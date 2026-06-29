Gracie Abrams responde a las críticas por nepotismo y reconoce sus privilegios

Gracie Abrams reconoce el privilegio con el que creció. (Reuters)

Durante una entrevista para el pódcast Popcast de The New York Times, Gracie Abrams se refirió al debate sobre el nepotismo en la industria del entretenimiento y reconoció que su entorno familiar le brindó oportunidades que influyeron en el desarrollo de su carrera artística.

La artista, hija del director y productor J.J. Abrams y de Kaite McGrath, codirectora ejecutiva de la productora Bad Robot, señaló que comprende por qué su nombre suele aparecer en las conversaciones sobre los llamados “nepo babies”, término utilizado para describir a personas que provienen de familias con trayectoria en la industria del entretenimiento y que desarrollan carreras en ese mismo ámbito.

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Durante la entrevista explicó que suele reflexionar sobre los privilegios con los que creció y reconoció que estos le permitieron desarrollar su carrera en condiciones diferentes a las de otras personas.

“El tema del nepotismo forma parte de la conversación y entiendo que sea así. Pienso en el privilegio que eso implica, y es como si tuviera una red de seguridad, lo que me permitió experimentar, concentrarme y tener el tiempo necesario para dedicarme a lo que me apasionaba. No crecí con miedo a problemas económicos, y eso es lo más importante”, afirmó.

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Gracie Abrams reconoció sus privilegios pata dedicarse a la música. (REUTERS/Daniel Cole)

La artista explicó que la estabilidad financiera de su familia le permitió enfocarse en la música sin la presión de tener que resolver necesidades económicas inmediatas. Según señaló, esa situación marcó una diferencia significativa respecto a otras experiencias dentro de la industria.

Además del respaldo económico, Gracie Abrams destacó que crecer en un hogar vinculado al mundo del entretenimiento también influyó en su formación profesional.

“La casa en la que nací, con mis padres trabajando en la industria del entretenimiento desde antes de que yo naciera, hizo que escuchara constantemente ese tipo de conversaciones”, explicó.

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Agregó que, de la misma manera en que cualquier persona aprende el lenguaje de los temas que se hablan en su hogar, ella incorporó de manera natural el vocabulario relacionado con esa industria.

Gracie Abrams aseguró que crecer con padres dedicados a la industria, le permitió tener un panorama más alto. (REUTERS/Daniel Cole)

Según la cantante, ese conocimiento previo representó otra ventaja al momento de iniciar su carrera musical. Aunque reconoció que no fue el único elemento que influyó en su desarrollo artístico, consideró que formar parte de ese entorno le permitió comprender mejor distintos aspectos del negocio del entretenimiento.

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Abrams también abordó la manera en que percibe las críticas y comentarios que circulan en redes sociales sobre su trayectoria. Señaló que entiende el origen de muchas de las publicaciones relacionadas con el nepotismo y afirmó que incluso algunas le resultan divertidas.

“Cuando veo que la gente señala esas cosas, lo entiendo completamente. Los chistes y ese tipo de publicaciones también los entiendo. Pienso: adelante”, comentó.

No obstante, reconoció que el volumen de comentarios que se generan en internet puede resultar difícil de manejar en algunos momentos. La cantante explicó que, debido a la visibilidad de su nombre en redes sociales, los algoritmos suelen mostrarle constantemente publicaciones relacionadas con ella, incluidas aquellas que contienen críticas.

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Gracie Abrams aseguró que lee las publicaciones donde la critican por ser una nepo baby. REUTERS/Daniel Cole

“Hay días en los que me río tanto como la persona que publica esos comentarios”, señaló. Sin embargo, agregó que también existen ocasiones en las que la exposición constante a ese tipo de contenido puede resultar complicada.

Abrams explicó que, en determinados momentos, procura alejarse de la conversación en redes sociales cuando considera que el tono de los comentarios interfiere con el contenido que realmente desea consumir.

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Afirmó que, al final, las personas detrás de las publicaciones y quienes las reciben comparten la misma condición humana.