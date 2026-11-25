El Ministerio de Gobernación condenó los ataques violentos contra agentes e instalaciones de la Policía Nacional Civil en San Pedro Soloma. (Redes Sociales)

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala condenó los actos de violencia contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) registrados en San Pedro Soloma, Huehuetenango, donde una multitud atacó la subestación policial, incendió vehículos y retuvo a cuatro uniformados durante la noche del 22 y la madrugada del 23 de noviembre.

La cartera afirmó que los policías fueron agredidos mientras cumplían sus funciones y sostuvo que ninguna acusación ni desacuerdo puede justificar ataques contra personas, instalaciones de seguridad o bienes públicos.

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“En Guatemala nadie puede tomar la justicia por su mano”, señaló el ministerio en un comunicado oficial publicado este 24 de noviembre en sus redes sociales.

El pronunciamiento incluyó un respaldo a los agentes afectados y una ratificación del compromiso institucional con el Estado de Derecho, la seguridad y el cumplimiento de la ley.

Comunicado del Ministerio de Gobernación de Guatemala.

Además, indicó que trabajará junto al ente investigador para establecer responsabilidades mediante los procedimientos previstos en la legislación.

Una persona retenida desencadenó la confrontación

La Gobernación Departamental de Huehuetenango informó que los hechos comenzaron después de que la PNC recibiera una alerta por una persona herida con arma blanca. Pobladores entregaron a los policías a un hombre que mantenían retenido, señalado por ese caso.

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Según el reporte preliminar, varias personas intentaron quitarles al detenido para continuar con la agresión. Los agentes trasladaron al hombre ante la autoridad judicial competente, una decisión que elevó la tensión en el municipio.

Comunicado de Gobernación Departamental de Huehuetenango.

Horas más tarde, cerca de 500 personas se concentraron frente a la subestación policial. Allí se produjeron disturbios, daños a las instalaciones y el incendio de una motocicleta del Ministerio de Gobernación y de un vehículo consignado.

La multitud también liberó a dos personas que permanecían detenidas desde el 22 de noviembre, de acuerdo con el comunicado de la Gobernación Departamental.

Cuatro policías fueron retenidos y agredidos

Durante los incidentes, cuatro agentes de la PNC fueron retenidos y golpeados. Dos lograron escapar, mientras que los otros dos permanecieron bajo control de los agresores hasta que fueron rescatados por efectivos del Núcleo de Reserva de la Comisaría 43.

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Un agente de la Policía Nacional Civil es agredido por una turba que intentaba linchar a un detenido señalado de agredir a otra persona con un arma blanca. Disturbios ocurrieron la noche del domingo 22 y madrugada de este lunes 23 de noviembre. (Video: Redes Sociales)

La Gobernación Departamental indicó que el rescate fue posible tras gestiones de diálogo y coordinación con autoridades locales. El Ejército de Guatemala también acudió al lugar en apoyo a la PNC. Los otros dos agentes fueron localizados y auxiliados posteriormente.

Tres de los cuatro policías lesionados fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El cuarto recibió atención inicial en el Centro de Atención Permanente de Santa Eulalia y luego fue llevado al Hospital Nacional de Huehuetenango.

En el operativo posterior, las autoridades aprehendieron a dos hombres, quienes quedaron a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

No obstante, uno de ellos falleció y este martes 24 de noviembre fue velado con honras policiales, mientras su madre lloraba al lado de su féretro.

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Integrantes de la Policía Nacional Civil de Guatemala realizan honras fúnebres frente a al féretro del agente que falleció luego de los disturbios en el municipio de San Pedro Soloma, Huehuetenango; donde vecinos buscaban tomar la justicia por su propia mano. (Video: La Voz de Barillas)

Las autoridades pidieron evitar nuevos episodios de violencia

El Ministerio de Gobernación afirmó que la PNC tiene el mandato de proteger la vida, garantizar la seguridad y preservar la convivencia pacífica, dentro de los límites de la ley. También remarcó que la autoridad policial no puede quedar sometida a las exigencias de grupos inconformes.

La Gobernación Departamental repudió las agresiones, los daños contra bienes públicos y particulares, así como los ataques contra las fuerzas de seguridad. En su comunicado, pidió a la población actuar con responsabilidad para prevenir nuevos incidentes.

“El respeto al debido proceso es fundamental”, indicó la institución, que sostuvo que corresponde a las autoridades competentes investigar lo ocurrido y definir las responsabilidades conforme a la legislación vigente.

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