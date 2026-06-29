Entretenimiento

Gracie Abrams responde a las críticas por nepotismo y reconoce sus privilegios

La famosa afirmó que tuvo una “red de apoyo” que le permitió dedicarse a la música sin enfrentar dificultades económicas

Guardar
Google icon
Gracie Abrams reconoce el privilegio con el que creció. (Reuters)
Gracie Abrams reconoce el privilegio con el que creció. (Reuters)

Durante una entrevista para el pódcast Popcast de The New York Times, Gracie Abrams se refirió al debate sobre el nepotismo en la industria del entretenimiento y reconoció que su entorno familiar le brindó oportunidades que influyeron en el desarrollo de su carrera artística.

La artista, hija del director y productor J.J. Abrams y de Kaite McGrath, codirectora ejecutiva de la productora Bad Robot, señaló que comprende por qué su nombre suele aparecer en las conversaciones sobre los llamados “nepo babies”, término utilizado para describir a personas que provienen de familias con trayectoria en la industria del entretenimiento y que desarrollan carreras en ese mismo ámbito.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista explicó que suele reflexionar sobre los privilegios con los que creció y reconoció que estos le permitieron desarrollar su carrera en condiciones diferentes a las de otras personas.

“El tema del nepotismo forma parte de la conversación y entiendo que sea así. Pienso en el privilegio que eso implica, y es como si tuviera una red de seguridad, lo que me permitió experimentar, concentrarme y tener el tiempo necesario para dedicarme a lo que me apasionaba. No crecí con miedo a problemas económicos, y eso es lo más importante”, afirmó.

PUBLICIDAD

Gracie Abrams reconoció sus privilegios pata dedicarse a la música. (REUTERS/Daniel Cole)
Gracie Abrams reconoció sus privilegios pata dedicarse a la música. (REUTERS/Daniel Cole)

La artista explicó que la estabilidad financiera de su familia le permitió enfocarse en la música sin la presión de tener que resolver necesidades económicas inmediatas. Según señaló, esa situación marcó una diferencia significativa respecto a otras experiencias dentro de la industria.

Además del respaldo económico, Gracie Abrams destacó que crecer en un hogar vinculado al mundo del entretenimiento también influyó en su formación profesional.

“La casa en la que nací, con mis padres trabajando en la industria del entretenimiento desde antes de que yo naciera, hizo que escuchara constantemente ese tipo de conversaciones”, explicó.

Agregó que, de la misma manera en que cualquier persona aprende el lenguaje de los temas que se hablan en su hogar, ella incorporó de manera natural el vocabulario relacionado con esa industria.

Gracie Abrams aseguró que crecer con padres dedicados a la industria, le permitió tener un panorama más alto. (REUTERS/Daniel Cole)
Gracie Abrams aseguró que crecer con padres dedicados a la industria, le permitió tener un panorama más alto. (REUTERS/Daniel Cole)

Según la cantante, ese conocimiento previo representó otra ventaja al momento de iniciar su carrera musical. Aunque reconoció que no fue el único elemento que influyó en su desarrollo artístico, consideró que formar parte de ese entorno le permitió comprender mejor distintos aspectos del negocio del entretenimiento.

Abrams también abordó la manera en que percibe las críticas y comentarios que circulan en redes sociales sobre su trayectoria. Señaló que entiende el origen de muchas de las publicaciones relacionadas con el nepotismo y afirmó que incluso algunas le resultan divertidas.

“Cuando veo que la gente señala esas cosas, lo entiendo completamente. Los chistes y ese tipo de publicaciones también los entiendo. Pienso: adelante”, comentó.

No obstante, reconoció que el volumen de comentarios que se generan en internet puede resultar difícil de manejar en algunos momentos. La cantante explicó que, debido a la visibilidad de su nombre en redes sociales, los algoritmos suelen mostrarle constantemente publicaciones relacionadas con ella, incluidas aquellas que contienen críticas.

