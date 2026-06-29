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Jesse Eisenberg revela por qué rechazó volver como Mark Zuckerberg en la secuela de ‘The Social Network’

El actor aseguró que decidió no regresar como el CEO de Facebook porque busca tomar un rumbo distinto en su carrera

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FOTO DE ARCHIVO: Mark Zuckerberg llega antes de la toma de posesión de Donald Trump como el presidente 47 de Estados Unidos tiene lugar dentro de la Rotonda del Capitolio del edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., Estados Unidos. 20 de enero de 2025. Kenny Holston/Pool vía REUTERS/Archivo
Jesse Eisenberg explica por qué no regresará como Mark Zuckerberg (Créditos: REUTERS)

Jesse Eisenberg se refirió recientemente a su decisión de no retomar el papel de Mark Zuckerberg en la secuela de The Social Network, titulada The Social Reckoning, escrita por Aaron Sorkin.

Las declaraciones fueron realizadas durante el estreno en Los Ángeles de Minions & Monsters, en una entrevista concedida a Variety. El artista interpretó al fundador de Facebook en la película original de 2010 dirigida por David Fincher, papel que le valió una nominación al Óscar.

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Más de una década después, el proyecto de una continuación volvió a situar al personaje en el centro de la conversación cinematográfica, aunque con un elenco renovado en el que Jeremy Strong asumirá el rol de Zuckerberg.

Durante la entrevista, Jesse Eisenberg explicó que mantuvo conversaciones con Sorkin sobre su posible regreso al proyecto.

Jesse Eisenberg reveló que mantuvo conversaciones durante varios días para ser parte del proyecto. REUTERS/Lauren Justice
Jesse Eisenberg reveló que mantuvo conversaciones durante varios días para ser parte del proyecto. REUTERS/Lauren Justice

“Es un honor hablar con Aaron en cualquier circunstancia, porque es tan elocuente, encantador e inteligente. Hablamos de hacer la película durante varios días. La forma en que Aaron habla, habla tan maravillosamente, y escribe de tal manera que, si no vas a trabajar con él, casi sientes que estás decepcionando a Estados Unidos”, señaló.

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Eisenberg explicó que, finalmente, comunicó su decisión de no participar en la secuela. Según su versión, la elección respondió a un cambio de dirección en su trayectoria profesional, que incluía no continuar asociado al personaje de Mark Zuckerberg.

“Simplemente le dije que estoy tomando rumbos diferentes en mi vida, y lo que dijo lo resume perfectamente. No quiero que me asocien con ese personaje, pero todas mis razones para no querer hacer la película no tienen nada que ver con lo maravillosa que es, será y estoy seguro de que ya lo es”, afirmó.

Jesse Eisenberg ya no desea ser asociado a Mark Zuckerberg por lo que resta de su carrera. REUTERS/Mike Blake
Jesse Eisenberg ya no desea ser asociado a Mark Zuckerberg por lo que resta de su carrera. REUTERS/Mike Blake

El guionista Aaron Sorkin también se refirió al proceso de desarrollo del filme en una entrevista con Vanity Fair. Según explicó, intentó convencer al artista durante varios días para que retomara el papel. Sin embargo, señaló que el actor ya no deseaba ser identificado con el fundador de Facebook.

“Simplemente ya no quería que lo confundieran con Mark Zuckerberg, que tenía sus problemas con él. No le gusta que los chicos se le acerquen en los aeropuertos con tarjetas de visita que digan ‘Soy el CEO, cabrón’ para que las firme”, comentó.

The Social Reckoning abordará una nueva etapa en la historia de Facebook a través de distintos protagonistas. En lugar de centrarse únicamente en la figura del fundador, la trama se enfocará en la ingeniera de la empresa Frances Haugen, interpretada por Mikey Madison, así como en el periodista Jeff Horwitz, papel a cargo de Jeremy Allen White.

La historia se basa en investigaciones publicadas en 2021 que examinaron el funcionamiento interno de la compañía.

Mikey Madison protagonizará la secuela de 'The Social Network'. REUTERS/Daniel Cole
Mikey Madison protagonizará la secuela de 'The Social Network'. REUTERS/Daniel Cole

Dichos reportes, difundidos inicialmente por The Wall Street Journal, incluyeron testimonios y documentos internos que analizaban el impacto de la plataforma en usuarios adolescentes, así como la difusión de desinformación y su relación con distintos eventos de violencia política.

En esta nueva producción, el papel de Mark Zuckerberg será interpretado por Jeremy Strong, quien asumirá la representación del fundador de la red social en el contexto de los acontecimientos investigados. El proyecto continúa en desarrollo bajo la dirección de Aaron Sorkin, quien también estuvo a cargo del guion de la película original.

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