

Durante la charla, Sabatini profundizó sobre el proceso personal que implicó la escritura y la exposición pública de su trabajo. “Uno pone mucho como escritor, al menos yo pongo mucho de mí misma en la escritura, en la historia”, afirmó.

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Oriana Sabatini habló por primera vez de las críticas y los comentarios negativos que recibió tras la publicación de “Podría quedarme acá"

La autora remarcó que el temor inicial se relacionaba con la posibilidad de no ser tomada en serio en un campo en el que no tenía antecedentes: “Le tenía mucho miedo a que digan: ‘Uh, van a pensar esta pendejita, otra que quiere hacer, no sé, escribir un libro porque puede’. Pero me re sorprendió cómo mis colegas, ahora colegas, de repente... No me da la cara para decirles colegas porque yo siento que no, pero la gente del rubro literario, lo bien que me recibió”.

Sabatini valoró la apertura y el trato recibido por parte de escritores y figuras del ambiente literario. “Listo, me dieron la oportunidad. No quiero que les guste la novela, quiero que la lean. Y que si tienen una crítica, la quiero escuchar. Pero sí, es muy generoso el rubro literario”, destacó, manifestando gratitud por el apoyo que recibió para desarrollarse en una nueva faceta.

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En una entrevista con Gonzalo Heredia en “Entre libros”, Oriana Sabatini contó que temía el prejuicio por su apellido y por su vínculo con Paulo Dybala (Instagram)

El lanzamiento de “Podría quedarme acá” también sorprendió por la potencia visual y conceptual de su tapa. El proceso que llevó a la creación de esa portada fue tan arriesgado como original: involucró tecnología, investigación forense, trabajo en equipo y, sobre todo, la decisión de hacer todo con el mayor realismo posible, incluso si eso significaba llevar la producción a una morgue real.

La directora creativa Dolores “Loli” Laboureau fue la encargada de compartir el detrás de escena que revolucionó redes sociales. “Ori me contactó en enero. Un mes después, teníamos esto”, contó emocionada en su Instagram. El proyecto arrancó con bocetos realizados con inteligencia artificial, una herramienta que sirvió para orientar el concepto visual que buscaban. No obstante, el equipo rápidamente entendió que el resultado final debía tener una impronta mucho más tangible y realista.

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La autora afirmó que puso mucho de sí misma en la escritura de “Podría quedarme acá” y en la historia de la novela

“La tapa terminó en una morgue real porque no había otra forma de hacerlo bien. Tuvimos que investigar cómo cambia la piel cuando muere, el color que toma, la textura”, relató Laboureau. El resultado fue una imagen impactante, protagonizada por Eugenia, amiga de Oriana y modelo de la portada, que posó en el set montado dentro de la morgue. El maquillaje estuvo a cargo de Tiziana Sabatini, hermana de Oriana, quien también participó activamente en el diseño general de la tapa, sumando un componente profundamente personal y familiar al proyecto.