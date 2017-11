-No me creo la parte de celebrity, aunque sí es verdad que ¡tengo fans, y me gusta! Me encanta conectarme con las personas. Cuando me dedicaba a la pastelería, lo más difícil era no tener comunicación. Como pastry chef tenía que hacer los panes y los desayunos en un hotel y para eso empezás a trabajar a las cuatro de la mañana, ¡no ves a nadie! No tenés contacto con las personas ni con quién hablar. Hacés tu trabajo, pero no sabés si es apreciado, si es actual o si es demasiado atrevido, entonces empecé a dar lecciones de cocina para conectarme con las personas. Iba a sus casas, hacíamos tres platos y nos sentábamos y degustábamos juntos. Así se me acercaron de la tevé, buscaban crear shows de pastelería y empecé.