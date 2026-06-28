La piratería audiovisual en Italia provoca pérdidas millonarias y afecta al empleo, según un informe

Un informe presentado en Roma calcula que el consumo ilegal de contenidos deja un agujero anual de 2.300 millones de euros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piratería audiovisual genera un fuerte impacto en la economía de Italia. Un reciente informe elaborado por la Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV) y la consultora Ipsos Doxa, difundido por el medio digital Calcio e Finanza, calculó que la visualización ilegal de contenidos provoca pérdidas anuales de 2.300 millones de euros (USD 2.620,16 millones).

Estos datos se presentaron durante la Asamblea General sobre la Lucha contra la Piratería en Roma e incluyen tanto los ingresos directos que deja de percibir el sector audiovisual como el impacto en otras ramas de la economía nacional.

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El estudio también advirtió que la piratería ocasiona una merma de 902 millones de euros (USD 1.027,38 millones) en el Producto Interior Bruto (PIB), junto a 408 millones de euros en ingresos fiscales (USD 464,69 millones) y la pérdida o ausencia de 11.100 puestos de trabajo. El fenómeno afecta a empresas, trabajadores y al Estado, comprometiendo recursos clave.

En 2025, la incidencia de la distribución ilegal de contenidos descendió hasta alcanzar al 37% de la población italiana, lo que representa aproximadamente 20 millones de personas. Este retroceso cobra relevancia frente al 41% registrado en 2024 y al 44% de 2023. El análisis subraya que más de un millón de personas abandonaron el consumo ilegal de contenidos en los últimos dos años.

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Descenso entre jóvenes y en el contenido deportivo

Entre los adolescentes de 10 a 14 años, el acceso ilegal a contenidos cayó a su nivel más bajo en 2025

La disminución de la piratería resulta especialmente notoria entre los sectores más jóvenes. Entre los adolescentes de 10 a 14 años, el porcentaje de quienes accedieron a contenidos ilegales descendió al 37% en 2025, la cifra más baja registrada por la encuesta. En 2024, este índice era del 40% y en 2023, del 45%.

El presidente de Ipsos Doxa Italia, Nando Pagnoncelli, citado por el medio digital local, explicó que “los datos de 2025 muestran una situación ambivalente, con luces y sombras; por un lado, observamos los efectos positivos de nuevas contramedidas, como Piracy Shield, que contribuyen a una disminución general del fenómeno, especialmente entre los jóvenes; por otro lado, resulta evidente que la disuasión tecnológica por sí sola no es suficiente”.

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En la población adulta, el contenido más pirateado sigue siendo el de películas (28%), seguido por series y ficción (23%), programas de televisión (19%) y deportes en directo (14%). La piratería deportiva muestra un leve retroceso por primera vez desde 2021, bajando del 15% al 14%. El informe atribuye esta reducción a la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas, campañas de sensibilización y a los cambios en la legislación.

Contexto internacional y referencia española

El nuevo análisis muestra una caída frente a los dos años anteriores y destaca que más de un millón de usuarios dejaron atrás el acceso ilícito (Foto AP/Miguel Oses)

El fenómeno de la distribución ilegal de contenidos trasciende las fronteras de Italia. La experiencia de España muestra cómo la aplicación de medidas judiciales y administrativas intenta contener el consumo no autorizado de materiales audiovisuales.

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Según datos publicados por Calcio e Finanza, la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) alcanzó más de 2.000 sentencias condenatorias contra bares, hoteles y restaurantes desde 2019 por la transmisión no autorizada de partidos, una cifra que equivale a casi una resolución judicial diaria en los últimos años.

El impacto económico en España también es relevante: las pérdidas anuales se sitúan entre 600 y 700 millones de euros (USD 683,37 y 797,27 millones), afectando a clubes, organismos deportivos y a toda la cadena de valor asociada al fútbol.

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El informe elaborado por FAPAV e Ipsos Doxa subraya que, aunque la tendencia en Italia es descendente, las infracciones contra los derechos de autor siguen produciendo un efecto significativo en el sistema productivo y laboral.

Las autoridades y las entidades del sector continúan vigilando y aplicando estrategias para mitigar el problema, mientras la colaboración internacional se convierte en un recurso fundamental ante los retos tecnológicos y legales que plantea el acceso ilícito a contenidos audiovisuales.

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