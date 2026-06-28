Estas son las celebridades que podrían haber confirmado su asistencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La lista de invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce empieza a tomar forma.

La próxima boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa generando expectativa mientras se mantienen en reserva los detalles sobre la fecha, el lugar y la organización de la ceremonia.

Aunque la pareja anunció su compromiso en agosto de 2025, hasta el momento no ha confirmado públicamente cuándo se llevará a cabo el enlace.

Sin embargo, diversas figuras cercanas a ambos han compartido declaraciones que apuntan a su posible asistencia al evento, mientras otras han dejado entrever que ya recibieron una invitación o forman parte de la lista de invitados.

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En una entrevista realizada en el programa The Graham Norton Show, Taylor Swift habló sobre cómo imagina la lista de asistentes a su boda. La artista comentó que no pretende limitar el número de invitados ni evaluar qué personas deberían formar parte de la celebración.

Taylor Swift aseguró que no limitará su lista de invitados a su boda con Travis Kelce. (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Las únicas bodas estresantes son aquellas en las que tienes un número reducido de invitados y debes decidir quién entra y quién no”, señaló. En tono de broma añadió que invitaría a “cualquiera con quien haya hablado alguna vez”.

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Uno de los nombres que figura entre los posibles asistentes es Ed Sheeran, colaborador y amigo cercano de Swift desde hace varios años. Durante una entrevista en el programa Hits Radio Breakfast Show, la conductora Fleur East preguntó a la intérprete si Sheeran sería el encargado de cantar durante la ceremonia.

Swift respondió que sería difícil impedir que actuara si hubiera un escenario disponible y destacó que el músico suele aceptar ese tipo de invitaciones porque disfruta ofrecer presentaciones en eventos especiales.

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Otra de las personas que confirmó haber recibido una invitación fue George Kittle, jugador de los San Francisco 49ers. Durante una entrevista con ExtraTV, el deportista reveló además una de las peticiones realizadas por la pareja para la celebración.

George Kittle aseguró ser invitado a la boda. Imagn Images

“Dijeron que no se permitían regalos. Pero pensé que, por alguna razón, a Travis le gustan mucho las monedas antiguas, así que podría regalarle una”, compartió.

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Entre los asistentes también se encuentran Jason Kelce, hermano mayor del jugador de los Kansas City Chiefs, y su esposa Kylie Kelce. Jason expresó públicamente su entusiasmo por acompañar a la pareja durante ese momento y afirmó sentirse feliz por ambos.

Por su parte, Kylie evitó responder preguntas sobre los preparativos durante un episodio de su pódcast Not Gonna Lie. En esa ocasión pidió que dejaran de consultarle a ella y a su suegra, Donna Kelce, sobre la ceremonia, indicando que no compartirían información al respecto.

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Suki Waterhouse también confirmó su asistencia. En una conversación con Variety, explicó que espera tomar inspiración para su propia boda con el actor Robert Pattinson al observar la organización del enlace entre Swift y Kelce.

Suki Waterhouse aseguró que iría a la boda. REUTERS/Mario Anzuoni

Otra invitación que trascendió fue la del presentador británico Graham Norton. Durante una entrevista realizada en su programa en octubre de 2025, Taylor Swift le confirmó que sería uno de los invitados.

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Posteriormente, Norton bromeó en su pódcast Wanging On al asegurar que había firmado varios acuerdos de confidencialidad relacionados con la boda, comentario que más tarde aclaró que había sido una broma.

De acuerdo con información publicada por PEOPLE, la actriz Zoë Kravitz también recibió una invitación, pese a versiones que apuntaban a un posible distanciamiento con la cantante.

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El medio indicó que la artista forma parte de la lista de invitados, aunque la asistencia de su prometido, Harry Styles, dependería de sus compromisos profesionales.

Zoë Kravitz fue invitada pese a tener un distanciamiento con Taylor Swift. AFP

El productor musical Jack Antonoff, colaborador habitual de Taylor Swift, también dejó entrever su participación durante una entrevista en el programa Today, donde respondió de manera evasiva cuando fue consultado sobre si asistiría a una boda importante durante el verano.

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Finalmente, fuentes citadas por Rolling Stone señalaron que la cantante Stevie Nicks estaría presente en la ceremonia e incluso podría ofrecer una presentación musical durante la celebración.

Hasta el momento, Taylor Swift y Travis Kelce no han revelado nuevos detalles oficiales sobre la organización del evento ni sobre la lista completa de invitados.