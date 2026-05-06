Día de la Madre 2026: planes inolvidables y gratuitos para sorprender a mamá en Colombia

Los parques de Bogotá preparan actividades gratis para que el Día de la Madre sea al aire libre y sin gastar de más (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Madre es una de las fechas más emotivas del calendario colombiano, un momento en el que las familias se reúnen para rendir homenaje a esas mujeres que, con dedicación y amor, marcan la vida de generaciones enteras.

Para 2026, la celebración tendrá lugar el domingo 10 de mayo, como lo establece la tradición en el país, pues es la fecha que caiga el segundo domingo del mes.

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Aunque muchos optan por regalos o salidas costosas, lo cierto es que cada vez más personas buscan alternativas significativas sin afectar el bolsillo y en ciudades como Bogotá, la oferta cultural y recreativa se ha fortalecido con una agenda variada de actividades gratuitas que prometen convertir esta fecha en una experiencia inolvidable.

Cultura y música: serenatas que emocionan

Uno de los eventos más esperados de este año será el Homenaje Sinfónico a las Madres, programado para el 9 de mayo en el emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Allí, la Filarmónica Metropolitana interpretará clásicos de artistas como Rocío Dúrcal y Ana Gabriel, en una velada que promete conectar generaciones a través de la música.

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El Día de la Madre en Colombia se celebrará el 10 de mayo de 2026 - crédito Vivir en el Poblado/Página Web

Este tipo de conciertos no solo ofrecen una experiencia artística de alto nivel, también permiten compartir en familia un momento cargado de nostalgia y emoción, sin necesidad de gastar dinero.

Planes al aire libre: naturaleza y familia

Para quienes prefieren una celebración más tranquila, los parques de la ciudad se convierten en una opción ideal y durante el fin de semana del 9, 10 y 11 de mayo, diferentes espacios verdes de la capital abrirán sus puertas con actividades como picnics, caminatas ecológicas, clases deportivas y dinámicas familiares.

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Estos escenarios permiten desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad y priorizar lo más importante: el tiempo de calidad. Además, son una alternativa perfecta para quienes desean celebrar de manera sencilla pero significativa.

Centros comerciales y eventos especiales

Aunque muchas veces se asocian con compras, varios centros comerciales en Bogotá han preparado agendas gratuitas que incluyen presentaciones musicales, pasarelas, actividades de bienestar y espacios interactivos para toda la familia.

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La capital colombiana ofrecerá actividades gratuitas para el Día de la Madre en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas iniciativas buscan ofrecer experiencias completas, donde el entretenimiento y la celebración se combinan sin necesidad de realizar grandes gastos.

En un contexto donde el costo de vida sigue siendo un tema central, estos planes gratuitos se posicionan como una alternativa atractiva para miles de familias, especialmente para las madres que piensan que no se trata de cuánto se invierte, sino de cómo se celebra.

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Incluso la preferencia de las madres por celebraciones personalizadas y momentos compartidos ha desplazado a los regalos impersonales y las rutinas habituales, tendencia, respaldada por cifras recientes compartidas por Drive Research.

De acuerdo con la información publicada, el 52% de las madres elige salir a comer fuera como la mejor forma de celebración. Esta opción se sitúa por encima del deseo de recibir regalos, que alcanza un 48%, y de quienes priorizan experiencias distintas, como una salida al cine, un día de spa o alguna actividad fuera de lo común, con un 44%.

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Centros comerciales de Bogotá llenan el Día de la Madre 2026 de música y sorpresas gratuitas para toda la familia - crédito EFE

En cuanto a los detalles preferidos, la mitad de las madres valora especialmente una tarjeta con una nota escrita a mano. Este gesto sencillo supera en aprecio a los obsequios costosos, ya que refuerza la idea de que el tiempo y el esfuerzo personal tienen un peso emocional decisivo.

Una fecha con historia y significado

El Día de la Madre en Colombia no solo es una tradición social, también una conmemoración oficial que se remonta a 1925, cuando el Congreso de la República, mediante la Ley 28, institucionalizó esta celebración junto con el Día de la Bandera. Desde entonces, se ha consolidado como una de las fechas más importantes para los colombianos.

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Más allá de las cifras o los regalos —que, según estimaciones, pueden oscilar entre los 300.000 y 500.000 pesos—, lo que realmente marca la diferencia es el valor simbólico del encuentro familiar y el reconocimiento a la labor de las madres.