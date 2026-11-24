La cooperación entre autoridades de Panamá, Argentina y Estados Unidos permitió identificar al ciudadano condenado a 20 años de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un hombre de 29 años fue condenado a 20 años de prisión en Panamá Oeste por los delitos de posesión de material de abuso sexual infantil y corrupción de personas menores de edad.

La sentencia fue anunciada este 24 de noviembre por el Ministerio Público, que también informó sobre la detención provisional de otro hombre por un delito sexual y robo agravado en perjuicio de una adulta mayor.

PUBLICIDAD

A estos procesos se suma la detención de un hombre de 42 años en la capital panameña, imputado por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil, localizado durante otra investigación.

La investigación que derivó en la condena comenzó tras un intercambio de información entre autoridades panameñas y organismos de investigación de Estados Unidos y Argentina, que habían identificado al ciudadano panameño

El hombre de 29 años fue capturado en febrero de 2026 en su residencia, ubicada en el corregimiento de Nuevo Emperador, Panamá Oeste, durante la Operación Córdoba, desarrollada por el Ministerio Público y unidades policiales especializadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades argentinas identificaron al hombre por solicitar material de abuso sexual infantil a menores de edad de ese país, lo que motivó la apertura de una investigación en territorio panameño.

El condenado fue aprehendido en febrero de 2026 en su residencia, ubicada en el corregimiento de Nuevo Emperador, durante la Operación Córdoba, desarrollada con la participación de unidades policiales especializadas.

PUBLICIDAD

Además de la pena de prisión, las autoridades judiciales impusieron una inhabilitación por otros 20 años para ejercer funciones en escuelas, parques, centros o cualquier establecimiento donde concurran menores de edad.

Esta sanción accesoria comenzará a regir una vez que el hombre cumpla la pena principal, según informó la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

La Fiscalía Metropolitana investiga a un hombre de 42 años por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, un Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de un hombre investigado por un delito sexual y robo agravado contra una adulta mayor.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió el pasado 16 de noviembre en el corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado, distrito de Barú, donde el presunto agresor habría amenazado a la víctima, sustraído sus pertenencias y abusado sexualmente de ella.

Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Chiriquí sustentó la solicitud de detención provisional en el riesgo para la víctima y sus familiares, mientras el tribunal concedió seis meses de investigación.

En el tercer caso, la Fiscalía Metropolitana informó que el material de abuso sexual infantil fue localizado durante una diligencia de extracción de datos de un teléfono celular, relacionada con un delito contra el patrimonio económico.

PUBLICIDAD

La revisión del dispositivo, realizada los días 19 y 20 de noviembre por especialistas en informática forense, permitió localizar imágenes y siete videos que, según las autoridades, contenían material de abuso sexual infantil.

Un Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de un hombre investigado por robo agravado y un delito sexual contra una adulta mayor en Chiriquí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres procesos fueron divulgados en momentos en que Panamá registra un incremento del 9% en las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, según las estadísticas preliminares del Ministerio Público.

Entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 5,726 denuncias a nivel nacional, frente a las 5,258 del mismo período del año anterior, lo que representa un incremento de 468 registros.

PUBLICIDAD

El delito con mayor número de denuncias fue el acceso sexual con personas mayores de 14 años y menores de 18, con 2,193 registros, un 23% más respecto al mismo período de 2025.

Las denuncias por violación alcanzaron las 1,870 durante los primeros diez meses, mientras que las correspondientes a violación doblemente agravada sumaron 214 y las relacionadas con actos libidinosos totalizaron 961.

Los registros por corrupción de personas menores de edad aumentaron de 263 a 323, un incremento interanual del 23%, mientras las denuncias clasificadas como pornografía infantil crecieron un 48%, al alcanzar 74.

PUBLICIDAD

Las denuncias por delitos tipificados como pornografía infantil aumentaron un 48% durante los primeros diez meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por distribución geográfica, la provincia de Panamá encabezó las estadísticas con 1,162 denuncias, seguida de Chiriquí, con 914; Panamá Oeste, con 778, y la comarca Ngöbe Buglé, con 710.

Panamá Oeste registró un aumento del 18% en comparación con el año anterior, mientras Chiriquí experimentó un incremento del 15% y la comarca Ngöbe Buglé presentó un crecimiento del 22%.

Julio fue el mes con mayor cantidad de denuncias, con 706 registros, seguido de mayo, con 685, y agosto, con 676, mientras que en octubre las autoridades contabilizaron 540 denuncias por delitos sexuales.