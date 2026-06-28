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Muere el árbol más famoso de Robin Hood: qué pasó con el Major Oak tras más de 1.000 años de historia

La emblemática especie de Sherwood dejó de mostrar signos de vida tras más de un milenio y los especialistas explicaron las causas que provocaron su irreversible deterioro

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Aunque ya no volverá a brotar, permanecerá en pie para proteger a miles de especies que habitan en su madera (X: @Silvercrowuk)
Aunque ya no volverá a brotar, permanecerá en pie para proteger a miles de especies que habitan en su madera (X: @Silvercrowuk)

El Major Oak, el legendario roble asociado a las historias de Robin Hood en el bosque de Sherwood, fue declarado oficialmente muerto por las autoridades ambientales del Reino Unido. El ejemplar, cuya edad se estima entre 800 y 1.200 años, permanecerá en pie como un monumento natural para preservar el hábitat de cientos de especies que dependen de él.

La noticia fue confirmada por la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) tras comprobar que el árbol no produjo brotes ni hojas durante la primavera de 2026, señal inequívoca de su muerte biológica.

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Un símbolo del bosque de Sherwood y de la leyenda de Robin Hood

Ubicado en el bosque de Sherwood, en el condado inglés de Nottinghamshire, el Major Oak es un ejemplar de Quercus robur, conocido como roble común o pedunculado. Durante siglos fue considerado uno de los árboles más emblemáticos del Reino Unido gracias a la tradición popular que lo identifica como el escondite de Robin Hood y su banda de forajidos.

Aunque los historiadores señalan que en la época en la que se sitúan las leyendas medievales el árbol todavía no poseía las grandes cavidades de su tronco, la asociación con Robin Hood terminó convirtiéndolo en un ícono cultural y turístico.

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Por qué murió el Major Oak

El Major Oak, un roble de 1.200 años, que según se dice sirvió de escondite a Robin Hood, en el bosque de Sherwood, cerca de Nottinghamshire (AP Foto/Simon Dawson, archivo)
El Major Oak, un roble de 1.200 años, que según se dice sirvió de escondite a Robin Hood, en el bosque de Sherwood, cerca de Nottinghamshire (AP Foto/Simon Dawson, archivo)

Los especialistas concluyeron que la muerte del árbol fue consecuencia de una combinación de factores acumulados durante décadas.

Entre las principales causas figuran:

  • El estrés provocado por las altas temperaturas y el cambio climático;
  • La sequía persistente registrada durante los últimos años;
  • La compactación del suelo por el paso de millones de visitantes;
  • El debilitamiento progresivo de sus raíces;
  • Algunas intervenciones de conservación realizadas durante el siglo XX que, con el tiempo, terminaron afectando su capacidad natural de adaptación.

Los estudios científicos revelaron que el suelo alrededor del árbol llegó a presentar una dureza comparable a la del hormigón, lo que redujo la infiltración de agua y limitó el intercambio de oxígeno necesario para el desarrollo de sus raíces. A ello se sumaron modificaciones en el nivel freático y varios años consecutivos de temperaturas y sequías extremas.

Permanecerá en pie pese a su muerte

A diferencia de otros árboles históricos, el Major Oak no será talado. Las autoridades ambientales decidieron conservar su estructura porque seguirá desempeñando un papel fundamental dentro del ecosistema del bosque de Sherwood. Su madera servirá de refugio y alimento para miles de organismos, desde insectos y hongos hasta aves y pequeños mamíferos.

Los expertos destacan que un solo roble de esta especie puede albergar más de 2.300 especies diferentes, por lo que incluso muerto continuará siendo un elemento clave para la biodiversidad del lugar.

Más de un milenio de historia

A lo largo de su existencia, el Major Oak sobrevivió a algunos de los acontecimientos más importantes de la historia británica. Fue protegido con estructuras metálicas desde comienzos del siglo XX, sufrió un incendio en 1982 y en 2014 fue elegido Árbol del Año en Inglaterra, consolidándose como uno de los monumentos naturales más famosos del país.

Tras anunciarse su muerte, incluso se organizó un homenaje simbólico al pie del árbol, al que asistieron visitantes de distintos países para despedir a uno de los emblemas naturales más reconocidos del Reino Unido.

El histórico ejemplar del bosque de Sherwood fue declarado biológicamente muerto tras más de un milenio de existencia (Fabio De Paola/The Guardian)
El histórico ejemplar del bosque de Sherwood fue declarado biológicamente muerto tras más de un milenio de existencia (Fabio De Paola/The Guardian)

Aunque el histórico roble ya no volverá a brotar, su legado no desaparecerá. Durante los últimos años, botánicos y especialistas recolectaron bellotas y esquejes para obtener nuevos ejemplares genéticamente emparentados con el Major Oak.

Estos árboles serán plantados en distintas zonas del bosque de Sherwood con el objetivo de preservar el patrimonio biológico y mantener viva la historia del roble que durante siglos fue identificado con la leyenda de Robin Hood.

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