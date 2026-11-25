Shakira regresará a Costa Rica el 31 de enero de 2027, después de más de 15 años sin ofrecer un concierto en el país. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

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La expectativa por el regreso de Shakira a Costa Rica provocó que las entradas disponibles para la primera etapa de preventa de su concierto se agotaran en menos de cuatro horas, una respuesta que obligó a los organizadores a modificar el calendario de comercialización y adelantar las siguientes fases de venta.

La cantante colombiana se presentará el domingo 31 de enero de 2027, en el Estadio Nacional de Costa Rica, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que ha recorrido diferentes países y escenarios internacionales.

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La primera preventa comenzó el lunes 23 de noviembre de 2026, al mediodía, exclusivamente para clientes con tarjetas Visa Davivienda y Visa DAVIbank. Sin embargo, la alta demanda ocasionó que el inventario destinado a esa etapa se agotara antes de las 4:00 p. m.

Ante este escenario, las productoras ONE Costa Rica y Jogo anunciaron que la segunda preventa comenzaría ese mismo lunes a las 5:00 p. m., en lugar de los días 25 y 26 de noviembre, como estaba previsto inicialmente.

Dos preventas agotadas en cuestión de horas

La respuesta de los seguidores continuó durante la segunda etapa, hasta agotar también las entradas asignadas para esa fase.

El éxito comercial llevó a los organizadores a tomar una nueva decisión: adelantar la venta general para el martes 24 de noviembre, a partir de las 2:00 p. m., cuando originalmente estaba programada para el viernes 27 de noviembre.

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La producción confirmó que la nueva fase de comercialización se realizaría exclusivamente mediante la plataforma Publitickets, con disponibilidad sujeta al inventario restante.

Juan Carlos Campos, productor de ONE Costa Rica, destacó la respuesta de los costarricenses ante la llegada de la artista.

“Agotar las entradas disponibles para esta primera etapa en menos de cuatro horas demuestra la expectativa que existe alrededor de este espectáculo”, manifestó Campos.

El productor explicó que adelantar las siguientes etapas permitiría ofrecer nuevas oportunidades a quienes todavía no habían conseguido boletos para el espectáculo.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Shakira?

Los precios anunciados para el concierto oscilan entre ₡34,500 (USD 76) y ₡124,500 (USD 277), dependiendo de la localidad seleccionada dentro del Estadio Nacional.

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Las entradas más económicas corresponden a sectores de gradería, mientras que las localidades de mayor precio ofrecen ubicaciones preferenciales para disfrutar del espectáculo.

La diferencia de tarifas permite que los seguidores elijan entre distintas alternativas, según su presupuesto y la experiencia que deseen tener durante la presentación.

Las productoras recomendaron realizar las compras únicamente mediante los canales oficiales, especialmente ante la alta demanda registrada desde el inicio de las preventas.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha superado los USD 534 millones en recaudación y los cuatro millones de entradas vendidas, de acuerdo con cifras divulgadas por los organizadores. REUTERS/Susana Vera

Shakira regresará a Costa Rica después de más de 15 años

La presentación de enero marcará el regreso de Shakira a los escenarios costarricenses después de más de 15 años de ausencia, uno de los factores que ha generado entusiasmo entre sus seguidores.

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El espectáculo forma parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira que, según las cifras divulgadas por la producción, ha superado los USD 534 millones en recaudación y los cuatro millones de entradas vendidas a nivel internacional.

El repertorio combina canciones de sus distintas etapas musicales, desde clásicos como “Antología”, “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka”, hasta éxitos recientes que han marcado su regreso a los escenarios.

La producción del concierto estará a cargo de ONE Costa Rica y Jogo, junto con FENIX Argentina, empresas encargadas de llevar el espectáculo al Estadio Nacional.

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Por ahora, los organizadores no han confirmado una segunda presentación en Costa Rica ni han anunciado que se haya agotado la totalidad del aforo del concierto.

Lo que sí demuestra el comportamiento de las primeras ventas es la fuerte expectativa por el regreso de la colombiana, cuya presentación se perfila como uno de los acontecimientos musicales más esperados de comienzos de 2027.