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Esto dijo Javier Aguirre sobre Memo Ochoa y un posible homenaje en el México vs Chequia

El técnico nacional admitió la discusión sobre la integración del plantel, pero señaló que su atención está en mejorar la coordinación y el desempeño del equipo

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Esto dijo Javier Aguirre sobre Memo Ochoa y un posible homenaje en el México vs Chequia ( REUTERS/Henry Romero)
Esto dijo Javier Aguirre sobre Memo Ochoa y un posible homenaje en el México vs Chequia ( REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana está por enfrentarse a la República de Chequia en el último partido de fase de grupos, el Tri ya está clasificado a la siguiente ronda eliminatoria, por lo que llega con un panorama distinto al de otros mundiales, por lo que Javier Aguirre planteará otro esquema.

Una de las posibilidades que surgieron entre los aficionados y analistas fue un posible homenaje a Guillermo Ochoa, pero Javier Aguirre rechazó hablar de un reconocimiento para el portero y dejó claro que no “regala nada” en sus decisiones.

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La respuesta del entrenador de la Selección Mexicana fue que Memo Ochoa no tiene asegurados minutos por trayectoria ni por simbolismo. Aguirre sostuvo que los 26 convocados están ahí por merecimientos propios y que juegan quienes atraviesan el mejor momento.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre un posible homenaje a Memo Ochoa?

México está clasificado a la siguiente ronda (REUTERS/Paul Childs)
México está clasificado a la siguiente ronda (REUTERS/Paul Childs)

México está clasificado a la siguiente ronda y tiene garantizado el liderato. Ese escenario abre la posibilidad de cambios en la alineación ante Chequia y hasta de algunos minutos para Ochoa, quien suma su sexta convocatoria a una Copa del Mundo.

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Aun así, el Vasco Aguirre frenó las versiones sobre un gesto especial para el arquero de 40 años. “Lo dije siempre, desde que volví, que no iba a regalar nada, que los 26 están por merecimientos propios. Por lesión perdimos a Marcel, Luis Ángel y Huescas. A la selección vienen y juegan los que están en mejor momento”, afirmó.

Aguirre pide cerrar el tema de Ochoa

El seleccionador insistió en que no quiere seguir con ese debate. Incluso señaló que el propio Ochoa ya está cansado de las preguntas sobre su lugar dentro del equipo.

Hasta el propio Memo se cansa, de que le pregunten y le digan. Le veo bien, como a Carlos Acevedo, Raúl Rangel, no es demagogia, digo lo que siento. Veo a 26 cabr**es como un puño, todos están apoyando”, dijo el técnico.

Aguirre pide cerrar el tema de Ochoa ( Reuters/Henry Romero)
Aguirre pide cerrar el tema de Ochoa ( Reuters/Henry Romero)

También explicó que algunas ausencias recientes responden a lesiones. En ese punto mencionó los casos de Marcel, Luis Ángel, Huescas y Rodrigo.

Sobre la discusión que generan sus listas y alineaciones, Aguirre aceptó que puede haber desacuerdo. “Ustedes pueden no estar de acuerdo con la lista de veintiséis. Faltó Juan y sobró Pedro. Y ahora también con las alineaciones. Pues para eso están las mesas de debate”, expresó.

Respecto a un posible homenaje o mensaje para Memo Ochoa, Javier Aguirre evitó pronunciarse y cerró el tema con un comentario dirigido a los medios: “No te contesté nada de Memo, ¿eh?”, acompañado de una risa, y agregó: “O sea que, moraleja, no me vuelvan a preguntar de Memo, cabr**es”.

México admite pendientes pese a los triunfos

Aguirre también habló del momento futbolístico del equipo, más allá del caso de Ochoa. Aunque México ya avanzó de ronda, el técnico reconoció que no termina satisfecho con el funcionamiento del plantel.

Respecto a un posible homenaje o mensaje para Memo Ochoa, Javier Aguirre evitó pronunciarse y cerró el tema (AP Foto/Moises Castillo)
Respecto a un posible homenaje o mensaje para Memo Ochoa, Javier Aguirre evitó pronunciarse y cerró el tema (AP Foto/Moises Castillo)

“Yo estoy para tratar de que mis jugadores entrenen bien, que se coordinen bien y que jueguen bien al fútbol y ganen partidos. De momento, estamos en ese proceso. No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado. No me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, por lo menos jugar mejor que los otros dos”, sostuvo.

Al final, el estratega evitó entrar de nuevo al tema del guardameta. Cuando le insistieron sobre un posible homenaje o mensaje para Ochoa, optó por cerrar la conversación.

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