El régimen de Xi Jinping abrió una investigación por presunta corrupción contra Chen Jining, jefe del Partido Comunista en Shanghai. (Carl Court/Pool vía REUTERS)

Guardar

El régimen de Xi Jinping abrió una nueva investigación contra uno de sus dirigentes de mayor jerarquía, en una purga que continúa extendiéndose por las estructuras políticas y militares de China. Chen Jining, responsable del Partido Comunista en Shanghai y miembro del Politburó, quedó bajo sospecha por presuntas infracciones graves de la disciplina y la legislación, una expresión que Beijing suele utilizar para anunciar casos de corrupción.

La pesquisa amenaza con poner fin a la carrera de un funcionario que hasta hace poco era considerado una de las figuras con mayor proyección dentro de la dirigencia china.

PUBLICIDAD

La investigación fue anunciada este martes por medios estatales, que atribuyeron el procedimiento a la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, el organismo encargado de investigar las conductas de los integrantes del partido. Hasta el momento, el régimen chino no precisó cuáles serían las irregularidades cometidas por Chen ni detalló el alcance de las acusaciones.

Chen, de 62 años, ocupa desde 2022 la secretaría partidaria de Shanghai, una de las ciudades más importantes del país por su actividad financiera, comercial e industrial. También forma parte del Politburó, el órgano de conducción del Partido Comunista, que actualmente reúne a 21 dirigentes y constituye uno de los principales centros de decisión del régimen.

PUBLICIDAD

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria encabeza el procedimiento oficial contra Chen Jining dentro de la cúpula partidaria. (Mark Schiefelbein/Pool vía REUTERS/Archivo)

Su caso se suma a las investigaciones contra otros tres integrantes de ese organismo durante el actual período de conducción. Entre ellos se encuentran los generales Zhang Youxia y He Weidong, además de Ma Xingrui, cuya caída también se produjo este año. La sucesión de depuraciones redujo el margen de estabilidad dentro de la cúpula y alcanzó a figuras que ocupaban posiciones estratégicas en el aparato estatal.

La ofensiva se extiende asimismo a las Fuerzas Armadas, donde Xi Jinping impulsó una serie de destituciones y procedimientos disciplinarios contra altos mandos. La remoción de oficiales de máxima jerarquía debilitó la estructura de conducción militar y puso bajo revisión a responsables de sectores sensibles para la seguridad nacional.

PUBLICIDAD

El endurecimiento de los controles coincide con la preparación del próximo congreso del Partido Comunista, previsto para 2027, en el que se definirá la composición de la nueva dirigencia. Xi, de 73 años, buscará consolidar su permanencia al frente de la organización y encaminar un cuarto mandato como secretario general, en un sistema que eliminó los límites que anteriormente condicionaban la continuidad presidencial.

Durante una reunión partidaria celebrada a fines de octubre, las autoridades reafirmaron que la campaña anticorrupción continuará sin restricciones. Xi defendió la necesidad de profundizar los mecanismos de control interno y llamó a combatir las prácticas que, según su discurso, amenazan la supervivencia del partido.

PUBLICIDAD

Xi Jinping busca consolidar el control interno con vistas al congreso de 2027 para asegurar un cuarto mandato presidencial. (REUTERS/Maxim Shemetov)

En enero, el mandatario había advertido que ningún funcionario quedaría protegido por su posición o trayectoria. “No importa quiénes sean, cuán alto sea su cargo o cuán grandes hayan sido sus contribuciones: cualquiera que participe en actos de corrupción no recibirá indulgencia”, afirmó.

Formado como científico ambiental, Chen obtuvo un doctorado en el Imperial College de Londres y desarrolló una extensa carrera académica en la Universidad Tsinghua, una de las instituciones más prestigiosas de China, donde llegó a ocupar la presidencia.

En 2015 ingresó al gobierno como ministro de Protección Ambiental, en un momento en que Xi impulsaba medidas contra la contaminación. Después fue alcalde de Beijing entre 2017 y 2022, hasta su traslado a Shanghai para asumir la conducción política de la ciudad.

PUBLICIDAD

El cargo que ocupaba constituye históricamente una plataforma para acceder a la máxima dirigencia nacional. Xi también fue secretario del partido en Shanghai en 2007, antes de incorporarse al Comité Permanente del Politburó. El actual primer ministro, Li Qiang, y el vicepresidente Han Zheng también pasaron por esa posición.

La última purga de un jefe partidario de Shanghai se produjo en 2006, cuando Chen Liangyu fue apartado por infracciones disciplinarias. Un año después, Xi asumió el cargo.