Panamá

Accidentes cerebrovasculares afectan con mayor frecuencia a los jóvenes en Panamá

La obesidad, el vapeo, los estilos de vida poco saludables, la hipertensión y el tabaquismo son los principales factores de riesgo

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ACV
Reconocer los síntomas de manera oportuna puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable o secuelas permanentes, advierte el especialista Frago.

En Panamá los accidentes cerebrovasculares (ACV) ya no son una condición exclusiva de los adultos mayores. Cada vez con mayor frecuencia afectan a personas jóvenes, debido al incremento de factores de riesgo, como la obesidad, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el vapeo y los estilos de vida poco saludables.

La advertencia la dio el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Santo Tomás, Dr. Gabriel Frago, quien explicó que la obesidad infantil y juvenil continúa en ascenso, y constituye uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares a edades tempranas.

En Panamá un 72% de la población adulta tiene sobrepeso, mientras que el 28% de los menores de edad presentan exceso de peso, y el 10% es obeso.

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Para enfrentar lo que llaman una “epidemia silenciosa” se mantiene el llamado Plan de Aceleración para Detener la Obesidad en Panamá (2025-2030), lanzado en enero de 2025, pero cuyos resultados no se conocen.

Detener el aumento del sobrepeso y la obesidad en la población panameña para dentro de 4 años, en 2030, es la meta que han establecido las autoridades de salud, mediante la implementación de acciones multisectoriales dirigidas a mejorar los entornos alimentarios, regular la publicidad de alimentos, promover la actividad física e impulsar el etiquetado de alimentos envasados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una joven utiliza un cigarrillo electrónico, generando una densa nube de vapor. El uso de vapeadores ha crecido significativamente en los últimos años, convirtiéndose en un factor de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer los síntomas de manera oportuna puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable o secuelas permanentes, dijo Frago.

Entre los principales signos de alarma se encuentran la desviación de la comisura labial, caída de un párpado, dificultad para hablar, pérdida de fuerza en un brazo o una pierna, desorientación, mareos y pérdida repentina de la visión.

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Ante cualquiera de estos síntomas, manifestó que el paciente debe acudir inmediatamente a un centro de atención médica.

El especialista explicó que un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se interrumpe de forma súbita por la obstrucción de una arteria, ocasionando daños en funciones como el habla, el movimiento, la coordinación y otras capacidades neurológicas.

Frago manifestó que existe una “ventana de oro” de cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas, período durante el cual puede aplicarse un tratamiento denominado trombólisis, capaz de disolver el coágulo que obstruye la arteria y mejorar significativamente el pronóstico del paciente.

Un niño de espaldas, con camiseta blanca, sentado en el suelo. A su lado, patatas fritas, un vaso de refresco, patatas de bolsa y chocolate.
Un niño con obesidad, de espalda y con la cara oculta, sentado junto a alimentos poco saludables, representando la crisis de salud infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cardiólogo insistió en que la obesidad favorece la aparición precoz de hipertensión arterial, que también incrementa el riesgo de infartos, daño renal e insuficiencia cardíaca.

Añadió que el tabaquismo y el vapeo representan amenazas importantes para la salud cardiovascular, debido a las sustancias tóxicas y la nicotina que contienen, las cuales elevan la presión arterial, dañan los vasos sanguíneos y favorecen la formación de coágulos.

El especialista destacó el liderazgo de Panamá con la Ley Antitabaco y reiteró la importancia de fortalecer la atención primaria para detectar oportunamente enfermedades como la hipertensión, la hipercolesterolemia familiar y otros trastornos que pueden permanecer sin síntomas durante años.

Hizo un llamado a la población, especialmente a los adultos jóvenes, a realizarse chequeos médicos anuales, mantener una alimentación saludable, practicar actividad física, evitar el consumo de tabaco y vapeadores, moderar el consumo de alcohol y acudir periódicamente a su médico de cabecera.

“Cada persona debe asumir un papel activo en el cuidado de su salud. La clave está en la prevención y en actuar de inmediato ante cualquier signo de alarma“, concluyó el especialista, citado en una nota de prensa del Ministerio de Salud.

Tensiómetro digital blanco con pantalla que muestra '152 78' y '11:32', un estetoscopio, un vaso de agua y una planta sobre un escritorio de madera.
Un tensiómetro digital muestra lecturas de 152/78 junto a un estetoscopio y un vaso de agua, enfatizando la importancia del monitoreo y el cuidado cardiovascular preventivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también informó que ha logrado reducir en más del 70 % la mora en la lectura de citologías cervicales (Papanicolaou), en el distrito de San Miguelito, y avanza hacia la meta de mora cero a nivel nacional, para fortalecer la detección temprana del cáncer cervicouterino y garantizar diagnósticos oportunos a las mujeres en todo el país.

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