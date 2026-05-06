Colombia

Dos instituciones de Colombia están en el listado de los 50 mejores colegios del mundo

Han sido seleccionados por sus propuestas de transformación ambiental y social en las aulas

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Acuarela de un colegio moderno con techos verdes, paneles solares, rodeado de naturaleza. Estudiantes y profesores interactúan. Un cartel largo es visible.
El Global Schools Prize 2026 seleccionó a estas escuelas por su capacidad de generar impacto real en sostenibilidad educativa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un riguroso proceso de selección entre casi 3.000 propuestas de 113 países, dos colegios colombianos han alcanzado un lugar privilegiado al figurar entre los 50 finalistas del Global Schools Prize 2026, uno de los reconocimientos más destacados en el ámbito educativo mundial.

En esta edición, tanto el Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente (ICAM) de Ubaté como la Institución Educativa Comercial de Envigado han sido reconocidos por sus apuestas en sostenibilidad y transformación pedagógica.

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El galardón, impulsado por la Fundación Varkey, apunta a identificar y visibilizar a aquellas instituciones que están reimaginando la educación y generando impacto más allá de los métodos tradicionales.

“Al destacar su logro, esperamos inspirar un movimiento global que reimagine el aprendizaje y convierta las ideas más audaces en impacto real. Esto es más que un premio: es una plataforma para generar una conversación global sobre cómo escalar las mejores ideas en educación y promover acciones que trasciendan las aulas”, expresó Sunny Varkey, fundador del certamen.

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Los proyectos desarrollados por estudiantes en Envigado incluyeron dispositivos para tratamiento de agua, biofiltros y tecnología robótica para impacto social - crédito comercial_de_envigado / Instagram
Los proyectos desarrollados por estudiantes en Envigado incluyeron dispositivos para tratamiento de agua, biofiltros y tecnología robótica para impacto social - crédito comercial_de_envigado / Instagram

Ambos colegios colombianos compiten en la categoría de sostenibilidad. La selección de estas instituciones surge en un contexto internacional donde el debate sobre el futuro de la educación se entrelaza con la urgencia de encontrar soluciones a los desafíos sociales y ambientales.

¿Qué implica ser finalista del Global Schools Prize?

Quienes integran la lista de finalistas no solo obtienen visibilidad internacional. Las escuelas seleccionadas recibirán la Insignia del Premio Escuelas Globales, un reconocimiento que simboliza liderazgo en áreas como la transformación digital mediante inteligencia artificial y el desarrollo docente.

Además, se integrarán a la Red de Escuelas Globales, donde podrán acceder a alianzas estratégicas y oportunidades de colaboración con instituciones educativas de todo el mundo.

La Institución Educativa Comercial de Envigado implementó una metodología que convirtió cada aula en un laboratorio de investigación aplicada para resolver problemas locales - crédito comercial_de_envigado / Instagram
La Institución Educativa Comercial de Envigado implementó una metodología que convirtió cada aula en un laboratorio de investigación aplicada para resolver problemas locales - crédito comercial_de_envigado / Instagram

El premio contempla una bolsa global de hasta USD 1 millón. De los 50 finalistas, se elegirán diez ganadores por categoría, cada uno con un incentivo económico de USD 50.000, y una escuela sobresaliente recibirá el galardón absoluto junto a USD 500.000 para expandir su impacto. El anuncio de los ganadores se realizará en el Foro Mundial de Educación en Londres, programado para mediados de mayo.

El caso de la Institución Educativa Comercial de Envigado

A comienzos de la década pasada, la Institución Educativa Comercial de Envigado enfrentaba una crisis ambiental y social. La contaminación del aire, la proliferación de mosquitos y un brote de dengue con consecuencias letales se sumaban a problemas como el acoso escolar y la deserción. Frente a este panorama, la comunidad escolar optó por reinventar su modelo educativo y desarrollar soluciones desde el aula.

El cambio se consolidó con la creación de la Metodología de Investigación Socioambiental GCA y el programa Inventipaz, una investigación que estructura el aprendizaje en 17 etapas y 5 fases. Esta metodología transforma cada salón en un laboratorio y convierte a los estudiantes en coinvestigadores activos frente a problemas reales.

El ICAM de Ubaté fue reconocido internacionalmente por su programa comunitario de monitoreo de calidad del aire y su enfoque en sostenibilidad rural - crédito icamubate / Instagram
El ICAM de Ubaté fue reconocido internacionalmente por su programa comunitario de monitoreo de calidad del aire y su enfoque en sostenibilidad rural - crédito icamubate / Instagram

El impacto de esta transformación es tangible. Los pesticidas solares diseñados por alumnos provocaron una reducción drástica en los casos de dengue, que pasaron de 236 a solo tres en una década. Los jardines purificadores mejoraron la calidad del aire local y las máquinas de reciclaje procesan más de una tonelada de residuos mensualmente.

Además, los sistemas de biofiltración han logrado limpiar el arroyo cercano en un 62,7%. El abandono escolar descendió un 73,2%, mientras que las situaciones de violencia y embarazos adolescentes disminuyeron un 90%. Casi el 80% de los graduados continúa su formación académica.

La experiencia del Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente (Icam)

Fundado hace más de tres décadas por José Rafael Rincón M. y su esposa, el Icam nació con la misión de ofrecer educación de calidad a la juventud rural de Ubaté, una región central para el abastecimiento alimentario de Bogotá. A pesar de los recursos limitados, la escuela se concibió como un espacio de experimentación práctica con la naturaleza como aula principal.

El reconocimiento busca inspirar a otras instituciones a transformar la educación y abordar desafíos ambientales y sociales desde la escuela - crédito icamubate / Instagram
El reconocimiento busca inspirar a otras instituciones a transformar la educación y abordar desafíos ambientales y sociales desde la escuela - crédito icamubate / Instagram

El entorno de Ubaté ha estado marcado por fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones y sequías provocadas por La Niña y El Niño, que han impactado a las familias rurales y a la producción ganadera. En respuesta, Icam se posicionó como referente en adaptación climática, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y formación ambiental.

El mayor reconocimiento llegó en 2023, cuando el colegio recibió el Premio Zayed de Sostenibilidad en la categoría de Escuelas Secundarias Globales para las Américas, con un incentivo de USD 100.000.

El proyecto galardonado, un programa comunitario de monitoreo de la calidad del aire, tiene como meta mejorar la salud de 200.000 habitantes, capacitar a 50 docentes y a 5 mil estudiantes como monitores ambientales, reforestar cinco hectáreas y transformar una antigua mina en una granja sostenible con energía solar.

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