-No creo que sea el cocinero el que deba decirte que no compres un tomate en invierno –algo que en el País Vasco es una obviedad–. Pero, si las personas entienden eso, el cocinero ya va a poder hacer otras cosas. Así, si te ofrezco una coliflor, no vas a decir "¡Uy, qué asco!". Vas a entender que es de invierno. En Mugaritz había dos menús, pero si en el mercado no encontrábamos los productos, debíamos buscar un plan B. Luego pensamos, ¿por qué un plan B? ¡Hagamos un plato con lo que esté mejor! Mugaritz me enseñó mucho. También eran tempos en los que no tenía vida y dormir cuatro horas me parecía normal –risas–, pero aprendés todo el tiempo y por eso sigo siendo parte de su equipo. Usamos el mismo lenguaje.