Guatemala

Menor de edad pierde la vida durante ataque armado en Ciudad de Guatemala

El hecho ocurrió el domingo cuando el joven, que caminaba cerca de su residencia, fue atacado con disparos en la cabeza

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Un adolescente de 14 años murió en un ataque armado en la colonia Reformita, zona 12 de Ciudad de Guatemala (Cortesía: Bomberos Municipales)
Un adolescente de 14 años murió en un ataque armado en la colonia Reformita, zona 12 de Ciudad de Guatemala (Cortesía: Bomberos Municipales)

Un menor de edad perdió la vida tras un ataque armado registrado en la 14 avenida y 14 calle de la colonia Reformita, zona 12 de Ciudad de Guatemala, según informaron los Bomberos Municipales este domingo. El incidente ocurrió cerca de la residencia de la víctima, quien fue agredido con disparos de arma de fuego mientras caminaba por el sector.

De acuerdo con los reportes oficiales de los Bomberos Municipales, varias llamadas ingresaron a la línea de emergencia 123 alertando sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Las unidades de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar y, al arribar, localizaron a un adolescente de 14 años en la vía pública. Los paramédicos realizaron una evaluación primaria y confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales, debido a heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en la cabeza.

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“Al hacerse presentes las unidades, paramédicos del casco rojo localizaron a un adolescente de 14 años sin signos vitales, con heridas por proyecto de arma de fuego en el cráneo. Autoridades competentes resguardan la escena e investigan lo ocurrido”, informó la institución por medio de redes sociales.

José Santizo, portavoz de los Bomberos Municipales, explicó que el personal acudió tras recibir las alertas de los vecinos. “Damos a conocer que Bomberos Municipales nos hicimos presentes para dar cobertura a un ataque armado en la catorce avenida y catorce calle, en la zona doce, colonia Reformita”, detalló para un medio local.

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Los Bomberos Municipales informaron que el menor recibió disparos cuando caminaba cerca de su vivienda. (Cortesía: Bomberos Municipales)
Los Bomberos Municipales informaron que el menor recibió disparos cuando caminaba cerca de su vivienda. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Encuentran a menor fallecido en la vía pública

De igual manera, Santizo agregó que las llamadas a la línea de emergencia provinieron de personas que reportaron haber escuchado varias detonaciones de armas de fuego. “Varios llamados ingresaron a la línea de emergencia 123 de parte de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala, por parte de varias personas de los alrededores de este sector, quienes informaron haber escuchado varias detonaciones de armas de fuego”, relató.

Al llegar, los rescatistas hallaron al adolescente en la calle. “A la llegada de nuestras unidades de emergencia, paramédicos de Bomberos Municipales localizaron en la vía pública el cuerpo de un adolescente de catorce años”, indicó Santizo.

Por su parte, el vocero también explicó que el menor ya había fallecido al ser evaluado por los paramédicos. “Al momento de realizarle la evaluación primaria, paramédicos confirman de que ya no cuenta con signos vitales, ya que presenta heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el cráneo”, afirmó.

Los paramédicos encontraron al adolescente en la vía pública tras llamadas a la línea de emergencia. (Cortesía: Bomberos Municipales)
Los paramédicos encontraron al adolescente en la vía pública tras llamadas a la línea de emergencia. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Respecto a la situación en que se encontraba la víctima, Santizo precisó: “Sabemos de que esta persona, más bien este adolescente, estaba cerca de su casa. Él iba caminando cuando fue atacado por personas”.

Las autoridades competentes acordonaron la escena y comenzaron las investigaciones para esclarecer el hecho ocurrido. Hasta el momento no se reportan capturas ni información sobre los responsables del ataque.

De igual manera, la noticia causó consternación entre los vecinos, quienes manifestaron preocupación por la seguridad en la colonia Reformita. Las fuerzas de seguridad mantienen el resguardo de la zona mientras continúan las pesquisas.

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