Gracie Abrams aseguró que lee las publicaciones donde la critican por ser una nepo baby. REUTERS/Daniel Cole
Gracie Abrams aseguró que lee las publicaciones donde la critican por ser una nepo baby. REUTERS/Daniel Cole

Hay días en los que me río tanto como la persona que publica esos comentarios”, señaló. Sin embargo, agregó que también existen ocasiones en las que la exposición constante a ese tipo de contenido puede resultar complicada.

Abrams explicó que, en determinados momentos, procura alejarse de la conversación en redes sociales cuando considera que el tono de los comentarios interfiere con el contenido que realmente desea consumir.

Afirmó que, al final, las personas detrás de las publicaciones y quienes las reciben comparten la misma condición humana.

Temas Relacionados

Gracie Abramsentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Michael’ se convierte en la película biográfica más taquillera de todos los tiempos

La producción sobre la vida de Michael Jackson también se consolidó como la biopic musical más exitosa

‘Michael’ se convierte en la película biográfica más taquillera de todos los tiempos

Jesse Eisenberg revela por qué rechazó volver como Mark Zuckerberg en la secuela de ‘The Social Network’

El actor aseguró que decidió no regresar como el CEO de Facebook porque busca tomar un rumbo distinto en su carrera

Jesse Eisenberg revela por qué rechazó volver como Mark Zuckerberg en la secuela de ‘The Social Network’

Estas son las celebridades que podrían haber confirmado su asistencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Aunque los detalles de la ceremonia se mantienen en reserva, distintos invitados han comenzado a hablar sobre su relación con la pareja

Estas son las celebridades que podrían haber confirmado su asistencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Chad Michael Murray admite que cometió un error al invitar a Hilary Duff al estreno de ‘Freaky Friday’ hace más de 20 años

El actor aseguró que desconocía el contexto de la disputa entre Hilary Duff y Lindsay Lohan cuando decidió asistir al estreno de ‘Freaky Frida’

Chad Michael Murray admite que cometió un error al invitar a Hilary Duff al estreno de ‘Freaky Friday’ hace más de 20 años

De un comienzo fallido a 400 millones de dólares en taquilla: la autocrítica detrás de “Toy Story”, la saga que llega a su quinta película

La primera proyección dejó una sensación helada en el equipo y puso en duda el rumbo del film. A partir de ahí, la historia cambió con un profundo proceso de revisión interna. La idea original logró mantenerse, aunque solo en algunos elementos clave

De un comienzo fallido a 400 millones de dólares en taquilla: la autocrítica detrás de “Toy Story”, la saga que llega a su quinta película

DEPORTES

Giuliano Simeone reveló su premonición con la selección argentina que se cumplió en el Mundial 2026: “Elegí creer”

Giuliano Simeone reveló su premonición con la selección argentina que se cumplió en el Mundial 2026: “Elegí creer”

Seis argentinos salen a la cancha en Wimbledon: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

“La final del Mundial va a ser con Francia y Argentina la va a ganar otra vez”: el contundente vaticinio de un famoso ex delantero

Una supercomputadora pronosticó qué selecciones ganarán los cruces de 16avos de final del Mundial: cómo quedaría el cuadro

La devoción de una estrella de Hollywood por Lionel Messi: “En mi casa es más importante que yo”

TELESHOW

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

Día Internacional del Orgullo LGBT+: los mensajes de las divas del pop y estrellas argentinas

Alejandro Guyot, exmarido de Ernestina Pais, despidió a la conductora con una conmovedora foto

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos que fueron detenidos en el Mundial

Barby Franco descolocó a Jimena Monteverde al aire: “¿Son pareja abierta?”

INFOBAE AMÉRICA

Nayib Bukele oficializa postulación como precandidato para un tercer período presidencial en El Salvador

Nayib Bukele oficializa postulación como precandidato para un tercer período presidencial en El Salvador

Juan Orlando Hernández fija su regreso a Honduras para el 31 de julio en medio de expectativa por decisión judicial

Panamá celebra el 60 aniversario de Altos de Campana, su primer parque nacional y reserva biológica

“Bajen las armas y tomen las palas”: familiares obligaron a militares venezolanos a sumarse al rescate de víctimas del terremoto

Cruz Roja Costarricense ubica a un sobreviviente bajo las ruinas en Venezuela y trabaja en su rescate