Estados Unidos e Irán acordaron detener las hostilidades y retomar las conversaciones sobre el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán acordaron detener las recientes hostilidades y retomar las conversaciones sobre el Estrecho de Ormuz (REUTERS)

Estados Unidos e Irán acordaron detener las recientes hostilidades en el Golfo y reanudar las conversaciones sobre la disputa por el Estrecho de Ormuz, según informó el domingo un funcionario estadounidense a la agencia Reuters. La decisión busca preservar el acuerdo de paz provisional alcanzado el 17 de junio, que quedó bajo presión tras varios días de ataques recíprocos entre ambas partes.

El funcionario explicó que “está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento. Ambas partes suspenderán las negociaciones por ahora y los buques podrán navegar libremente”, en referencia al memorando de 14 puntos que contempla la reapertura del estrecho al tráfico marítimo.

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El sitio Axios, que informó primero sobre el cese de las hostilidades, indicó, al citar a un alto funcionario estadounidense, que las conversaciones entre Washington y Teherán se reanudarán el martes en Qatar.

El entendimiento llega después de varios días de ataques y contraataques iniciados tras el impacto de un proyectil iraní contra un buque de carga en el Estrecho de Ormuz el jueves. Tanto Estados Unidos como Irán se acusan de incumplir el alto el fuego provisional acordado el 17 de junio.

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Durante la madrugada del domingo, Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin. El ataque ocurrió poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que la República Islámica enfrentaría consecuencias si no respetaba el acuerdo.

El presidente estadounidense, Donald Trump

Antes de que trascendiera el nuevo entendimiento, Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó: “Puede que llegue un momento en que ya no seamos capaces de ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con tanto éxito”.

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El mandatario añadió: “¡Si eso sucede, la República Islámica de Irán dejará de existir!”.

El acuerdo provisional de 14 puntos busca detener los combates iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y permitir la reapertura del Estrecho de Ormuz mientras continúan las conversaciones sobre otros asuntos, entre ellos el programa nuclear iraní.

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Hace una semana, representantes de ambos países participaron en una ronda de conversaciones en Suiza con mediación internacional. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el vicepresidente JD Vance y la iraní por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf. En ese encuentro, Washington levantó las sanciones contra Teherán, aunque posteriormente los enfrentamientos militares volvieron a intensificarse.

Mientras tanto, Israel informó el domingo que atacó nuevamente infraestructura subterránea utilizada por terroristas de Hezbollah en una localidad del sur de Líbano. Según las autoridades israelíes, las instalaciones pertenecían al grupo respaldado por Irán. El ataque ocurrió un día después de otra operación militar israelí posterior al alto el fuego alcanzado con Líbano el viernes. Irán sostiene que el cese de los combates en territorio libanés constituye una condición para mantener vigente el acuerdo general.

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El ejército estadounidense también confirmó previamente un nuevo ataque contra objetivos iraníes, pocas horas después de que un petrolero resultara alcanzado en el Estrecho de Ormuz, la principal ruta marítima para el transporte mundial de energía, que Teherán mantiene en gran medida cerrada desde el inicio del conflicto.

Hace una semana, representantes de ambos países participaron en una ronda de conversaciones en Suiza con mediación internacional (EP)

Aproximadamente una hora después de la publicación de Trump, el ejército de Kuwait informó que sus defensas aéreas respondían a un ataque con misiles y drones. Bahréin comunicó que las sirenas de alerta sonaron en su territorio ante la ofensiva.

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Posteriormente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó que su armada y sus fuerzas aéreas ejecutaron operaciones con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria sostuvo que los ataques estadounidenses violaron el alto el fuego y “provocarán la paralización total de todos los procesos diplomáticos”. Además, el mando naval del organismo afirmó que las bases estadounidenses en la región “vivirán un infierno en los próximos días”.

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Un funcionario estadounidense confirmó a Reuters que Irán atacó instalaciones militares de Estados Unidos en la región, aunque señaló que no existían reportes de bajas estadounidenses ni de daños importantes en las bases afectadas y precisó que la situación permanecía en desarrollo.

Horas más tarde, Bahréin activó nuevamente las alarmas. Las autoridades informaron que un ataque iraní alcanzó un edificio residencial en la provincia de Muharraq sin provocar víctimas. El gobierno bahreiní solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la convocatoria de una sesión urgente para exigir responsabilidades a Irán.

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Por su parte, el ejército de Kuwait indicó que interceptó dos misiles balísticos y aseguró que no se registraron daños materiales ni víctimas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó que su armada y sus fuerzas aéreas ejecutaron operaciones con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin (REUTERS)

Qatar también informó que uno de sus ciudadanos murió tras sufrir heridas por metralla mientras se encontraba a bordo de una embarcación desaparecida el sábado. El Ministerio del Interior señaló que otra persona resultó herida y atribuyó el incidente a “operaciones militares en la zona”, aunque no precisó el lugar exacto ni identificó a los responsables.

(Con información de REUTERS)