Miles de personas volvieron a marchar en Serbia para exigir garantías democráticas tras el anuncio de dimisión del presidente Vucic

Miles de serbios vuelven a manifestarse contra el Gobierno de Vucic aun tras su anuncio de dimisión en "semanas" (EP)

Miles de personas exigieron este domingo en la ciudad serbia de Kraljevo garantías democráticas reales antes de cualquier proceso electoral, en la primera gran movilización del movimiento estudiantil tras el anuncio del presidente Aleksandar Vucic de que abandonará el cargo en las próximas semanas. La manifestación, convocada en la céntrica Plaza del Luchador Serbio, tuvo lugar en el Vidovdan o Día de San Vito, en que Serbia conmemora la batalla del Campo de Kosovo de 1389, uno de los hitos fundacionales de la identidad nacional serbia.

La jornada estuvo lejos de tener un tono celebratorio. Aunque la promesa de dimisión de Vucic, formulada el sábado ante decenas de miles de simpatizantes en Belgrado, fue recibida como una victoria parcial del movimiento, la desconfianza predominó en las calles de Kraljevo, a unos 160 kilómetros al sur de la capital. Pancartas con el lema “Los estudiantes están ganando” convivían con voces que ponían en duda que la salida anunciada suponga un verdadero cambio en la distribución del poder.

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Miles de serbios se volvieron a movilizar este domingo tras el anuncio de renuncia del presidente Vucic (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Esas dudas tienen fundamento político concreto. Vucic, que ha dominado la política serbia durante doce años —primero como primer ministro y desde 2017 como presidente—, no puede optar a un nuevo mandato presidencial según la legislación electoral. Sin embargo, ya ha dejado entrever su intención de encabezar la candidatura de su partido, el Partido Progresista Serbio (SNS), al cargo de primer ministro en las elecciones anticipadas que él mismo convocó. Analistas consultados por Reuters apuntan a un guion conocido: colocar a un aliado leal en la presidencia mientras Vucic retiene el control efectivo desde la jefatura de Gobierno.

“Esto no es en absoluto el fin de Vucic”, afirmó Radivoje Grujic, analista con sede en Varsovia, en declaraciones recogidas por Reuters. “Ya tiene un plan, y ese plan definitivamente no implica retirarse de la política, sino todo lo contrario”. Desde el movimiento estudiantil, Savo Manojlovic, responsable de la plataforma Muévete-Cambia, sostuvo que Vucic intenta anticiparse a su caída inevitable ante un movimiento que cuenta con más respaldo popular que el propio partido gobernante, según Reuters.

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La población serbia exige garantías democráticas antes de unas nuevas elecciones (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

El presidente no fijó ninguna fecha para su renuncia ni para la disolución del Parlamento, paso imprescindible para convocar elecciones legislativas. La Constitución serbia establece que los comicios presidenciales deben celebrarse en un plazo máximo de noventa días tras la dimisión. La falta de calendario dejó a la oposición en un escenario de incertidumbre deliberada.

En Kraljevo tomaron también la palabra varios serbios de Kosovo, quienes trasladaron que la corrupción y la mala gestión del Gobierno de Belgrado agravan la situación de la comunidad serbia en esa provincia. Kosovo, de mayoría albanesa, declaró su independencia en 2008 tras la guerra de 1998-1999, que concluyó con la intervención de la OTAN y la administración provisional por Naciones Unidas. Serbia no reconoce esa independencia, uno de los principales obstáculos en su proceso de adhesión a la Unión Europea.

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Un hombre sostiene una camiseta con el lema "Los estudiantes están ganando" mientras la gente se reúne para protestar en Kraljevo, Serbia (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Las protestas son las más sostenidas en Serbia desde el derrocamiento de Slobodan Milosevic en el año 2000. El detonante fue el colapso, en noviembre de 2024, de la marquesina de la estación de tren de Novi Sad, adjudicada a empresas chinas, que causó la muerte de 16 personas y fue interpretado como expresión de la corrupción sistémica en los contratos de infraestructura pública. La presión acumulada forzó ya, en enero de 2025, la renuncia del entonces primer ministro Milos Vucevic, exalcalde de la misma ciudad.

La Unión Europea acogió el anuncio con cautela. Bruselas ha criticado el uso de fuerza excesiva por parte de la policía serbia y exige condiciones para elecciones libres como requisito de avance en la adhesión, además de mejoras en el Estado de derecho y el alineamiento de la política exterior del país con la del bloque, un equilibrio difícil para un Gobierno que mantiene estrechos vínculos con Rusia y China.

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El movimiento estudiantil y la oposición han anunciado que concurrirán a las elecciones, pero reclaman garantías institucionales previas. Si Vucic consigue articular una transición que le devuelva al Ejecutivo con otro título, habrá cedido la presidencia sin renunciar al poder.