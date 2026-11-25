Una vista desde un dron muestra a un operador de grúa cargando un auto dañado por el fuego en la casa del periodista Rolando Rodríguez, subeditor asociado de La Prensa. REUTERS/Enea Lebrun

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La Fiscalía Regional de San Miguelito ordenó nuevamente la aprehensión de Erick Muñoz, el hombre señalado de haber lanzado el artefacto explosivo e incendiario contra la vivienda del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, en la madrugada del 14 de noviembre de 2026 en el sector Brisas del Golf, Ciudad de Panamá.

Muñoz había sido capturado la semana pasada, pero quedó en libertad tras no poderse celebrar su audiencia de imputación dentro del plazo de 48 horas que establece el Código Procesal Penal (CPP), dado que se encontraba hospitalizado en el Hospital Santo Tomás por una herida en el tobillo.

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La juez de garantías Yamileth Calderón ordenó su liberación el pasado viernes.

Durante su internación, agentes de la Policía Nacional custodiaban su habitación, por lo que el sospechoso permaneció localizable en todo momento.

Ante la mejoría del estado de salud del imputado, la fiscal Leyda Sáenz pidió formalmente su nueva detención.

Captura del segundo implicado en el ataque a la casa del periodista Rolando Rodríguez. (Tomada de La Prensa)

En las próximas horas, la fiscalía lo pondrá a disposición del Juzgado de Garantías para la audiencia de legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares.

El atentado contra la residencia de Rodríguez se ha convertido en uno de los episodios más graves contra la prensa en Panamá en las últimas décadas.

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La explosión incendió el garaje de la vivienda y destruyó dos vehículos, mientras la esposa del periodista dormía en el interior y logró salir ilesa.

Al día siguiente del atentado fue detenido Luis Adriel Valiente Ortega, el taxista que habría trasladado a Muñoz hasta la escena.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia de una estación de servicio Terpel, ubicada cerca del domicilio de los Rodríguez, muestran a ambos hombres comprando gasolina momentos antes del ataque.

La residencia del periodista Rolando Rodríguez fue objeto de un atentado durante la madrugada del 14 de noviembre. Captura de video

Valiente llenaba un envase de combustible, mientras Muñoz intentaba tapar la cámara. Luego, los dos abordaron el taxi con patente 8T-27355 y se dirigieron a la calle 10 de Brisas del Golf.

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Valiente ya fue imputado y se encuentra con detención provisional. Su defensor, el abogado Martín Gómez, presentó un recurso de apelación contra esa medida; la audiencia correspondiente está fijada para el 2 de diciembre a las 4:30 p.m.

El jueves 19 de noviembre, la fiscal Sáenz intentó imputar cargos a Muñoz en el propio hospital, pero la juez Calderón rechazó la moción al considerar que celebrar una audiencia en ese lugar representaría un riesgo para otros pacientes. El hospital, además, informó que no contaba con personal para acondicionar una habitación como sala de audiencias.

La causa se investiga por el delito de incendiarismo. Rodríguez es conocido por sus investigaciones sobre corrupción y por su participación en un proyecto periodístico internacional sobre negocios petroleros vinculados a Venezuela. Organizaciones de libertad de prensa y el propio medio han calificado el ataque como un acto de intimidación contra el periodismo de investigación.

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Ese artefacto provocó una explosión que incendió el garaje de la casa y destruyó dos vehículos estacionados, generando un fuego que, según las imágenes difundidas por La Prensa y otros medios, envolvió parcialmente la estructura, aunque sin alcanzar el interior de la vivienda, de donde la esposa del periodista consiguió escapar ilesa.

Rolando Rodríguez es subdirector asociado del diario La Prensa y cuenta con una trayectoria en el periodismo de investigación en Panamá. (Tomada de La Prensa)

La prensa internacional y organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) describen el episodio como un posible ataque incendiario o un atentado con explosivos, mientras que la Fiscalía panameña lo investiga formalmente como un delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de “incendiarismo”.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, condenó el ataque en la red social X, expresando su “enérgico rechazo” a la acción violenta sufrida por Rodríguez y asegurando que la Policía Nacional y la Fiscalía General investigan lo ocurrido.