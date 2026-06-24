República Dominicana: Hombre haitiano-estadounidense es detenido en el Aeropuerto del Cibao con presunta cocaína

Un ciudadano haitiano con nacionalidad estadounidense fue detenido en el Aeropuerto Internacional del Cibao cuando intentó viajar a Madrid con 5.6 kilogramos de presunta cocaína. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informaron, este martes, la detención de un ciudadano haitiano con nacionalidad estadounidense en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la ciudad de Santiago, al intentar abordar un vuelo con destino a Madrid, España. El hombre fue interceptado al detectarse seis paquetes de presunta cocaína ocultos en su equipaje, según reportaron las autoridades en una nota oficial.

De acuerdo con la información emitida por la DNCD, la intervención se realizó en coordinación con el Ministerio Público, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) e inspectores de Aduanas (DGA). Los agentes detectaron imágenes irregulares en dos maletas durante un control de rutina, lo que motivó la aplicación del protocolo de inspección correspondiente. En presencia de un fiscal y del pasajero, los equipos especializados encontraron un doble fondo en cada maleta, donde se hallaron tres láminas envueltas en papel carbón negro en cada equipaje, sumando un total de seis paquetes.

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Según detalló la Dirección Nacional de Control de Drogas, el peso preliminar de la sustancia incautada alcanzó los 5.6 kilogramos. Las autoridades señalaron que el detenido, de 41 años, habría sido utilizado como “mula” por redes de narcotráfico internacional para trasladar la droga desde la República Dominicana hacia Europa.

Autoridades informaron que la presunta cocaína estaba oculta en dos maletas con doble fondo detectadas durante un control de rutina en Santiago. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

“Los agentes antinarcóticos, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) e inspectores de Aduanas (DGA), detectaron imágenes sospechosas en el interior de dos maletas, lo que movilizó a las unidades operativas aplicar el protocolo de inspección correspondiente”, informó la institución en un comunicado de prensa.

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Investigación en curso y refuerzo de los controles antidrogas tras la incautación en el Aeropuerto del Cibao

La DNCD confirmó que el extranjero permanece bajo custodia, a la espera de ser presentado ante la Jurisdicción de Atención Permanente de Santiago para la imposición de medidas de coerción, en virtud de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Los organismos de seguridad resaltaron que el operativo contó con la participación conjunta de diferentes instancias estatales, que actuaron de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Autoridades informaron que el Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones para determinar la posible existencia de otros implicados en la operación frustrada de tráfico internacional de estupefacientes. De igual manera, señalaron que buscan identificar y capturar a los responsables de esta red, para ponerlos a disposición de la justicia conforme a la normativa vigente.

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La DNCD sostuvo que la ruta de narcotráfico buscaba trasladar droga desde República Dominicana hacia Europa con destino Madrid. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La DNCD explicó que los seis paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realizarán los análisis pertinentes para confirmar la naturaleza de la sustancia incautada y su peso definitivo.

La operación en el Aeropuerto Internacional del Cibao refuerza el despliegue de los controles antidrogas en las terminales aéreas del país, en el marco de la estrategia nacional contra el tráfico ilícito de sustancias prohibidas, según aseguró la Dirección Nacional de Control de Drogas.

El decomiso ocurre mientras las autoridades refuerzan los operativos para evitar el tráfico de drogas, intensificando la vigilancia en aeropuertos y puntos estratégicos de la isla.

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