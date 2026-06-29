El Salvador: Policía captura a madre y su hijo acusados de tenencia de droga en Conchagua

La PNC capturó a madre e hijo en Conchagua por el delito de posesión y tenencia de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un operativo realizado en la lotificación Santa Mónica, en el municipio de Conchagua, departamento de La Unión Sur, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó, este domingo, la captura de una mujer y su hijo acusados por el delito de posesión y tenencia de drogas. Según informó la PNC, ambos fueron identificados como María Ángela M., de 65 años, y Erick Armando V., de 24 años.

La intervención policial se efectuó tras una orden de allanamiento girada por un juez competente. De acuerdo con el reporte oficial, agentes de la PNC localizaron en el interior de la vivienda de los ahora detenidos cocaína, marihuana, una balanza electrónica, dos teléfonos celulares y una cantidad no especificada de dinero en efectivo. “Gracias al trabajo de nuestros equipos de investigaciones fueron ubicados en la lotificación Santa Mónica, en Conchagua, La Unión Sur”, detalló la PNC a través de sus canales oficiales.

PUBLICIDAD

El procedimiento inició cuando las unidades de investigación de la Policía Nacional Civil llegaron al sitio. Según la información brindada por la institución, la orden de allanamiento permitió el ingreso legal a la vivienda, donde se decomisaron los objetos y sustancias ilegales mencionados.

Madre e hijo fueron detenidos en La Unión Sur por presunta posesión y tenencia de drogas. (Cortesía: PNC de El Salvador)

Detención de madre e hijo por presunta posesión de drogas

La mujer y el joven quedaron a la disposición de las autoridades correspondientes. La PNC destacó que la investigación previa permitió recabar indicios suficientes para solicitar la intervención judicial. Los detenidos enfrentarán cargos por la presunta posesión y tenencia de drogas, una infracción tipificada en la legislación penal salvadoreña.

Además de las sustancias ilictas, se decomisó una balanza electrónica, herramienta utilizada habitualmente para pesar estupefacientes, así como dos teléfonos celulares que serán objeto de análisis forense para determinar posibles vínculos con actividades ilícitas. El dinero en efectivo encontrado en el lugar también fue requisado como parte de la evidencia.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional Civil señaló que este tipo de operaciones forma parte de una estrategia nacional para combatir el tráfico y la distribución de drogas en comunidades vulnerables. “Si vendés o escondés ilícitos deberás enfrentar la justicia. Pensalo bien”, advirtió la PNC en sus declaraciones públicas, remarcando la postura institucional frente a estos delitos.

La Policía Nacional Civil decomisó cocaína, marihuana, una balanza electrónica, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo durante el operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución reiteró su llamado a la población para denunciar cualquier hecho relacionado con el tráfico de drogas. Además, enfatizó que los procedimientos realizados cumplen con lo establecido en la ley y se ejecutan bajo supervisión judicial, con el objetivo de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de los investigados.

PUBLICIDAD

La situación legal de los ahora capturados dependerá del desarrollo de las investigaciones y de las pruebas recabadas por las autoridades. Por el momento, ambos permanecen en custodia policial, y se espera que el caso pase a la etapa judicial, donde se determinará su responsabilidad penal conforme a la legislación vigente.

La Policía Nacional Civil reafirmó su compromiso de continuar ejecutando operativos para desarticular redes de distribución de drogas en todo el país, haciendo hincapié en que “nadie está por encima de la ley”. Las investigaciones continúan abiertas, y no se descartan nuevas capturas relacionadas con este caso.