El ex jefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, llega para intervenir en la Knéset —el parlamento de Israel— en Jerusalén, el 23 de noviembre de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

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Gadi Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor israelí y líder del partido Yashar, acordó este martes firmar un pacto de coalición con Avigdor Lieberman, jefe de la formación de derecha Israel Beitenu. Es el primer acuerdo de gobierno desde las elecciones del 27 de octubre. Horas después, el partido de izquierda Los Demócratas suspendió sus conversaciones con Yashar en protesta por las negociaciones que Eisenkot mantiene con el Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Yashar anunció el pacto en un comunicado tras una reunión entre los dos dirigentes, sin detallar el reparto de cargos ni los compromisos programáticos. Yashar obtuvo 21 escaños; Israel Beitenu, siete.

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El acuerdo sorprendió. Lieberman, ex ministro de Defensa, había rechazado en público las dos fórmulas que Eisenkot tiene a mano para llegar a la mayoría de 61 diputados: un gobierno sostenido por los partidos árabes y un gobierno de unidad con Netanyahu. Su objetivo declarado es sacar a Netanyahu del poder.

Los Demócratas, que dirige el ex subjefe del Estado Mayor Yair Golan y que obtuvieron ocho escaños, anunciaron la ruptura en X. “En el contexto del progreso en las negociaciones para formar un gobierno de unidad con Netanyahu… y del bloqueo paralelo en las negociaciones para formar un gobierno de cambio, el partido Demócratas anuncia que suspende las conversaciones con el partido Yashar”, escribió la formación. El comunicado mencionaba también un acuerdo entre Yashar y el Likud para crear una comisión de consenso sobre la reforma judicial que Netanyahu impulsó desde 2023 y que la izquierda israelí llama “golpe de Estado judicial”.

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El líder del partido Yisrael Beiteinu («Israel, nuestro hogar»), Avigdor Lieberman, asiste a una reunión de su grupo parlamentario en el Parlamento israelí (Knéset), en Jerusalén, el 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

Yashar y el Likud han celebrado tres rondas de conversaciones y tienen prevista una cuarta para el miércoles. La primera, el 15 de noviembre, terminó al cabo de una hora sin avances, con los dos dirigentes reclamando para sí el cargo de primer ministro. Eisenkot ha descartado gobernar bajo Netanyahu, incluso con una rotación en la jefatura del Gobierno.

El Likud celebró la salida de Golan. “Se están desmoronando”, escribió el partido en su canal de Telegram.

Las elecciones dejaron una Knesset (el Parlamento israelí) sin mayoría. El nuevo parlamento juró el 10 de noviembre sin gobierno formado. La alianza de Netanyahu con la extrema derecha y los ultraortodoxos se quedó con 53 de los 120 escaños, ocho menos de los necesarios y 15 por debajo de los 68 que sumaba la coalición saliente. El bloque de Eisenkot, que reúne a Yashar, a B’Yajad (Juntos) de Naftali Bennett y Yair Lapid, a Los Demócratas y a Israel Beitenu, logró 48. Las dos listas de mayoría árabe, la Lista Conjunta (11) y Raam (8), sumaron 19 escaños, su mejor resultado; el anterior máximo, 15 escaños, databa de 2020. Netanyahu acusó a esos partidos de “robar” las elecciones y pidió a la policía y al Shin Bet, servicio de seguridad interior de Israel, que investigaran un supuesto fraude.

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Sin los ocho diputados de Golan, el bloque de Eisenkot baja a 40. Golan defiende un gobierno sin Netanyahu apoyado desde fuera por los partidos árabes, la opción que Lieberman veta. La otra vía pasa por los partidos ultraortodoxos, aliados de Netanyahu durante años. Lieberman, que construyó buena parte de su carrera enfrentado a ellos por el reclutamiento militar de los estudiantes religiosos, prometió a Eisenkot sumarlos a la coalición. Algunos dirigentes de Judaísmo Unido de la Torá dejaron abierta esa posibilidad a cambio de garantías sobre el estatus de los alumnos de las escuelas talmúdicas, mientras la oficina de Netanyahu contactaba uno por uno a los diputados de ese partido para impedir el acuerdo.

El presidente, Isaac Herzog, encargó a Eisenkot el 8 de noviembre la formación de un gobierno. El mandato de 28 días vence el 6 de diciembre y admite una prórroga de 14 días. Si Eisenkot fracasa, Netanyahu, que sigue como primer ministro en funciones, tendría su oportunidad. Si nadie consigue una mayoría, Israel celebraría nuevas elecciones en 2027.

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