La nueva recuperación de Windows 11 exige sacrificar almacenamiento, no dinero

A diferencia del tradicional Restaurar sistema, el nuevo mecanismo ofrece una recuperación mucho más integral. MICROSOFT

La nueva función de recuperación para Windows 11 implica un costo claro para los usuarios, pero este no se mide en dinero, sino en espacio de almacenamiento. Microsoft ha implementado una herramienta que permite restaurar el sistema a un estado anterior y completamente funcional, incluso después de problemas graves, pero hacerlo requiere destinar una cantidad de gigabytes en el disco duro.

Esta decisión ha abierto un debate sobre si el beneficio de poder recuperar un equipo sin necesidad de reinstalar Windows justifica el uso de este recurso.

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Recuperación avanzada de Windows 11: cómo funciona y qué ofrece

Point-in-time Restore es la nueva apuesta de Microsoft para mejorar la protección ante fallos del sistema. Esta función, que debutó como actualización opcional en junio de 2026 y se integrará para todos los usuarios en julio, crea periódicamente copias completas del volumen donde está instalado Windows.

La nueva función de recuperación para Windows 11 implica un costo claro para los usuarios, pero este no se mide en dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es claro: si una actualización, un controlador defectuoso o algún conflicto con el firmware deja el sistema inutilizable, el usuario puede regresar el equipo exactamente al estado en que estaba cuando se generó la instantánea.

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A diferencia del tradicional Restaurar sistema, el nuevo mecanismo ofrece una recuperación mucho más integral. Desde el Entorno de Recuperación (WinRE), es posible seleccionar una de estas copias y restaurar no solo el sistema operativo, sino también las aplicaciones, la configuración personalizada y los archivos almacenados en la unidad principal.

Esto representa una mejora significativa, ya que evita la necesidad de reinstalar Windows y de volver a configurar todas las preferencias y programas, lo que puede llevar mucho tiempo y esfuerzo.

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Microsoft ha implementado una herramienta que permite restaurar el sistema a un estado anterior y completamente funcional. MICROSOFT

El funcionamiento de Point-in-time Restore se basa en la generación de instantáneas completas en intervalos definidos. Estas instantáneas funcionan como puntos de retorno ante cualquier error grave. Así, si tras una actualización el equipo no arranca o presenta fallos críticos, el usuario puede emplear esta herramienta para devolver la máquina a un estado anterior, minimizando el tiempo de inactividad y la pérdida de datos.

El costo real de usar Point-in-time Restore: almacenamiento frente a tranquilidad

El aspecto más debatido de la nueva función no es su utilidad, sino el espacio en disco que demanda. Microsoft ha informado que Point-in-time Restore puede llegar a ocupar hasta 50 GB de almacenamiento. Este consumo no es fijo desde el primer momento, sino que depende del tamaño del disco y se ajusta automáticamente.

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En equipos con discos de menor capacidad, como 256 o 512 GB, el espacio máximo utilizado será menor, aunque sigue siendo una cantidad considerable para muchos usuarios.

Microsoft creó Point-in-time Restore debido a los problemas recurrentes con las actualizaciones de Windows. Foto: Microsoft/dpa

A diferencia de otras herramientas, el espacio utilizado por Point-in-time Restore no queda reservado de forma permanente. El sistema solo lo emplea a medida que las instantáneas se generan y, además, el usuario tiene la opción de modificar el límite de espacio destinado a esta función. Esta flexibilidad permite que cada persona decida cuánto almacenamiento desea sacrificar en función de sus necesidades y prioridades.

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El debate principal gira en torno a si vale la pena ceder varios gigabytes solo para contar con esta red de seguridad. Para quienes han experimentado la reinstalación completa de Windows tras un fallo, la posibilidad de restaurar todo en minutos puede resultar sumamente conveniente.

Problemas persistentes en las actualizaciones de Windows

La existencia de Point-in-time Restore no es casual. Microsoft ha desarrollado esta función en respuesta a los constantes problemas que siguen surgiendo con las actualizaciones de Windows, controladores defectuosos y conflictos con firmware o la BIOS.

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Microsoft ha informado que Point-in-time Restore puede llegar a ocupar hasta 50 GB de almacenamiento. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Aunque la compañía ha lanzado iniciativas como Driver Quality Initiative para mejorar la calidad de los controladores que se distribuyen a través de Windows Update, la realidad es que las incidencias graves no han sido eliminadas por completo.

El hecho de que Microsoft invierta recursos en esta nueva herramienta evidencia que los fallos tras las actualizaciones siguen siendo un riesgo real para muchos usuarios. Point-in-time Restore no soluciona la raíz del problema, pero ofrece una respuesta eficaz cuando estos inconvenientes ocurren, permitiendo que los equipos se recuperen rápidamente sin necesidad de procesos largos y complejos.

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Además, la función se convierte en una garantía adicional para quienes dependen de sus equipos para trabajar o estudiar, ya que minimiza el impacto de los errores y reduce la necesidad de recurrir a servicios técnicos o de reinstalar el sistema operativo desde cero.

Point-in-time Restore no soluciona la raíz del problema. (captura: YouTube)

Ventajas y limitaciones de Point-in-time Restore en el entorno de Windows 11

El principal beneficio de este mecanismo es la posibilidad de regresar el sistema a un estado funcional de forma rápida y sencilla. Todo el proceso puede realizarse desde el Entorno de Recuperación, sin necesidad de herramientas externas ni conocimientos técnicos avanzados. Esto facilita la vida tanto a usuarios experimentados como a quienes no tienen experiencia resolviendo problemas de software.

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No obstante, la herramienta exige un sacrificio de espacio de almacenamiento que puede resultar excesivo para quienes cuentan con discos duros de menor capacidad o prefieren destinar cada gigabyte a otros archivos o programas.

En este sentido, la decisión de activar y mantener Point-in-time Restore dependerá del perfil de cada usuario y de la importancia que le otorgue a la seguridad y recuperación de su equipo.