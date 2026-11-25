El primer ministro de las Islas Salomón, Matthew Wale, y su esposa, Veronica Ruala Waletofea, junto al jefe de Gobierno australiano, Anthony Albanese, y su esposa, Jodie Haydon, durante una recepción en la sede del Parlamento, en Canberra (REUTERS)

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Australia y las Islas Salomón firmaron este miércoles un amplio tratado de seguridad que establece que no habrá bases militares extranjeras en el archipiélago del Pacífico Sur, un compromiso que representa un revés para las aspiraciones estratégicas de China en una región de creciente competencia entre las principales potencias. El entendimiento refuerza la cooperación entre Canberra y Honiara y busca impedir que Beijing consiga establecer una posición militar en un territorio situado a unos 1.600 kilómetros de la costa australiana.

En un comunicado conjunto, ambos gobiernos destacaron el alcance regional del compromiso. “El Tratado entre Australia y las Islas Salomón hará que Australia, las Islas Salomón y la región sean más seguras y prósperas”, señalaron tras formalizar el documento.

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La firma estuvo encabezada por el primer ministro salomonense, Matthew Wale, y su par australiano, Anthony Albanese. El acuerdo consolida el acercamiento entre ambos gobiernos después de que el archipiélago profundizara sus relaciones con Beijing durante la administración del anterior jefe de Gobierno, Manasseh Sogavare, quien en 2022 suscribió un controvertido pacto de seguridad con el régimen chino.

La situación de ese entendimiento sigue sin estar aclarada. Consultado sobre las versiones que indicaban que su gobierno había decidido ponerle fin, Wale evitó confirmar una eventual cancelación y explicó que existen restricciones para divulgar sus términos.

“Lamentablemente, hay una cláusula de confidencialidad en el tratado con China, el Pacto de Seguridad y el Acuerdo Policial”, declaró ante periodistas en Canberra, junto a Albanese. El mandatario agregó que su administración mantiene conversaciones con Beijing: “Tenemos conversaciones en curso con China”.

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El primer ministro de las Islas Salomón, Matthew Wale, pasa revista a una guardia de honor durante su visita oficial a Australia, en la sede del Parlamento, en Canberra (REUTERS)

El acuerdo firmado en 2022 había generado preocupación en Australia y sus aliados occidentales por las posibles consecuencias militares de la cooperación entre Beijing y Honiara. Aunque el entendimiento contemplaba principalmente asistencia policial y mecanismos de seguridad interna, su alcance alimentó las sospechas de que China pudiera conseguir facilidades para desplegar efectivos militares o utilizar instalaciones portuarias del archipiélago.

La inquietud australiana estaba vinculada, sobre todo, con la posibilidad de que la Armada china obtuviera un punto de apoyo permanente en el Pacífico Sur. La cercanía geográfica de las Islas Salomón convierte cualquier avance de Beijing en ese territorio en un asunto de seguridad nacional para Canberra.

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Mihai Sora, director de investigación del Instituto Lowy y exdiplomático australiano destinado en el archipiélago, sostuvo que aquel entendimiento modificó el escenario de seguridad regional. Según explicó, el acuerdo de 2022 “hizo realidad la perspectiva de una presencia militar china persistente” a una distancia relativamente corta del territorio australiano.

El especialista señaló que esa posibilidad impulsó durante los últimos cuatro años una intensa actividad diplomática de Canberra para evitar que Beijing ampliara su influencia en otros países insulares. Australia respondió mediante acuerdos de seguridad y tratados de cooperación con otros cinco Estados del Pacífico.

Canberra suscribió acuerdos de seguridad y cooperación con otros cinco países insulares del Pacífico para contrarrestar la influencia de Beijing.

La llegada de Wale al poder, en mayo, abrió una oportunidad para modificar la orientación diplomática de Honiara. Desde su elección, el mandatario aceleró los contactos con socios tradicionales, viajó a Canberra y Washington y comenzó a reconstruir los vínculos que se habían deteriorado durante la administración de Sogavare.

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La eventual cancelación del entendimiento firmado con Beijing constituye otro elemento central de ese giro. Según las informaciones sobre las negociaciones, Wale habría comunicado a China su intención de abandonar el pacto mediante un preaviso de seis meses. Sin embargo, el estado definitivo de ese procedimiento todavía no estaba aclarado al momento de anunciarse la firma del nuevo tratado australiano.

La posición de Beijing quedó reflejada en una declaración de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Consultado sobre la posible retirada de las Islas Salomón del acuerdo bilateral, un portavoz afirmó que las relaciones de China con los países del Pacífico no deben convertirse en “competencias geopolíticas ni enfrentamientos entre bloques”.

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El acercamiento de Wale a Canberra también se desarrolla en medio de dificultades políticas internas. En septiembre, el primer ministro suspendió indefinidamente las sesiones del Parlamento después de enfrentar una iniciativa para destituirlo mediante una moción de censura. La crisis lo obligó incluso a abandonar abruptamente una cumbre de dirigentes del Pacífico en Palau para regresar a su país y contener el intento de desestabilizar su coalición.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China sostuvo que los vínculos con las naciones del Pacífico no deben transformarse en disputas geopolíticas.

Sogavare, ahora dirigente de la oposición, cuestionó la rapidez con la que el nuevo gobierno avanzó hacia la firma del tratado australiano. También advirtió que el futuro del acuerdo de seguridad con China seguía sin estar suficientemente definido.

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