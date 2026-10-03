El empleo en Panamá se concentra entre personas de 30 a 49 años y deja rezagados a los jóvenes

La población ocupada en Panamá alcanzó 2,045,979 personas en agosto de 2026, con 77,231 trabajadores adicionales frente a septiembre del año pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado laboral panameño está mostrando una recuperación que no se distribuye de la misma manera entre todas las edades. René Quevedo, experto en temas laborales y asesor empresarial, sostiene que la generación de puestos se concentró esencialmente entre personas de 30 a 49 años, un segmento que combina experiencia, trayectoria y mayor madurez laboral.

Según el análisis de Quevedo sobre la Encuesta de Mercado Laboral, ese grupo etario ganó alrededor de 160,000 empleos frente al año anterior. El resultado adquiere mayor relevancia porque, al observar las demás edades en conjunto, se produjo una pérdida superior a 80,000 puestos, dejando prácticamente toda la expansión neta concentrada entre los trabajadores de 30 a 49 años.

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“Estamos hablando de que el mercado está básicamente requiriendo gente madura, con experiencia”, explicó Quevedo durante una entrevista en el programa Infoeconomía de Radio Panamá.

Para el especialista, el comportamiento revela una preferencia empresarial por perfiles que puedan incorporarse con experiencia previa, especialmente en un entorno donde las compañías mantienen cautela sobre nuevas inversiones.

René Quevedo, experto en temas laborales y asesor empresarial, señala que la generación de puestos de trabajo se está concentrando principalmente entre personas de 30 a 49 años. Cortesía

La Encuesta de Mercado Laboral de agosto confirma que Panamá tiene ahora 2,045,979 personas ocupadas, 77,231 más que en septiembre de 2025. La mejora permitió que el desempleo nacional bajara de 10.4% a 8.5%, una reducción de 1.9 puntos porcentuales, mientras la cantidad de desocupados disminuyó de 227,302 a 189,188.

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El panorama cambia considerablemente cuando se observa a los jóvenes. Entre las personas de 15 a 19 años que participan en el mercado laboral, el desempleo alcanza 26.3%, mientras en el grupo de 20 a 24 años se ubica en 22.6%. Incluso entre los trabajadores de 25 a 29 años permanece en 14.4%, muy por encima del promedio nacional.

La diferencia ayuda a explicar por qué la reducción general del desempleo todavía no se traduce en las mismas oportunidades para quienes comienzan su vida laboral.

Mientras las empresas parecen inclinarse por trabajadores con experiencia, los jóvenes encuentran mayores obstáculos para conseguir el primer empleo y acumular precisamente la trayectoria que posteriormente demanda el mercado.

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Las mujeres también permanecen en una posición menos favorable. De las 189,188 personas desempleadas contabilizadas en agosto, 101,327 eran mujeres, frente a 87,861 hombres.

Los jóvenes continúan enfrentando las mayores dificultades para ingresar al mercado laboral, con una tasa de desempleo de 26.3% entre los 15 y 19 años y de 22.6% entre los 20 y 24. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa femenina, sin embargo, bajó con mayor intensidad durante el último año, al pasar de 13.2% en septiembre de 2025 a 10.4% en agosto de 2026.

Entre los hombres, la desocupación pasó de 8.1% a 7% durante el mismo período, una reducción de 1.1 puntos porcentuales. La brecha entre ambos sexos persiste, aunque las mujeres incorporaron 33,374 nuevas ocupadas frente al año anterior, mientras los hombres sumaron 43,857, para completar los 77,231 nuevos puestos registrados.

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También existe una diferencia importante en la participación laboral. Mientras 75.7% de los hombres de 15 años y más participa en la actividad económica, entre las mujeres la proporción alcanza 53.3%.

La brecha muestra que una parte considerablemente mayor de la población femenina permanece fuera del mercado laboral, independientemente de que esté o no buscando actualmente una plaza.

Las mujeres representan 101,327 de las 189,188 personas desempleadas en Panamá, aunque su tasa de desocupación disminuyó de 13.2% a 10.4% en comparación con septiembre de 2025. EFE/ Mariscal

El aumento del empleo coincide con un fuerte crecimiento de las nuevas contrataciones formales registradas durante 2026. Entre enero y agosto, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral contabilizó 229,904 contratos, 46,396 más que los 183,508 del mismo período de 2025, lo que representó un avance interanual de 25.3%.

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Sin embargo, la composición de esas contrataciones muestra un mercado que continúa favoreciendo relaciones laborales con duración determinada.

Los contratos definidos sumaron 124,407 y representaron 54.1% del total, mientras los indefinidos alcanzaron 54,768, equivalentes al 23.8%, y otros 50,729 correspondieron a trabajos por obra determinada.

La diferencia por sexo vuelve a aparecer en esos registros. De las contrataciones identificadas entre enero y agosto, 156,042 correspondieron a hombres y 73,267 a mujeres, aunque ambas categorías aumentaron alrededor de 25% interanual.

La contratación laboral mantiene una marcada diferencia por sexo, con 156,042 registros correspondientes a hombres y 73,267 a mujeres entre enero y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, aproximadamente dos de cada tres nuevos contratos registrados fueron para trabajadores masculinos.

La mejora de las cifras tampoco significa necesariamente una recuperación equivalente en la calidad de todos los puestos creados. Quevedo destacó un aumento del denominado subempleo invisible, asociado con personas que trabajan pero reciben ingresos insuficientes o inferiores a determinados parámetros laborales, incluso dentro de actividades que forman parte de la economía formal.

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El especialista relaciona este comportamiento con la menor disponibilidad de inversión pública y privada para generar empleos de mayor productividad y remuneración.

Agricultura, comercio, industria, hoteles y restaurantes figuran entre las actividades donde se concentra buena parte de estos trabajadores en condiciones de subempleo, pese al crecimiento general de la ocupación.

Los servicios continúan sosteniendo buena parte del mercado. El sector terciario concentra 1,423,897 ocupados, equivalentes al 69.6% del total, con fuerte presencia del comercio, transporte, hoteles y restaurantes, administración pública y enseñanza.

dame un pie sobre el subempleo invisible El subempleo invisible refleja una de las debilidades que persisten en el mercado laboral panameño, al incluir a personas que tienen trabajo pero reciben ingresos insuficientes o por debajo de determinados parámetros laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción y la industria manufacturera mantienen un peso importante dentro del sector secundario, que reúne a 342,779 trabajadores.

Las cifras dejan así dos lecturas simultáneas sobre el mercado laboral panameño: el país tiene 77,231 ocupados adicionales y redujo el desempleo hasta 8.5%, pero las oportunidades se están concentrando con mayor fuerza entre trabajadores de 30 a 49 años. Para jóvenes y mujeres, las brechas siguen mostrando que la recuperación todavía avanza a distintas velocidades.

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