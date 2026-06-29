Feliz cumpleaños Elon Musk: cuántos años tiene, cuántos hijos, por qué es billonario y todo su emporio

Musk ha señalado en la red social X que apenas posee menos del 0,1 por ciento de su patrimonio en efectivo. (Foto AP/Mark Schiefelbein, Archivo)

Elon Musk cumple 55 años en un momento clave de su vida, consolidado como la persona más rica del mundo y con un emporio que abarca desde la industria aeroespacial hasta la inteligencia artificial. La magnitud de su fortuna, el legado de sus empresas y su influencia en la economía global marcan una era de riqueza sin precedentes.

Además, su vida personal se caracteriza por una numerosa descendencia y la revelación pública de su condición dentro del espectro autista.

Edad, hijos y vida personal de Elon Musk

Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Este aniversario número 55 lo encuentra en el punto más alto de su carrera, impulsando proyectos que buscan cambiar el destino de la humanidad.

PUBLICIDAD

La trayectoria empresarial de Musk abarca desde la creación de empresas pioneras en internet hasta la fundación de líderes en tecnología aeroespacial, IA y energía renovable. REUTERS/Adrees Latif

Más allá de su faceta empresarial, su historia familiar también despierta interés: ha sido padre de 14 hijos con cuatro mujeres diferentes. De ese grupo, 13 de sus hijos están vivos, ya que el primero falleció a las 10 semanas de vida. Se trata de una familia extensa, marcada por tragedias y nuevas oportunidades.

En relación a su vida privada, una de las cuestiones que más llama la atención es su apertura sobre el síndrome de Asperger, condición que él mismo reveló durante su participación en Saturday Night Live en mayo de 2021. El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista y afecta principalmente la forma en la que una persona se comunica y se relaciona socialmente.

PUBLICIDAD

La vida personal de Musk suele entrelazarse con su faceta pública. El hecho de tener una numerosa familia, junto a la exposición de su diagnóstico, ha generado debates sobre la importancia de la neurodiversidad en los ámbitos de liderazgo y tecnología.

La vida personal de Musk suele entrelazarse con su faceta pública. REUTERS/Brendan McDermid TPX IMAGES OF THE DAY

Por qué Elon Musk es billonario: el origen y crecimiento de su fortuna

El año 2026 marca un hito en la historia de la riqueza global: Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX. El salto de las acciones a 150 dólares, superando el precio inicial de 135, dispara su patrimonio neto hasta 1,1 billones de dólares.

PUBLICIDAD

Esta cifra incluye su participación en SpaceX, Tesla, Neuralink y The Boring Company, reflejando el alcance de su influencia en sectores tan diversos como la movilidad eléctrica, la exploración espacial y la neurotecnología.

El patrimonio de Musk ya había superado los 185 mil millones de dólares en enero de 2021, cuando desplazó a Jeff Bezos como la persona más rica del planeta, impulsado por el ascenso de las acciones de Tesla. Pero fue el crecimiento vertiginoso de SpaceX lo que llevó su fortuna a quintuplicarse en apenas cinco años y medio. En ese periodo, Musk adquirió Twitter, fundó una startup de inteligencia artificial, fusionó varias de sus empresas y sacó a bolsa el conglomerado resultante.

PUBLICIDAD

El patrimonio de Musk ya había superado los 185 mil millones de dólares en enero de 2021, cuando desplazó a Jeff Bezos como la persona más rica del planeta. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

El impacto de esta fortuna trasciende el ámbito financiero. Desde octubre, el patrimonio de Musk se duplicó, aumentando también su capacidad de influencia en la cultura, la sociedad y la política. Un dato contundente lo ilustra: su patrimonio equivale a más del 3 por ciento del producto interno bruto de Estados Unidos, mientras que en 1937, la fortuna de John D.

Rockefeller representaba el 1,5 por ciento. Comparado con el hogar estadounidense promedio, que en 2022 tenía un patrimonio de poco menos de 200.000 dólares, la fortuna de Musk es cinco millones de veces superior.

PUBLICIDAD

Incluso dentro del universo de los ultrarricos, la diferencia es abismal. El 10 por ciento más acaudalado de los hogares estadounidenses tenía en 2022 un patrimonio medio de 6,5 millones de dólares, menos del 0,001 por ciento del total de Musk. Larry Page, cofundador de Google y segunda persona más rica, suma unos 304 mil millones de dólares, muy lejos del patrimonio de Musk.

