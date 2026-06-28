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Chad Michael Murray admite que cometió un error al invitar a Hilary Duff al estreno de ‘Freaky Friday’ hace más de 20 años

El actor aseguró que desconocía el contexto de la disputa entre Hilary Duff y Lindsay Lohan cuando decidió asistir al estreno de ‘Freaky Frida’

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Chad Michael Murray admite que no sabía del conflicto entre Hilary Duff y Lindsay Lohan. (Captura de video)
Chad Michael Murray admite que no sabía del conflicto entre Hilary Duff y Lindsay Lohan. (Captura de video)

Chad Michael Murray recordó recientemente un episodio ocurrido durante la promoción de la película Freaky Friday en 2003, cuando asistió al estreno de la cinta acompañado por Hilary Duff.

En una entrevista con Parade, el intérprete señaló que en ese momento desconocía el alcance de la rivalidad pública que existía entre la actriz y su compañera de reparto Lindsay Lohan.

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Murray, de 44 años, explicó que la decisión de invitar a Duff al estreno respondió únicamente a la relación laboral que ambos mantenían mientras filmaban A Cinderella Story.

Según relató, durante ese periodo compartían gran parte de su tiempo con el objetivo de fortalecer la química entre sus personajes.

Chad Michael Murray aseguró que pasaba mucho tiempo con Hilaty Duff por sus personajes en 'A Cinderella Story'
Chad Michael Murray aseguró que pasaba mucho tiempo con Hilaty Duff por sus personajes en 'A Cinderella Story'

No entendía el verdadero peso de todo lo que estaba ocurriendo. No recuerdo exactamente cuándo me enteré de todo lo que pasaba, pero me encantaba pasar tiempo con Hil”, dijo.

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En aquel momento, Chad Michael Murray alternaba la promoción de Freaky Friday con el rodaje de A Cinderella Story, película protagonizada por Hilary Duff y estrenada un año después.

El actor recordó que el equipo de producción les sugería convivir con mayor frecuencia para que las escenas románticas resultaran más naturales frente a la cámara.

“Todos nos decían que necesitábamos pasar más tiempo juntos. Teníamos una gran escena de beso y otra de baile, así que había muchos nervios y queríamos sentirnos cómodos. Pensé que sería buena idea invitarla al estreno para pasar un rato juntos”, comentó.

El actor aseguró que para él era una buena idea invitar a Hilary Duff. REUTERS/Alessandro Garofalo
El actor aseguró que para él era una buena idea invitar a Hilary Duff. REUTERS/Alessandro Garofalo

Sin embargo, el actor explicó que poco antes de ingresar al evento comprendió que la presencia de Hilary Duff en la alfombra roja podía generar atención debido a la conocida rivalidad entre la actriz y Lindsay Lohan, protagonista de Freaky Friday. Según recordó, fue informado de la situación apenas unos minutos antes del inicio de la premiere.

“Me enteré justo antes de entrar de que no había sido la mejor idea. Pero cuando tienes 19 años no piensas en las consecuencias. No analicé nada. Todos eran encantadores, yo los apreciaba y creo que todo eso quedó atrás”, expresó.

La rivalidad entre Hilary Duff y Lindsay Lohan fue ampliamente cubierta por la prensa especializada en entretenimiento durante los primeros años de la década de los 2000.

Parte de las especulaciones giraban en torno a las relaciones sentimentales que ambas mantuvieron con el fallecido cantante Aaron Carter, lo que contribuyó a alimentar el interés mediático sobre sus diferencias.

Aaron Carter
Hilary Duff y Lindsay Lohan tuvieron problemas por Aaron Carter.

Años después, la propia Hilary también recordó aquel episodio. Durante una entrevista en febrero para el pódcast Call Her Daddy, la actriz reconoció que asistió de manera intencional al estreno de Freaky Friday en medio del conflicto público que mantenía con Lohan.

“Chad Michael Murray me invitó. No quiero empezar más problemas, pero él me dijo: ‘Deberías venir conmigo’, y pensé que probablemente debía hacerlo”, explicó.

En esa misma entrevista, Duff aseguró que las diferencias con Lohan quedaron atrás hace varios años. Recordó que ambas coincidieron en un club nocturno, donde la actriz de Freaky Friday se acercó para preguntarle si todo estaba bien entre ellas. Según Duff, respondió afirmativamente y ambas decidieron brindar, dando por concluido el conflicto.

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