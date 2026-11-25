El ingreso del primer frente frío provocará lluvias, tormentas eléctricas y un descenso de las temperaturas en diferentes regiones de Honduras. (Foto: COPECO)

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Lluvias de hasta 120 milímetros, tormentas eléctricas y un descenso de las temperaturas marcarán las condiciones climáticas en varias regiones de Honduras durante los próximos días, debido al ingreso de un frente frío que llevó a las autoridades a declarar Alerta Verde en seis departamentos.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la medida preventiva comprende Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Yoro, donde se esperan las mayores precipitaciones asociadas al fenómeno meteorológico.

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La disposición está contenida en el Boletín de Alerta número 051-2026 y tendrá una duración de 48 horas, a partir de las 6:00 de la mañana de este miércoles 25 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el ingreso de este primer frente frío provocará abundante nubosidad, descenso de la temperatura ambiente y lluvias de intensidad variable, con chubascos de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica.

. Los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Yoro, Santa Bárbara e Islas de la Bahía están bajo vigilancia preventiva. (Foto: Cortesía redes sociales)

Las autoridades meteorológicas advirtieron que los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 100 y 120 milímetros en algunos sectores de la región norte, por lo que las condiciones podrían generar complicaciones en comunidades vulnerables a las precipitaciones.

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En las regiones central, oriental y algunas zonas del suroccidente también se pronostican lluvias y chubascos, aunque con intensidades entre débiles y moderadas.

El pronóstico de Cenaos establece que las condiciones lluviosas continuarán durante el jueves, debido al desplazamiento lento del frente frío a lo largo de la costa Caribe hondureña.

Durante esa jornada se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados en la zona norte, mientras que en el occidente, centro y oriente del territorio nacional podrían registrarse lluvias y lloviznas de menor intensidad.

Además de las precipitaciones, las temperaturas experimentarán un descenso progresivo por la influencia de la masa de aire frío que acompaña al sistema frontal.

Las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de entre 100 y 120 milímetros en algunos sectores de la región norte. (Foto: Cortesía redes sociales)

Para el viernes, las condiciones lluviosas persistirán principalmente en el norte de Honduras, debido a la presencia de vientos provenientes del norte que continuarán impulsando la masa de aire frío sobre el territorio nacional.

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Entre los sectores donde se esperan mayores precipitaciones figuran la Sierra de Omoa, la Sierra de Nombre de Dios y La Esperanza, en el norte de Cortés, Atlántida, Colón y algunas zonas de Yoro.

Este comportamiento mantendrá condiciones de nubosidad y lluvias durante varios días, especialmente en las comunidades cercanas a la costa Caribe, donde se pronostican los acumulados más importantes.

La evolución del fenómeno también estará marcada por el desplazamiento lento del frente frío, que permitirá que la influencia de la masa de aire frío se prolongue sobre diferentes regiones del país.

Cenaos pronostica lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica por el desplazamiento del frente frío. (Foto: Archivo)

¿Qué departamentos están bajo Alerta Verde?

La declaratoria de Copeco comprende seis departamentos del territorio nacional:

Islas de la Bahía

Cortés

Atlántida

Colón

Santa Bárbara

Yoro

La medida preventiva busca mantener bajo vigilancia las condiciones meteorológicas en estas zonas durante las 48 horas establecidas en el boletín oficial.

La atención se concentra principalmente en la región norte, donde los pronósticos advierten sobre lluvias que podrían alcanzar entre 100 y 120 milímetros, además de tormentas eléctricas y chubascos de intensidad moderada a fuerte.

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Mientras tanto, el resto del país también experimentará cambios en las condiciones del tiempo, con lluvias de menor intensidad y temperaturas más frescas debido al ingreso del sistema frontal.

Las autoridades mantienen el monitoreo de este fenómeno meteorológico, cuyo desplazamiento determinará el comportamiento de las precipitaciones y las temperaturas durante los próximos días.