Elon Musk llevó a SpaceX a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 12 de junio de 2026, recaudando una cifra histórica de 86.000 millones de dólares. REUTERS/Dado Ruvic

La clave de este crecimiento acelerado está en la revalorización de SpaceX. La empresa, en su salida al mercado, vendió 555 millones de acciones y alcanzó una valoración de 1,77 billones de dólares, muy por encima de los 400 mil millones del año anterior. Además, SpaceX otorgó a Musk paquetes de remuneración por 1.300 millones de acciones, condicionados a hitos operativos.

PUBLICIDAD

Frente a la pregunta sobre su riqueza, Musk ha señalado en la red social X que apenas posee menos del 0,1 por ciento de su patrimonio en efectivo y que gran parte de su fortuna está al servicio de sus empresas.

En mayo, comentó que aspira a alcanzar “10 billones de dólares o nada”, reafirmando su visión de un futuro donde el dinero perderá importancia porque la tecnología permitirá una “abundancia asombrosa” y “ingresos altos universales” para toda la humanidad.

PUBLICIDAD

Elon Musk lidera y posee participaciones mayoritarias en un conglomerado tecnológico masivo. REUTERS/Dado Ruvic

Los defensores de Musk argumentan que su fortuna se justifica por el impacto de sus compañías y su valor como ejemplo para emprendedores. Peter Diamandis, director de la Fundación XPrize, sostiene que Tesla y SpaceX han elevado los estándares de la industria tecnológica.

Empresas y proyectos de Elon Musk: una visión general

La trayectoria empresarial de Elon Musk abarca desde la creación de empresas pioneras en internet hasta la fundación de líderes en tecnología aeroespacial, inteligencia artificial y energía renovable. Su primera aventura empresarial fue Zip2, un software de guías urbanas cofundado junto a su hermano en 1995 y vendido a Compaq cuatro años después.

PUBLICIDAD

En 1999, Musk lanzó X.com, uno de los primeros bancos en línea, que tras una fusión y cambio de enfoque se convertiría en PayPal, plataforma vendida a eBay en 2002.

El mayor salto llegó con la fundación de SpaceX en 2002, cuyo objetivo es reducir los costos del transporte espacial y hacer viable la colonización de Marte. SpaceX ha desarrollado vehículos como Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy y Starship, además del sistema de satélites Starlink, que proporciona internet global desde órbita terrestre baja.

El mayor aporte de Elon Musk a Tesla fue su visión estratégica y financiera para transformar una pequeña startup de nicho en el líder mundial de vehículos eléctricos y energía sostenible. REUTERS/Dado Ruvic

En el campo de la movilidad sostenible, Musk se sumó a Tesla en 2004 como presidente de la junta y luego CEO, aunque la empresa fue fundada un año antes por Martin Eberhard y Marc Tarpenning.

Su papel fue clave en el desarrollo de modelos emblemáticos como el Roadster, Model S, Model 3, Model X, Model Y y la Cybertruck. Tesla también absorbió SolarCity, empresa de energía solar impulsada inicialmente por Musk y fundada por sus primos.

Elon Musk ha diversificado su influencia hacia la infraestructura urbana con The Boring Company, fundada en 2016 para construir redes de túneles subterráneos. Ese mismo año, cofundó Neuralink, dedicada al desarrollo de interfaces cerebro-computadora. Más recientemente, en 2023, creó xAI, una startup de inteligencia artificial cuyo primer producto, Grok, se integró en la plataforma X.

Elon Musk ha aportado su visión integrando xAI (su startup de inteligencia artificial) con la red social X (anteriormente Twitter) mediante un canje de acciones y fusión corporativa. REUTERS/Dado Ruvic

Qué condición padece Elon Musk

La revelación pública del diagnóstico de síndrome de Asperger por parte de Musk ha puesto en primer plano la discusión sobre neurodiversidad en el liderazgo tecnológico. Lo dio a conocer públicamente en mayo de 2021 durante su monólogo como presentador invitado en el programa de televisión estadounidense Saturday Night Live (SNL).

La exposición de su diagnóstico se entrelaza con la narrativa de éxito y resiliencia que acompaña su figura, agregando una dimensión personal a su historia profesional. La relación entre su condición y su estilo de gestión ha sido objeto de debate, especialmente entre quienes buscan modelos alternativos de liderazgo en industrias de innovación.

Musk utiliza su influencia no solo para impulsar proyectos tecnológicos, sino también para promover una visión del futuro donde la abundancia material y el acceso universal a la tecnología sean una realidad concreta.