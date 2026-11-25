(Foto cortesía J. Blandford)

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La nicaragüense Jasmine Blandford avanzó al top 12 de Miss Universo 2026 en la final celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, y mantuvo la aspiración de obtener la segunda corona del certamen para Nicaragua. La acompañó Sheynnis Palacios, ganadora de la competencia en 2023 y primera representante nicaragüense en conquistar el título.

Blandford había sido elegida entre los 15 mejores trajes típicos de la competencia, una distinción vinculada a la riqueza cultural y artística de Nicaragua. Antes de la definición, missólogos y portales especializados la ubicaban entre las candidatas con posibilidades de ingresar al grupo de 30 semifinalistas.

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Palacios viajó a Puerto Rico para respaldar a su compatriota durante los días previos a la final. La ex Miss Universo siguió su preparación desde que Blandford fue coronada Miss Universo Nicaragua 2026 el 4 de septiembre, en una ceremonia realizada en Miami.

El acompañamiento de Sheynnis Palacios antes de la final

El reencuentro de las dos representantes tuvo un momento visible durante la preliminar. Poco antes de que Blandford saliera en traje de gala, Palacios se acercó a ella en los bastidores, le tomó la mano y le transmitió calma y seguridad antes de que enfrentara al jurado.

(Foto cortesía J. Blandford)

La candidata agradeció públicamente ese respaldo a través de sus plataformas digitales. El acompañamiento incluyó consejos de último momento y el seguimiento de su desempeño en actividades oficiales, entrevistas con el jurado y ensayos generales.

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La participación de Blandford generó debate por una entrevista concedida en inglés a ¡HOLA!, pese a que las preguntas habían sido formuladas en español. Antes de la final, expresó: “Les agradezco muchísimo por todo el cariño y el apoyo; me hace sentir muy feliz. Aunque al final no haya podido desfilar en la preliminar, disfruté cada segundo de la experiencia. ¡Ya quiero que llegue la final!”.

La modelo señaló que su experiencia profesional era una de sus fortalezas, aunque buscaba modificar un aspecto de su pasarela. “Como saben, soy una modelo de alto nivel; creo que tengo mucha fuerza, pero necesito aportar un toque más de elegancia. Ese es, precisamente, el matiz que debo incorporar a mi forma de caminar”, afirmó.

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También dejó un mensaje para las demás concursantes: “Aceptar quién eres y tus propias diferencias es lo que te hace extraordinaria”. Sus respuestas en inglés provocaron críticas de usuarios que cuestionaron que la representante de Nicaragua no respondiera en español.

(Foto cortesía J. Blandford)

La diversidad lingüística y los ataques contra Blandford

Nicaragua cuenta con comunidades angloparlantes, especialmente en la Costa Caribe, donde se habla inglés criollo nicaragüense, o kriol, variedad de origen afrocaribeño. Esa diversidad lingüística se vincula con siglos de influencia británica, intercambios comerciales y herencia afrocaribeña, de acuerdo con ¡HOLA!.

Algunos usuarios defendieron a Blandford al mencionar esa diversidad. Una persona identificada como residente de Managua sostuvo que habitantes de la costa atlántica pueden tener el inglés criollo como lengua nativa y encontrar dificultades para expresarse en español.

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Las críticas contra la concursante ya habían motivado una intervención pública de Palacios a finales de octubre. La reacción se produjo después de que la Organización de Miss Universo difundiera una dinámica en la que Blandford aparecía sin maquillaje junto a Clara Vegas, Miss Venezuela 2026, antes de una clase de estilismo destinada a mostrar la naturalidad de las participantes.