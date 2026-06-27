América Latina

Crisis sin fin en Cuba: jóvenes del servicio militar obligatorio recolectan la basura y ciudadanos cocinan cerdo en la calle

Reclutas uniformados recogen desechos con palas y sacos en las calles de La Habana, mientras vecinos faenan animales en las veredas ante la falta de gas y electricidad para cocinar en sus hogares

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Un video grabado por Infobae muestra a grupos de jóvenes uniformados del Servicio Militar Activo (SMA) de Cuba con palas y sacos en mano recolectando basura en las calles de La Habana ante el colapso del sistema de saneamiento urbano; mientras a metros de distancia otros vecinos faenan un cerdo sobre una mesa improvisada en plena acera por falta de gas y electricidad para cocinar en sus hogares.

La escena del cerdo faenado en la vereda, frente a un edificio de arquitectura colonial en avanzado estado de deterioro, con niños alrededor y una olla en el suelo, sintetiza la dimensión doméstica de la crisis energética que atraviesa Cuba.

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La falta de gas licuado y los cortes de electricidad de hasta 20 horas diarias obligan a los habaneros a resolver la cocción de alimentos en la calle, con fuego de leña o carbón, en una práctica que se repite en distintos barrios de la capital. Se documentaron escenas similares en varios municipios de La Habana en las últimas semanas.

Parece una guerra esto aquí, caballero. ¿Hasta cuándo es esto, mi hermano?”, se escucha decir a un vecino en un material publicado por Árbol Invertido, donde un numeroso grupo de reclutas uniformados avanza por una calle habanera con palas y sacos mientras los residentes los observan desde los balcones. Portal, por su parte, calificó las imágenes de los soldados recolectores como expresión de “67 años de fracaso socialista” y añadió: “Esto se ha perdido en un abismo”.

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Crisis en Cuba - Vecinos prepaean un cerdo en la vereda
Vecinos preparan un cerdo en la vereda (Infobae)

El colapso del saneamiento tiene raíces estructurales que la escasez de combustible agravó de forma drástica. Desde febrero, solo 44 de los 106 camiones recolectores de La Habana están operativos por falta de diésel y deterioro mecánico, según datos recogidos por CiberCuba.

La ciudad genera entre 24.000 y 30.000 metros cúbicos de residuos por día, pero hasta 23.814 metros cúbicos quedan sin retirar diariamente. La capital necesita entre 20.000 y 30.000 contenedores y apenas cuenta con 10.000.

Crisis en Cuba - Vecinos prepaean un cerdo en la vereda
La falta de gas licuado y los cortes de electricidad de hasta 20 horas diarias obligan a los habaneros a resolver la cocción de alimentos en la calle, con fuego de leña o carbón, en una práctica que se repite en distintos barrios de la capital (Infobae)

La crisis del combustible se profundizó tras el bloqueo petrolero impuesto por la administración del presidente Donald Trump desde enero. Washington amenazó con aranceles a cualquier nación que vendiera petróleo a Cuba, lo que cortó de raíz el suministro externo. La producción nacional de crudo solo cubre el 40% de la demanda interna, y las autoridades reconocen que apenas hay diésel para hospitales, industrias y producción de alimentos, según informó AP. Cuba recibió solo uno de los ocho barcos de combustible esperados entre diciembre y abril.

El escenario en las calles también lo describió la agencia de noticias AP en un recorrido por la ciudad: pilas de desechos que obstruyen aceras y calzadas en barrios como Plaza de la Revolución, Centro Habana, 10 de Octubre y Habana del Este; basura acumulada frente a escuelas, restaurantes y el hospital Hermanos Ameijeiras.

Crisis en Cuba - Vecinos prepaean un cerdo en la vereda
La escena del cerdo faenado en la vereda, frente a un edificio de arquitectura colonial en avanzado estado de deterioro, con niños alrededor y una olla en el suelo, sintetiza la dimensión doméstica de la crisis energética que atraviesa Cuba (Infobae)

Lo que usted está mirando es deprimente. La situación que hay con la basura en esta zona, las moscas, la insalubridad, las ratas”, declaró a la agencia María Odalys Ramírez, vecina de 63 años que vive frente al centro médico.

Ante la imposibilidad de recoger los desechos de forma regular, vecinos de varios municipios comenzaron a quemarlos en la vía pública. En Camagüey, el propio régimen ordenó la quema de basura como medida de emergencia ante la falta de camiones, según denunció el periodista José Luis Tan.

La estatal Empresa de Telecomunicaciones reportó que los incendios no controlados destruyeron postes, cables y gabinetes de comunicaciones, mientras que el Centro de Neurociencias de Cuba advirtió sobre el riesgo para la salud del humo tóxico generado por esas quemas.

Crisis de combustible en Cuba: jóvenes del servicio militar obligatorio recolectan la basura
Jóvenes del servicio militar obligatorio recolectan la basura (Infobae)

El riesgo sanitario es alto. La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, advirtió en el programa de televisión oficial “Mesa Redonda” que Cuba podría enfrentar una nueva epidemia de dengue al circular simultáneamente los cuatro serotipos del virus. La provincia de Matanzas confirmó sus primeros casos de la temporada 2026 el mismo día de la advertencia. Cuba cerró 2025 con al menos 81.909 casos de dengue y chikungunya y 65 fallecidos oficiales, un brote que The New York Times vinculó directamente a la acumulación masiva de desechos en la isla.

El uso de reclutas para tareas de saneamiento expone otra dimensión del Servicio Militar Obligatorio (SMO) cubano: los jóvenes son empleados como mano de obra no especializada sin posibilidad legal de negarse. La legislación cubana no reconoce el derecho a la objeción de conciencia, y el Decreto 103 de 2024 establece multas de hasta 7.000 pesos para quienes no se presenten al ser citados, con posibles consecuencias penales para reincidentes.

Organizaciones independientes como Archivo Cuba y CubaXCuba documentaron al menos 67 muertes de reclutas entre 2018 y principios de 2026: 27 por suicidio, 16 por negligencia grave y 14 en accidentes. Solo en 2025 murieron al menos 19 jóvenes durante su período como reclutas.

Crisis de combustible en Cuba: jóvenes del servicio militar obligatorio recolectan la basura
Jóvenes del servicio militar obligatorio trabajan en la recolección de residuos (Infobae)

Las respuestas del régimen ante la acumulación de residuos no han atacado el problema de fondo. La llamada “Operación Limpieza”, ejecutada entre octubre y noviembre de 2025, movilizó soldados, reclutas, policías y trabajadores estatales y recogió 396.157 metros cúbicos de desechos en 20 días, según la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez. Pese a esa cifra, la acumulación crónica nunca se detuvo. El régimen también presentó un plan de 49 medidas que incluye la importación de contenedores y el despliegue de brigadas con unidades militares, sin resultados estructurales visibles. No es la primera vez que recurre a reclutas para paliar la misma crisis: ya lo había hecho en octubre de 2025.

En la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del 18 de junio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó un paquete de 176 medidas económicas de emergencia que incluyó, entre sus puntos, la necesidad de abordar la recogida de residuos sólidos con participación privada y extranjera.

Frente al vacío estatal, surgieron iniciativas ciudadanas: el proyecto El Batazo, activo en ocho manzanas del barrio habanero de Los Sitios, opera con un recolector que pasa dos veces al día para retirar desechos separados por los propios vecinos. “El impacto de este proyecto es fundamentalmente que demuestra a la comunidad que se puede vivir en un entorno más limpio”, afirmó Evelyn Martínez Mendoza, colaboradora del proyecto, en declaraciones a AP.

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