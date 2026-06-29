Honduras

Nuevas estafas digitales utilizan el nombre del Banco Central para engañar a los hondureños, advierten autoridades

Los fraudes incluyen páginas web falsas, mensajes que solicitan datos bancarios y supuestas plataformas de inversión

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Mano sostiene teléfono con 'Acceso Denegado'. Sobre mesa: billetes, madeja de hilo rojo, portátil, tarjeta de crédito 'ROBADA', candado roto.
La imagen ilustra el concepto de fraude digital y estafas financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de Honduras advirtió sobre fraudes digitales que usan su nombre para pedir datos bancarios y promocionar falsas inversiones. La entidad alertó por sitios web fraudulentos, enlaces enviados por correo electrónico y llamadas telefónicas que simulan trámites oficiales para obtener información personal o dinero.

La institución informó que los delincuentes recurren a sitios web fraudulentos, enlaces compartidos por mensajes electrónicos y llamadas telefónicas en las que solicitan datos confidenciales relacionados con cuentas bancarias, para hacer creer a los usuarios que se trata de trámites oficiales.

También advirtió sobre páginas en internet que suplantan la identidad de medios de comunicación para promocionar supuestas plataformas de inversión digital. Según la advertencia, esos portales afirman falsamente que dichas inversiones cuentan con el respaldo o la autorización del Banco Central, con el propósito de generar confianza entre los usuarios y persuadirlos de depositar dinero o compartir información financiera.

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Qué aclaró el BCH

Frente a estas publicaciones, la autoridad monetaria aclaró que no ha autorizado ninguna plataforma de inversión digital y recordó que tampoco solicita información personal o bancaria mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales.

La institución pidió a la ciudadanía desconfiar de cualquier comunicación que solicite datos sensibles o prometa elevados rendimientos económicos con el nombre del Banco Central como respaldo. También reiteró que toda la información oficial relacionada con sus actividades y servicios se publica únicamente a través de sus canales institucionales.

Las recomendaciones del BCH piden verificar páginas y no compartir claves ante estafas.
Las recomendaciones del BCH piden verificar páginas y no compartir claves ante estafas.

Recomendaciones para evitar fraudes

Como parte de la alerta, el BCH instó a la población a verificar cuidadosamente la autenticidad de las páginas web antes de proporcionar cualquier dato personal o realizar transferencias de dinero.

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Entre las principales recomendaciones figura no compartir contraseñas, números de cuenta, códigos de verificación ni otra información financiera con personas desconocidas, incluso cuando aseguren representar a instituciones públicas o entidades bancarias.

También aconsejó desconfiar de enlaces recibidos por aplicaciones de mensajería o redes sociales que prometan ganancias rápidas, inversiones garantizadas o beneficios económicos extraordinarios.

Cómo operan estas estafas

Las estafas digitales se han convertido en una de las modalidades de fraude con mayor crecimiento en los últimos años, impulsadas por el uso masivo de redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas digitales.

Vista lateral de una persona hablando por teléfono fijo mientras usa un teclado de computadora. La pantalla muestra redes sociales y ventanas emergentes con el texto 'Fake you Prize'.
Una persona con identidad protegida habla por teléfono mientras comete una estafa en línea utilizando redes sociales y ventanas emergentes de premios falsos en su computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes suelen aprovechar el prestigio de instituciones públicas, empresas reconocidas y medios de comunicación para dar apariencia de legitimidad a sus engaños y convencer a las víctimas de proporcionar información confidencial o realizar depósitos de dinero.

as autoridades insisten en que la mejor herramienta para prevenir estos delitos es la información. Verificar siempre la autenticidad de los sitios web, desconfiar de ofertas que prometen ganancias rápidas y utilizar únicamente los canales oficiales de las instituciones son medidas fundamentales para proteger los datos personales y evitar pérdidas económicas ocasionadas por este tipo de fraudes.

El incremento de los fraudes en línea refleja cómo los ciberdelincuentes adaptan constantemente sus estrategias para aprovechar la confianza que generan las instituciones públicas y las marcas reconocidas. Por ello, expertos en ciberseguridad coinciden en que fortalecer la educación digital de la población y fomentar la denuncia oportuna de estos hechos resulta clave para frenar este tipo de delitos.

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