El Salvador

El MARN advierte sobre los riesgos de permanecer dentro de vehículos ante el calor extremo en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales alertó que, con 27 grados afuera, un vehículo al sol puede llegar a 43 grados. Pidió evitar permanecer dentro y no dejar personas ante riesgos de golpe de calor

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Un hombre con sombrero mira el interior de un automóvil oscuro estacionado al sol. En el parabrisas hay un termómetro con 50°C y un letrero de advertencia. Palmeras.
Un hombre observa el interior de un vehículo estacionado bajo el sol en El Salvador, donde un termómetro marca 50 grados Celsius y una señal advierte sobre el calor extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través del Observatorio de Amenazas, advirtió sobre los riesgos vinculados a las altas temperaturas que se han registrado en El Salvador en las últimas horas. Según el informe oficial, el interior de un vehículo estacionado bajo el sol puede alcanzar hasta 16 °C más que la temperatura exterior, lo que convierte a los automóviles en espacios potencialmente peligrosos. Ante este escenario, la institución enfatizó que permanecer innecesariamente dentro de un vehículo puede poner en riesgo la salud, especialmente durante los días con condiciones extremas como las actuales.

“Recuerda las temperaturas extremas pueden convertir tu vehículo en un horno.No dejes a nadie dentro y toma precauciones ante el calor", señalaron las autoridades a través de sus plataformas oficiales.

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De acuerdo con el reporte del MARN, el ambiente caluroso persistirá durante el domingo. El organismo ha documentado que, con temperaturas exteriores de 27 °C (80,6 °F), el interior de los automóviles puede llegar hasta los 43 °C (109,4 °F). El Observatorio de Amenazas informó que las probabilidades de lluvias son bajas en la mayor parte del país, salvo en algunos sectores de Santa Ana, donde podrían presentarse precipitaciones breves por nubosidad en horas de la tarde. En el resto del territorio, se prevé un cielo que oscilará entre despejado y poco nublado durante el día y la noche.

La causa principal de esta situación es el ingreso de aire más cálido y seco desde el este, que limita la formación de lluvias y favorece la elevación de las temperaturas en El Salvador. Así lo destacó el informe oficial, que también advierte sobre los efectos acumulativos de la radiación solar en superficies metálicas como la de los vehículos.

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El interior de un vehículo puede alcanzar hasta 43 °C (109,4 °F) cuando la temperatura exterior es de 27 °C (80,6 °F), según datos del MARN. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
El interior de un vehículo puede alcanzar hasta 43 °C (109,4 °F) cuando la temperatura exterior es de 27 °C (80,6 °F), según datos del MARN. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

Polvo del Sahara ingresará este domingo a El Salvador

Además del calor, el MARN informó sobre el ingreso de polvo del Sahara al territorio salvadoreño. Según el Observatorio de Amenazas, este fenómeno ha provocado cielo brumoso y una calidad del aire afectada por partículas provenientes del desierto africano, lo que representa un riesgo medio para la salud. El reporte indica que la presencia de estas partículas puede agravar problemas respiratorios, sobre todo en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

El ministerio señaló que el monitoreo de la calidad del aire continuará de manera permanente y que se emitirá información oficial en caso de cambios significativos en las condiciones ambientales. De acuerdo con el informe, el riesgo para la salud aumenta cuando la concentración de partículas alcanza los niveles más altos, lo que puede requerir acciones adicionales de protección para la población.

El ingreso de aire cálido y seco limita la formación de lluvias y favorece temperaturas elevadas en la mayor parte de El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
El ingreso de aire cálido y seco limita la formación de lluvias y favorece temperaturas elevadas en la mayor parte de El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

Alerta internacional: la OMS advierte por el impacto del calor extremo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta por el impacto de las olas de calor en Europa durante el verano de 2026. Según lo reportado por el organismo, el continente europeo experimenta un calentamiento al doble del promedio global y más de 150 millones de personas viven bajo condiciones de calor extremo. Desde el 21 de junio, se han registrado más de 1,300 muertes asociadas a las temperaturas elevadas, lo que pone a esta ola entre las más letales de los últimos años en la región.

De acuerdo con la OMS, el fenómeno se relaciona directamente con el cambio climático y afecta de manera particular a poblaciones vulnerables, como personas mayores, embarazadas, niños pequeños, trabajadores a la intemperie y familias con dificultades para acceder a sistemas de refrigeración. El informe destaca que la urbanización acelerada y el fenómeno de la “isla de calor” en las ciudades agravan los riesgos de salud y sobrecargan los sistemas eléctricos e infraestructuras esenciales.

La organización enfatizó la necesidad de que los países adopten planes de acción y refuercen la preparación de los sistemas de salud para responder a la recurrencia de estos episodios de calor extremo, que han dejado de ser eventos aislados para convertirse en amenazas frecuentes.

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