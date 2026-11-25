Cuatro presuntos integrantes del Barrio 18 fueron capturados tras despojar a un ciudadano de su vivienda en la zona 18 capitalina. (PNC de Guatemala)

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Cuatro presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron capturados en la Ciudad de Guatemala tras despojar a un ciudadano de su vivienda para convertirla en centro de operaciones.

Los aprehendidos habían desalojado al propietario bajo intimidaciones directas un mes y medio atrás, tiempo durante el cual habitaron el inmueble ubicado en el lote 8, sector 1, manzana J, de la colonia Lomas de Santa Faz, en la zona 18.

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La intervención estuvo a cargo de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).

Localizan fusiles, pistolas y pertrechos tácticos dentro del inmueble

Durante el allanamiento judicial, los agentes incautaron un depósito de armas que los ocupantes ilegales almacenaban en los distintos ambientes de la residencia.

El inventario oficial confirmó el secuestro de una carabina calibre .223, tres pistolas calibre nueve milímetros y cuatro chalecos antibalas.

Las fuerzas de seguridad incautaron una carabina, tres pistolas, cuatro chalecos antibalas y 148 municiones útiles en los ambientes del inmueble. (PNC de Guatemala)

Asimismo, los investigadores localizaron seis cargadores y un total de 148 municiones útiles, de las cuales 68 correspondían al arma larga y 80 al armamento corto.

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Además del equipo bélico, las autoridades decomisaron 41 paquetes individuales con marihuana y una motocicleta con reporte de robo activo.

El vehículo de dos ruedas, con matrícula P-646LBZ, había sido sustraído por hombres armados el 10 de noviembre en la plaza Barrios, situada en la zona 1 capitalina.

Según las pesquisas iniciales de la PNC, el grupo utilizaba este inmueble usurpado como refugio para resguardar ilícitos y coordinar cobros ilegales dirigidos a repartidores y comerciantes de la zona.

Los investigadores decomisaron 41 paquetes con marihuana y una motocicleta con reporte de robo activo en la plaza Barrios. (PNC de Guatemala)

Señalan a los aprehendidos de integrar la clica MDR

Las fuerzas policiales identificaron a los ocupantes del inmueble como Juan “N”, de 22 años, alias “Mono”; Roni Denilson “N”, de 21 años, alias “Frijol”; Marco “N”, de 32 años, conocido con el alias de “Colocho” o “Maco”; y Elena “N”, de 42 años, alias “Dalia”.

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Los reportes institucionales vincularon a estas cuatro personas con la estructura criminal clica MDR del Barrio 18, célula que responde a las directrices de un cabecilla conocido dentro del grupo como el “homie brincado Juan Eliú”.

Respecto al historial delictivo de los arrestados, los registros penitenciarios detallaron que alias “Dalia” cuenta con un ingreso a prisión que data del 17 de agosto de 2024 por el delito de lavado de dinero u otros activos.

La investigación determinó que los cuatro individuos empleaban la vivienda para fijar cuotas extorsivas bajo amenaza de muerte hacia vecinos que se negaran a entregar las sumas dinerarias demandadas.

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Las autoridades identificaron a los cuatro arrestados como miembros de la clica MDR subordinados a un cabecilla del grupo criminal. (PNC de Guatemala)

Miles de denuncias documentan la usurpación de casas por maras en el país

La expulsión forzada de propietarios constituye una práctica sistemática de las pandillas en Guatemala.

Registros de la Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada y Contra el Previcariato señalan que entre 2020 y 2025 se presentaron más de 13 mil denuncias por usurpación de inmuebles a escala nacional.

En el departamento de Guatemala se contabilizaron 2.799 casos en dicho período, de los cuales 1.247 ocurrieron dentro de la capital.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha recurren a la violencia armada para que las familias abandonen sus pertenencias.

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Esta dinámica de despojo afecta con recurrencia a sectores como Villa Lobos en Villa Nueva, así como a las zonas 3, 6, 7, 18 y 21, donde los criminales transforman las viviendas deshabitadas en almacenes de pertrechos y guaridas operativas.